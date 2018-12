Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει ο Dj Spector (Φώτης Χρηστίδης), (τον ακούτε στη συχνότητα του Pepper, Δευτέρα με Παρασκευή 00:00-02:00):

1

Ella fitzgerald

What are you doing new year's eve(Mangini vs Pallin Remix)

Η υπέροχη φωνή της Ella Fitzgerald σε βάζει αμέσως σε πρωτοχρονιάτικο mood και σου φτιάχνει τη διάθεση από τις πρώτες νότες που ακούς. Εσύ τι θα κάνεις την πρωτοχρονιά?

2

Chet Baker

"Let's get lost"

Διαχρονική και μεγάλη αγάπη ο Chet Baker, κι αυτό σίγουρα είναι το αγαπημένο μου τραγούδι του, το έχω ακούσει χιλιάδες φορές κι ακόμα με αναστατώνει.

3

Still Corners

The Message

Απ τα ωραιότερα άλμπουμ του 2018 το Slow Air των Still Corners, έχει αυτή τη vintage γλύκα που σου χαιδεύει τα αυτιά και σε κάνει να θέλεις να το ακούς ξανά και ξανά.

4

Ezechiel Pailhes

Eternel ete

Κλασσική μουσική, Jazz και electronica ανακατεύει ο εκ Γαλλίας Ezechiel Pailhes και μας δίνει αυτό το διαμαντάκι.

5

POLO & PAN

Dorothy

Υπέροχο κομμάτι, υπέροχο video από τους πολλά υποσχόμενους Polo & Pan, σε κάνει να κουνιέσαι και να θες (επιτέλους) να χορέψεις.

6

Daft Punk

lose yourself to dance (mikeandtess edit 4mix)



Κι αφού αρχίσαν οι χοροί, τι καλύτερο από λίγους Daft Punk, κι αυτόν τον,λίγο πειραγμένο εδώ, disco δυναμίτη τους;

7

Jade Bird

Love Has All Been Done Before

She's got the voice, she's got the music, she s got the attitude, από τις μεγάλες μουσικές ελπίδες για το 2019 η Jade Bird.

Καλή χρονιά σε όλους.