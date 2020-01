Το drama στα social media αποτελεί πλέον μια παγκόσμια, διαδικτυακή εμπειρία, καθώς έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη κουλτούρα όσον αφορά το περιεχόμενο που επιλέγουμε να δούμε σε αυτές τις πλατφόρμες.

Στην κουλτούρα αυτή, που «ευδοκιμεί» σε YouTube, Instagram, Twitter και Facebook (εκεί για τους μεγαλύτερους ηλικιακά), η έμφαση δίνεται στους ανθρώπους που έχουν τα λεγόμενα "drama channels" ή προφίλ, μέσω των οποίων συνηθίζουν να αποκαλύπτουν στο κοινό τους μηνύματα, tweets και οποιοδήποτε άλλο υλικό έχουν κρατήσει σε screenshots για να αποδείξουν ότι αυτό που λένε έχει ισχύ.

