Αν γκουγκλάρεις τo Noname, το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί η 26χρονη Fatimah Warner για το μουσικό της πρότζεκτ, θα βγουν διάφορα άσχετα πράγματα πριν βγουν πληροφορίες για την ίδια. Αν και αυτό μάλλον θα αλλάξει σύντομα, μετά την κυκλοφορία του πρώτου της επίσημου άλμπουμ με τον τίτλο «Room 25».



Το «Room 25» θεωρείται ένας από τους καλύτερους φετινούς χιπ-χοπ δίσκους, εκτός των άλλων και επειδή τον έχει κυκλοφορήσει μόνη της, χωρίς να έχει κάποια μεγάλη εταιρεία από πίσω της και χωρίς καθόλου προώθηση.



Τι σημαίνει να είσαι ανεξάρτητος σήμερα, την εποχή που η εικόνα και η υπερκατανάλωση κυριαρχούν; Είναι εφικτό; Ειλικρινά, αυτό είναι κάτι που με προβληματίζει συχνά. Π.χ. γιατί ένα πανκ συγκρότημα θεωρείται πάντοτε πιο αυθεντικά ανεξάρτητο από μια ράπερ;

Σίγουρα, δεν θα ανέβει στα τσαρτ ή δεν θα αποκτήσει εκατομμύρια οπαδούς, η μουσική που κάνει όμως είναι πιο ειλικρινής από οποιοδήποτε κατασκευασμένο μουσικό προϊόν που προμοτάρουν ασύστολα οι μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες.



Τέλος πάντων, σε μια εποχή που το χιπ-χοπ είναι πιο εμπορικό από ποτέ, η Noname προτιμά να παραμείνει μια ανεξάρτητη φωνή σε μια σκληρή και άκρως ανταγωνιστική βιομηχανία. Γι' αυτό δεν προκαλούν έκπληξη οι έπαινοι που δέχεται γι' αυτήν τη στάση της.



Σίγουρα, δεν θα ανέβει στα τσαρτ ή δεν θα αποκτήσει εκατομμύρια οπαδούς, η μουσική που κάνει όμως είναι πιο ειλικρινής από οποιοδήποτε κατασκευασμένο μουσικό προϊόν που προμοτάρουν ασύστολα οι μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες.



Δεν έχει λογαριασμό στο Instagram και παραλίγο να σβήσει όλα τα social media της τον Ιούλιο. Δεν της αρέσει ούτε να φωτογραφίζεται και, αντί να προβάλλει συνέχεια την εικόνα της, προσπαθεί να μιλάει για θέματα σαν τον έρωτα, την αποδοχή και την επιβίωση, όπως γράφουν στο «Vulture».

Noname - Ace (Ft. Smino & Saba)



Το «Room 25» άνετα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «σκεπτόμενη ραπ με τζαζ συναίσθημα». Για κάθε λέξη όπως «bitch» και «pussy» δημιουργεί πολύπλοκες ρίμες και προσωπικές αφηγήσεις, συνήθως για πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.



«Fucked your rapper homie, now his ass is making better music/ My pussy teachin ninth-grade English/ My pussy wrote a thesis on colonialism/ In conversation with a marginal system in love with Jesus/ And y'all still thought a bitch couldn't rap, huh?/ Maybe this your answer for that good pussy» ραπάρει στο 'Self', το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ.



Στηριζόμενοι σε αυτές τις ρίμες, ο μουσικός Τύπος και οι φαν της αμέσως τη χαρακτήρισαν anti-Cardi B. Η ίδια, πάντως, αρνείται τις ταμπέλες. Εξάλλου, έχει υιοθετήσει ένα ψευδώνυμο που σημαίνει «χωρίς όνομα» επειδή θέλει να έχει έναν πιο νομαδικό, απρόσωπο χαρακτήρα, όπως οι Τσιγγάνοι.

«Δεν προσπαθώ να είμαι υπέρ ή εναντίον κάποιου πράγματος. Ίσως αυτό το πρότζεκτ να δείξει σε ορισμένους ανθρώπους που πιστεύουν ότι είμαι μια ευσυνείδητη ράπερ πως είμαι απλώς ένα κανονικός και συνηθισμένος άνθρωπος, όπως όλοι» δήλωσε στο «Fader» όταν ρωτήθηκε σχετικά.



Έχει όμως και ένα μήνυμα γι' αυτούς που την ακούν επειδή τη θεωρούν αντίβαρο στο ανάλαφρο ραπ της Cardi B. Λέει αφοπλιστικά, διευκρινίζοντας την κατάσταση: «Αρκετοί φαν μου με ακούν επειδή νομίζουν ότι είμαι κάτι σαν anti-Cardi B. Δεν είμαι. Είμαι απλώς η Fatimah».



Οι στίχοι της είναι τόσο προσωπικοί και αυτοβιογραφικοί γιατί η Fatimah προέρχεται από τον χώρο της slam poetry. Το άλμπουμ είναι γεμάτο από εμπειρίες της σχετικά το σεξ και τη ζωή στο Λος Άντζελες, όπου έχασε την παρθενιά της.



Πριν από δύο χρόνια μετακόμισε εκεί από το Σικάγο, που είναι η πραγματική της γενέτειρα. Με τη μουσική ασχολήθηκε πριν από πέντε χρόνια και «ξεπετάχτηκε» μέσω της συνεργασίας με τον Chance the Rapper, που επίσης βγήκε από το Σικάγο.

Noname - Telefone



Το ντεμπούτο της στα «ραπ ύδατα» έγινε το 2016 με ένα mixtape που είχε τον τίτλο «Telefon» και εντυπωσίασε αρκετούς, που μίλησαν αμέσως για την ανάδυση ενός μεγάλου ταλέντου, π.χ. οι «New York Times» παρακαλούσαν κάποια μεγάλη εταιρεία να της κάνει συμβόλαιο. Η ίδια απέρριψε τις προτάσεις που της έγιναν.



Στο Σικάγο μεγάλωσε με τους παππούδες της. Οι γονείς της είχαν ένα βιβλιοπωλείο στη δυτική πλευρά της πόλης και είναι το πρώτο από δύο παιδιά. Δεν άκουγε πολλή μουσική όταν ήταν μικρή, μόνο μπλουζ.



Στο σχολείο δεν τα πήγαινε καλά, ήταν κάτι σαν τον κλόουν της τάξης. Ανέπτυξε όμως ένα ενδιαφέρον για την ποίηση και έβλεπε παλιά βιντεάκια από το «Def Poetry Jam» που είχε οικοδεσπότη τον Mos Def. Μετά από ένα search στο Google ανακάλυψε μια κολεκτίβα νεαρών ποιητών στο Σικάγο, στην οποία συμμετείχε και ο Chance the Rapper.



Διαφέρει, πάντως, από τους υπόλοιπους millennial ράπερ. Αντί να πηγαίνει σε κλαμπ, προτιμά τα comedy clubs. Αντί να υπογράψει σε κάποια εταιρεία, προτιμά να παραμείνει ανεξάρτητη και να διατηρήσει τη καλλιτεχνική της ελευθερία.



Είναι η νέα Lauryn Hill, όπως την αποκαλούν; Δεν ξέρω, αλλά η μουσική της είναι εξαιρετική και ανεβάζει τον πήχη στο παιχνίδι της ραπ. Υποθέτω ότι αυτό θα έχει τη μεγαλύτερη σημασία όσον αφορά τη μελλοντική της πορεία.