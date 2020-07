ADVERTORIAL

Πόσο κοστολογείται η ζωή;

Έχετε πάρει τη ζωή στα χέρια σας, αγαπάτε την οδήγηση και περιμένατε την ημέρα που θα τελειώσει το lockdown για να βγείτε στους δρόμους.



Ξεκινήσατε πρώτα με την ετοιμασία του σακιδίου, μπήκε μέσα το αγαπημένο σας μαγιό, αντιηλιακό, το αγαπημένο σας T-shirt, η παρέα επιβεβαίωσε, πλύνατε το αυτοκίνητο - ήρθε η ώρα για εξορμήσεις. Είστε έτοιμοι. Tα φροντίσατε όλα. Ή μήπως όχι;



Πριν λίγες μέρες έπεσε το βλέμμα μας στα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τα τροχαία ατυχήματα στους δρόμους για το Μάιο -ακόμα και εν μέσω καραντίνας με κατακόρυφα μειωμένη κυκλοφορία, η χώρα μας είχε θύματα από τροχαία.



Οι στατιστικές δείχνουν επίσης ότι η Νο1 αιτία θανάτου σε ηλικίες κάτω των 25 ετών στην Ευρώπη, είναι τα τροχαία ατυχήματα. Κι αυτή τη δραματική στατιστική θέλησε να πολεμήσει η νέα δημιουργική συνεργασία της εταιρείας ελαστικών Michelin με τον ΑΚΤΟ Art&Design.



Με κεντρικό σύνθημα #WOLO (WeOnlyLiveOnce) by Michelin, η εταιρεία ελαστικών ξεκινά μια νέα καμπάνια ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κυρίως εκπαίδευσης της Generation Z από νέους, για τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο των ελαστικών για την ασφάλεια όλων μας στο δρόμο.

Στο πρότζεκτ #WOLO (WeOnlyLiveOnce) by Michelin, οι σπουδαστές Γραφιστικής του ΑΚΤΟ, είχαν την ευκαιρία στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών τους, να σχεδιάσουν δημιουργικές αφίσες, οι οποίες θα περιέγραφαν πιο «καλλιτεχνικά» το πόσο σημαντικό είναι να ελέγχουμε τα ελαστικά μας και να κυκλοφορούμε με την παρέα με ασφάλεια.

Άλλωστε, τα ελαστικά αποτελούν το μοναδικό σημείο επαφής του οχήματος με το δρόμο, με τη φροντίδα τους να είναι κομβικής σημασίας.



Το «Μένουμε Ασφαλείς... και στον Δρόμο» παραμένει το σύνθημα που δεν έχει εποχή. Βιώσαμε μια κατάσταση, η οποία μας κράτησε εντός σπιτιού ή μακριά από το όχημά μας εν μέσω πανδημίας, ωστόσο ακόμα και τότε υπήρξαν αρκετά τροχαία ατυχήματα.



Με το μήνυμα #WOLO (WeOnlyLiveOnce) by Michelin, οι εκκολαπτόμενοι Graphic Designers είπαν τις δικές τους ιστορίες, με στόχο να εμπνεύσουν πιο ασφαλείς διαδρομές για όλους.



Η κριτική επιτροπή, η οποία απαρτίστηκε από τους Κωνσταντίνο Μέμμο (Υπεύθυνος Επικοινωνίας Michelin), Nikola Guljevatej (Σύμβουλος Β' και Υπεύθυνος Τύπου της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα), Κωνσταντίνο Βέλτση (Παρολυμπιονίκης στο άλμα εις μήκος), Χρήστο Καραγεωργάκη (Φωτογράφο) και την Βασιλική Πέππα (Creative Director, Unlimited Creativity) «αγκάλιασε» τις καλλιτεχνικές ιστορίες τους και έδωσε το πρώτο βραβείο σε μία «λιτή» εικόνα της Melina Leuce, που έκρυβε την ανάμνηση της δημιουργού της από ένα τροχαίο που είχε βιώσει.

Οι ιστορίες πίσω από την τέχνη

Η εμπειρία ενός τροχαίου ατυχήματος μένει για πάντα ανεξίτηλη. Εάν έχετε βρεθεί αντιμέτωποι με τον φόβο τόσο για την υγεία των αγαπημένων σας, όσο και για την τελική έκβαση ενός ατυχήματος, τότε σίγουρα θα καταλάβετε γιατί κέρδισε η Melina. Η νικήτρια κέρδισε τις εντυπώσεις αποτυπώνοντας την εικόνα που της έχει μείνει σαν ανάμνηση από το ατύχημά που είχε βιώσει – το αποτύπωμα που άφησαν στο δρόμο τα ελαστικά που δεν είχαν προσεχτεί.

Ανάμεσα στα μέλη της κριτικής επιτροπής ήταν και ο Παρολυμπιονίκης Κωνσταντίνος Βέλτσης, ο οποίος σε ηλικία μόλις 19 ετών έχασε το αριστερό του πόδι σε τροχαίο. Βλέποντας το έργο που τελικά κέρδισε το διαγωνισμό σχολίασε: «Αντικρίζοντας την αφίσα την ξεχώρισα με την πρώτη ματιά καθώς «ξύπνησε» ένα σωρό συναισθήματα αλλά και μια αίσθηση ευθύνης. Με έκανε να αναρωτηθώ σε τι κατάσταση βρίσκονται τα δικά μου ελαστικά», σχολίασε ο ίδιος.



Άλλωστε για τη Michelin, η οδική ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της, με στόχο ένα καλύτερο μέλλον με λιγότερα ατυχήματα στους δρόμους.



Πριν λοιπόν απολαύσετε την πρώτη εκδρομική εξόρμηση με το αυτοκίνητο μετά το lockdown, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε.



Αν δεν γνωρίζετε πότε πρέπει να αλλάξετε τα ελαστικά σας και σε τι κατάσταση βρίσκονται, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο σημείο εξυπηρέτησης.



Ένας προληπτικός έλεγχος ελαστικών δεν κοστίζει τίποτα.



Η ζωή σας;



We only live once!



Make it count!