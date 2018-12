Krista Papista: η Κύπρια queer pop καλλιτέχνις που τσαντίζει τους «greek bastards»

Η Krista Papista είναι μια μουσικός και video artist με έδρα το Βερολίνο. Τo πραγματικό της όνομα είναι Krista Manison και κατάγεται από την Κύπρο. Ασχολείται με τη μουσική από πολύ μικρή, από τα 12 της. Όσον καιρό σπούδαζε στο Λονδίνο, έφτιαχνε ερασιτεχνικά βίντεο που τα ανέβαζε στο YouTube. Η μουσική της είναι queer pop και καθόλου κακόγουστη όπως συνήθιζε να την χαρακτηρίζει. Τα βίντεο της συχνά παίζουν με το shock value.



Μερικοί ίσως τα χαρακτήριζαν τολμηρά (επειδή συχνά εμφανίζεται γυμνόστηθη) ― βσικά όμως αδιαφορούν κι εναντιώνονται στα ελληνικά στερεότυπα.

Στο Sultana, το νέο της άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, γίνεται περισσότερο πολιτική και επιτίθεται σε καθετί που την ενοχλεί και την προβληματίζει. Κυρίως παίρνει θέση ενάντια στον εθνικισμό, την ομοφοβία και τον ρατσισμό όπως μας λέει και τα τραγούδια της δεν θα μπορούσαν να βγουν σε πιο κρίσιμη εποχή.

Ο κόσμος πρέπει να είναι ελεύθερος να αναπτύξει τις απόψεις του ανεξάρτητα από τα εθνικιστικά χαρακτηριστικά που του επιβάλλονται. Υποστηρίζω την διαφορετικότητα στην ανθρώπινη εξέλιξη, το να νοιάζεσαι περισσότερο για τον άλλο ανεξάρτητα από την καταγωγή του.



— Γιατί αποφάσισες να κάνεις ένα τέτοιο άλμπουμ;

Σε μένα είναι προφανής ο λόγος που αυτό το άλμπουμ είναι επικεντρωμένο σε μια τέτοια θεματική σε μια εποχή που ο εθνικισμός και ο φασισμός ανεβαίνει αν και η αλήθεια είναι ότι όταν έγραφα το άλμπουμ αυτές οι έννοιες και έγνοιες ήταν κολλημένες στο υποσυνείδητο μου από παλιά.

Τραγούδια όπως τα 'Greek Bastards', 'Kurdistan' and 'Fantasmata' , 'Soy la chica en el cielo΄, αναφέρονται στον Κυπριακό, Ελληνικό, Κουρδικό και Καταλανικό εθνικισμό.

Εξαιτίας της διπλής υπηκοότητας μου και μεγαλώνοντας στην Κύπρο, είχα ισχυρή την αίσθηση του εθνικισμού από τους Ελληνοκύπριους απέναντι στην Ελλάδα και τους Τουρκο-κύπριους στην Τουρκία που αντιπροσώπευαν περισσότερο την κρίση ταυτότητας και την ανασφάλεια των ανθρώπων εκεί. Πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι ταυτίζονται με τον εθνικισμό για να καλύψουν τις δικές τους αποτυχίες και τις καταχρήσεις και στην πορεία προσπαθούν να αποδείξουν την δική τους έννοια της εξουσίας και της δικαιοσύνης.

— Τι επιρροές είχες;

Θα ακουστεί αστείο αλλά είμαι περισσότερο επηρεασμένη τελευταία από ποιήματα, ντοκιμαντέρ, κείμενα και ήχους που ακούω στο δρόμο παρά από τραγούδια. Όταν έκανα το άλμπουμ μου στο διαμέρισμα μου στο Λονδίνο διάβαζα πολύ τα έργα του Νίκου Καρούζου, του Arthur Rimbaub, της Suzan Sontag, τα ποιήματα του Καβάφη, τον James Baldwin, μερικά κείμενα για τον εθνικισμό σήμερα και ένας θεός ξέρει τι άλλο.

Παλιότερα ήμουν απόλυτα μαγεμένη από την πανκ μουσική και καλλιτέχνες όπως η Μαρία Κάλας, οι Hole, Arthur Russell, Βιβάλντι, Elliot Smith, Bernard Herrmann, Lena Platonos, Mary and the Boy, Kathleen Hannah, Cat Power, The Specials, κ.α.



— Έχεις μείνει στο Λονδίνο και τώρα στο Βερολίνο. Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις μουσική καριέρα εκεί;

Όσο δύσκολο το φαντάζεσαι, αλλά καμιά φορά είναι εύκολο.

— Κάνεις επίτηδες προκλητικά βίντεο;

Δεν τα βρίσκω τόσο προκλητικά αν και καταλαβαίνω το λόγο που ο περισσότερος κόσμος το κάνει. Υποθέτω ότι με ενδιαφέρει αυτή η πληροφορία επειδή πάντοτε με είλκυε η πρόκληση.

Σκηνή από το βίντεοκλιπ Alexandra.



— Γιατί εμφανίζεσαι γυμνόστηθη συνέχεια;

Αν ήμουν άντρας, ίσως δεν θα μου έκανες αυτή την ερώτηση, έτσι; Οπότε γι΄αυτό το λόγο! Στα σοβαρά, όμως, έχω μιλήσει πολύ γι' αυτό στο παρελθόν. Μέχρι σήμερα, στην Αμερική είναι παράνομο για μια γυναίκα να εμφανιστεί γυμνόστηθη σε πάνω από 35 πολιτείες . Οι ίδιοι νόμοι δεν ισχύουν για άντρες. Όταν μια γυναίκα ποστάρει μια τόπλες φωτογραφία της στο Instagram, η φωτογραφία της σβήνεται αυτόματα επειδή παραβιάζει τους κανόνες του. Οι ίδιοι κανόνες δεν ισχύουν για άντρες. Η λογοκρισία για την γυναικεία θηλή προωθεί την ιδέα ότι οι γυναίκες πρέπει να κρύβονται και να αισθάνονται ντροπή για τις θηλές τους ενώ οι άντρες μπορούν να τις επιδεικνύουν όπου θέλουν. Αυτό είναι καθαρά σεξιστικό, αρχαϊκό και άδικο. Η πρόθεση μου είναι να κανονικοποιήσω τις γυναικείες θηλές στη δουλειά μου με το να τις προβάλω χωρίς να αποτελούν το κύριο σημείο της δουλειάς μου.



— Πόσο τολμηρή πρέπει να είσαι για να περάσεις τα μηνύματα που θέλεις;

Σίγουρα, δεν μπορείς να περάσεις αυτό που θέλεις να πεις, με το να το παίζεις εκ του ασφαλούς.



— Πώς αντιδράς στην αρνητική κριτική;

Δεν με πειράζει η κακή κριτική. Την καταλαβαίνω και είναι συνήθως σημάδι ότι η δουλειά σου συζητιέται που μάλλον είναι κάτι καλό. Ομολογώ ότι ήταν αρκετά διασκεδαστικό όταν μου άφηναν εθνικιστικά σχόλια, Έλληνες φασίστες όταν κυκλοφόρησα το βίντεο μου 'Aman aman'. Χάρηκα που τους τσάντισα.

KRISTA PAPISTA - AMAN AMAN

— Το χειρότερο πράγμα που άκουσες στις ειδήσεις τελευταία;

Τα περισσότερα νέα είναι απαίσια, οι ψεύτικες ειδήσεις ακόμη χειρότερες.



— Επόμενα σχέδια;

Ένα residency στο Βερολίνο, μια περιοδεία μόλις στήσω ένα σόου (αυτή τη στιγμή δουλεύω πάνω σε αυτό) και ενδεχομένως ένα τρίτο άλμπουμ.



Μπορείς να ακούσεις το Sultana εδώ και εδώ