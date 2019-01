Το fan base τους περιλαμβάνει τους Maceo Plex, Stephan Bodzin, Kittin, Agoria, John Digweed, Tale Of Us και Jennifer Cardini. Δεν το λες και τυχαίο όταν τέτοια ονόματα σπεύδουν να συνεργαστούν μαζί σου. Οι Ιταλοί Andrea di Ceglie, Fedele Ladisa και Luigi Tutolo δημιούργησαν τους Agents Of Time τον Ιούλιο του 2013. Σχεδόν αμέσως κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ στη Stem Records. Η ιδιομορφία τους και η πολυπλοκότητα του ήχου τους, που μπλέκει την electronica με την progressive house και την techno, με μια γερή δόση δόση ambient, τους έφερε γρήγορα στο προσκήνιο, δίνοντάς τους την πλατφόρμα που χρειάζονταν για να εκφραστούν.

Ο συνδυασμός του ταλέντου, της σύμπνοιας και της τεχνικής αναζήτησης/γνώσης τούς οδήγησε στα live περισσότερο από τα (τυπικά) DJ sets. Αναλογικός ήχος, χιλιόμετρα καλωδίων, πάρα πολλά μηχανήματα στο booth και εμμονή στη λεπτομέρεια δημιουργούν μια ιδανική συνθήκη για τον ακροατή. Είτε παίζουν στο DGTL, είτε στο Sonar, είτε στο BPM, είτε παρέα με την Tonhalle Orchestra της Ζυρίχης, τα social παίρνουν φωτιά από τα σχόλια και τα αυτοσχέδια βίντεο από «άλλη μία καταπληκτική εμφάνισή τους».

Η πίεση δεν βοηθάει ποτέ τη δημιουργικότητα. Πρέπει να έχεις την ευχέρεια και την ελευθερία να ανακαλύπτεις και να δημιουργείς νέους ήχους, χωρίς να σκέφτεσαι τους χρόνους. Ο χρόνος είναι πολυτέλεια.

Το 2017 συστήνουν στο κοινό τη δισκογραφική τους, την Obscura, με σκοπό την απόλυτη ελευθερία στην έκφραση και τη λογική να «εξερευνήσουν το φως αλλά και το σκοτάδι». Με αφορμή την έβδομη κυκλοφορία της Obscura και δεύτερη της συλλογής τους «From sound to silence» μιλήσαμε με τους Agents Of Time, αναλύοντας τη δική τους οξυμένη dancefloor αντίληψη.

Στη δική μας περίπτωση, όταν παίζουμε live αυτοσχεδιάζουμε πάνω στα δικά μας κομμάτια και στον ήχο μας, ενώ τα DJ sets μάς δίνουν την επιλογή να παίξουμε μουσική κι άλλων παραγωγών. Φυσικά, προτιμούμε να παίζουμε live.



— Ποια ήταν η βασική ιδέα πίσω από τη δεύτερη προσθήκη στη συλλογή σας «From sound to silence»;

Ουσιαστικά, αποφασίσαμε να κυκλοφορήσουμε πέρσι μια συλλογή με διάφορους καλλιτέχνες γιατί οι φίλοι μας μάς έστελναν πολύ καλή μουσική και μια τέτοια κίνηση θα ταίριαζε στη δημιουργική διαδικασία που ακολουθούμε. Συνεχώς εξελίσσουμε τον ήχο μας και εμπνεόμαστε από άλλους, προσπαθώντας, με όποιον τρόπο γίνεται, να ωθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής μας στα άκρα. Αυτή η ανάμειξη παραγόντων επιτρέπει στη δισκογραφική μας να μεταλλάσσεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο.



— Συγκρίνοντας την πρώτη συλλογή με τη δεύτερη, θα μπορούσα να πω πως εντόπισα μια συνειδητή επιλογή εξερεύνησης διαφορετικών ηχητικών τοπίων. Ισχύει;

Πολύ σωστά. Το κοινό μας όραμα «πατάει» σθεναρά στην εξέλιξη και στον πειραματισμό με νέα ηχοτοπία. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η πρώτη συλλογή ήταν εστιασμένη στην techno, όμως την εμποτίσαμε και με αναφορές σε άλλα είδη, ενώ αυτή εδώ είναι πιο φουτουριστική. Οδηγός της είναι εκείνο το στοιχείο του ηλεκτρονικού ήχου που πάντα προσπαθούμε να υπάρχει στις κυκλοφορίες της δισκογραφικής μας.

Αυτήν τη φορά χωρίσαμε τη συλλογή σε δύο μέρη. Η πρώτη και δεύτερη πλευρά του δίσκου χαρακτηρίζεται από breaks και electro, ενώ η τρίτη και η τέταρτη είναι πιο techno και ψυχεδελική. Μας δόθηκε η ευκαιρία να βάλουμε κάποιους από τους καλλιτέχνες που μας έχουν εμπνεύσει (London Modular, Jensen Interceptor, Orbe κ.ά.) μαζί με άλλους πολύ ταλαντούχους και μυστηριώδεις, όπως ο Golden Virgo, ο οποίος υπηρετεί μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα sci-fi αισθητική. Όλο αυτό θα ανοίξει πόρτες σε μια νέα διαδικασία μάθησης και είναι συναρπαστικό!

Agents Of Time - Dream Vision



— Έχετε μια συγκεκριμένη ιδέα στο μυαλό σας για το ποιοι είναι οι ακροατές σας; Σας ενδιαφέρει να ευχαριστήσετε το κοινό ή θέλετε να εκφράσετε το προσωπικό σας γούστο, δίνοντας στον κόσμο κάτι καινούργιο;

Ως μουσικοί, ο στόχος μας είναι να εμπνέουμε συνεχώς τους ανθρώπους και για να γίνει αυτό πάντα πρέπει να έχεις το βλέμμα σου στραμμένο στο μέλλον και να είσαι ο πρώτος/-η που θα προτείνει κάτι καινούργιο. Μόνο έτσι μπορείς να εκπλήσσεις τους λάτρεις της μουσικής.

Με αφετηρία αυτό, ναι, σκοπός μας είναι να εκπαιδεύσουμε το κοινό μας με κάποιον τρόπο και να το προκαλέσουμε να ανακαλύψει νέα πράγματα. Οι πιο πολλοί σίγουρα θα εκπλαγούν από αυτά που θ' ακούσουν στην επόμενη συλλογή που θα κυκλοφορήσει και αυτή είναι η κεντρική ιδέα, να περιμένουν πάντα την έκπληξη από τη δισκογραφική μας και από εμάς.



— Δηλώσατε σε κάποια φάση πως στήσατε το δικό σας label γιατί θέλατε να κυκλοφορείτε μουσική με τους δικούς σας όρους, στις δικές σας προθεσμίες, μια πλατφόρμα για μουσικούς με προχωρημένη νοοτροπία.

Ποτέ δεν μας άρεσε η πίεση του να ακολουθούμε προθεσμίες που μας επέβαλαν άλλοι. Η πίεση δεν βοηθάει ποτέ τη δημιουργικότητα. Πρέπει να έχεις την ευχέρεια και την ελευθερία να ανακαλύπτεις και να δημιουργείς νέους ήχους, χωρίς να σκέφτεσαι τους χρόνους. Ο χρόνος είναι πολυτέλεια.

Οι πιο πολλοί σίγουρα θα εκπλαγούν από αυτά που θα ακούσουν στην επόμενη συλλογή που θα κυκλοφορήσει κι αυτή είναι η κεντρική ιδέα, να περιμένουν πάντα την έκπληξη από τη δισκογραφική μας και από εμάς.



— Η μουσική είναι η πιο άμεση μορφή τέχνης. Η ηλεκτρονική μουσική έχει μια απελευθερωτική ποιότητα, έναν ήχο που μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός απ' όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως γλώσσας, εθνικότητας, κοινωνικο-πολιτικού και οικονομικού υπόβαθρου. Το έχετε δει να συμβαίνει έμπρακτα;

Πάρα πολλές φορές, σε όλες τις εμφανίσεις μας, θα μπορούσαμε να πούμε. Το πιο αξιοθαύμαστο είναι ότι η μουσική είναι ακριβώς αυτό, η «γλώσσα». Η (ηλεκτρονική) μουσική είναι οικουμενική, μέσα από εκείνη μπορούμε να επικοινωνήσουμε κατευθείαν με τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά μας. Ακόμα κι αν πολλοί από αυτούς είναι νέοι και δεν έχουν εμβαθύνει σ' αυτό τον ήχο, δεν μπορούν να συγκρατήσουν το συναίσθημα, χορεύουν αυτόματα! Μετά από αυτό δεν υπάρχει γυρισμός, θα λατρέψουν τη μουσική, αφού μέσω αυτής απελευθερώνεσαι και δραπετεύεις από την κανονικότητα. Σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα και να απολαμβάνεις την ενέργεια που μοιράζει απλόχερα ο ήχος.

— Φαντάζομαι πως τρεις άνθρωποι σε ένα πρότζεκτ σημαίνει πολλές ιδέες...

Η συνεργασία μας κυλάει άψογα γιατί όλοι μας συνεισφέρουμε εξίσου.



— Αν και είστε στο προσκήνιο μόνο πέντε χρόνια, η επίδρασή σας στη σκηνή είναι αξιοσημείωτη και αξιοπρόσεκτη, ειδικά όταν βλέπουμε να σας αγκαλιάζουν οι πιο προχώ και επιδραστικοί καλλιτέχνες/δισκογραφικές από την πρώτη στιγμή.

Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που έχουμε τέτοιους συνεργάτες αλλά και όλους αυτούς τους υποστηρικτές. Καμιά φορά οι άνθρωποι ξεχνούν πόσο δύσκολο είναι να κάνεις επάγγελμα το πάθος σου. Το να παραμένουμε συγκεντρωμένοι, ενώ συγχρόνως πρέπει να ταξιδεύουμε τόσο πολύ είναι μια πρόκληση, όμως έχουμε βρει τις ισορροπίες μας.



— Κάνετε live, αλλά παίζετε μουσική και ως DJs. Γενικά, βλέπουμε πολλούς καλλιτέχνες/DJs να κάνουν στροφή στα live performances τελευταία. Πόσο διαφορετικά είναι αυτά τα δύο για εσάς ως μορφή έκφρασης και πώς τα διαχωρίζετε καλλιτεχνικά;

Το να έχεις την επιλογή να εκφραστείς με δύο διαφορετικούς τρόπους είναι πολύ ωραίο. Στη δική μας περίπτωση, όταν παίζουμε live αυτοσχεδιάζουμε πάνω στα δικά μας κομμάτια και στον ήχο μας, ενώ τα DJ sets μάς δίνουν την επιλογή να παίξουμε μουσική και άλλων παραγωγών. Φυσικά, προτιμούμε να παίζουμε live. Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορούμε κυριολεκτικά να κοντρολάρουμε την αντίδραση του κοινού απλώς προσθέτοντας ή αφαιρώντας έναν συγκεκριμένο ήχο!

Οι ζωντανές εμφανίσεις μάς προσφέρουν μια τεράστια καλλιτεχνική ικανοποίηση και είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε πριν από λίγο καιρό να αφαιρέσουμε κάθε είδους υπολογιστές από αυτήν τη διαδικασία. Όλα αυτά που ακούς προέρχονται από μηχανήματα που προγραμματίζουμε οι ίδιοι εκείνη τη στιγμή, εκτός από τις μελωδίες. Αυτές τις έχουμε σετάρει και προγραμματίσει από πριν, προς τέρψη των ένθερμων υποστηρικτών μας που αδημονούν να ακούσουν τις κυκλοφορίες μας! (γελάει)



— Τι ετοιμάζετε για το μέλλον;

Στις 30 Νοεμβρίου κυκλοφορήσαμε το πιο δυνατό EP στην καριέρα μας με τον τίτλο «Forest of Lies» στην Afterlife και έχουμε πολύ καλό feedback από το κοινό. Έχουμε πολύ καλή σχέση με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας (τους Tale Of Us) κι έτσι αυτή η συνεργασία ήρθε πολύ φυσικά. Την άνοιξη θα κυκλοφορήσουμε ένα πολύ ιδιαίτερο πρότζεκτ μέσω της Obscura, άρα καλό θα είναι να ρίχνετε πού και πού μια ματιά στα κοινωνικά μας δίκτυα τους επόμενους μήνες (γελάει).



Η συλλογή «From sound to silence 2» κυκλοφορεί από την Obscura και μπορείτε να πάρετε μια ιδέα εδώ: