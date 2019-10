Ένα μέρος για το ζωάκι σου όσο θα λείπεις σε ταξίδι

Δεν χρειάζεται πια να ανησυχείς για το πού θα αφήσεις το αγαπημένο σου κατοικίδιο και ποιος θα το φροντίζει όσο θα λείπεις σε διακοπές. Στην εφαρμογή Keeppet μπορείς να βρεις τον ιδανικό keeper που θα το φιλοξενήσει στο σπίτι του και θα το προσέχει όπως εσύ. Έτσι, το ζωάκι σου δεν θα μπει σε κλουβί όσο θα λείπεις και δεν θα κάνεις διακοπές μόνο εσύ. Ο keeper θα επικοινωνεί μαζί σου κάθε μέρα, θα σου στέλνει φωτογραφίες από το ζωάκι σου – μπορείς ακόμα και να το βλέπεις μέσω Skype. Θα τηρεί το πρόγραμμα που έχετε συζητήσει για τη βόλτα και το φαγητό, ενώ, αν συμβεί οτιδήποτε, έχει στη διάθεσή του 24ωρη κτηνιατρική υποστήριξη από το Keeppet.





Μια indie online μπουτίκ για τετράποδα

Το PawBοx είναι η έμπνευση μιας οικογένειας που αποτελείται από δύο ανθρώπους, μία σκυλίτσα και δύο γατιά που έσωσαν ο ένας τον άλλον. Έτσι, αποφάσισαν να προτείνουν οτιδήποτε φυσικό, χειροποίητο και οικολογικό, όπως ένα ωραίο φυσικό παιχνίδι για σκύλους από γιούτα, που φτιάχνεται στη χώρα μας, ή ένα παιχνίδι για γάτες που αποτίει φόρο τιμής στον David Bowie και είναι γεμισμένο με λαχταριστό καναδέζικο catnip. Δυσεύρετα, οικολογικά, χειροποίητα και ντιζαϊνάτα παιχνίδια, λιχουδιές και αξεσουάρ μπαίνουν μέσα σε κουτιά-έκπληξη για σκύλους ή γάτες και έρχονται στην πόρτα σου κάθε δύο μήνες, φτάνει να γίνεις συνδρομητής.





Ντελίβερι μαγειρευτού φαγητού για σκύλους

Μια ελληνική εταιρεία που συνδυάζει την αγάπη των ιδιοκτητών της για τη μαγειρική με την αγάπη για τα κατοικίδια. Το κόστος του μαγειρευτού φαγητού για σκύλους που ετοιμάζουν καθημερινά η Ηλέκτρα Παππά και η Μαντώ Μουρμουράκη είναι ελάχιστα υψηλότερο από μια καλής ποιότητας τροφή του εμπορίου. Οι δυο τους φτιάχνουν ολοκληρωμένη διατροφή με τις συμβουλές κτηνιάτρου, χρησιμοποιώντας υλικά που είναι κατάλληλα και για ανθρώπους, καθώς και κλινικά διαιτολόγια για σκυλάκια που νοσούν ή έχουν στειρωθεί, διανύουν περίοδο εγκυμοσύνης ή έχουν κάποιες χρόνιες παθήσεις. www.peteat.gr

Σετ περιποίησης για το σκυλίσιο μπάνιο

Η ελληνική εταιρεία χειροποίητων φυσικών σαπουνιών Τhe olive sense έχει και μια σειρά με προϊόντα μόνο για σκύλους, που περιλαμβάνει υγρό χειροποίητο σαπούνι αλλά και χειροποίητο σαπούνι σε μπάρα με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και μείγμα πολύτιμων ελαίων. Είναι ιδανικό για το μπάνιο του σκύλου, μια και είναι ειδικά σχεδιασμένο, με ph προσαρμοσμένο στις ανάγκες του σκύλου. Προσφέρει βαθύ καθαρισμό, ενυδάτωση και αντιπαρασιτική προστασία. Είναι 100% φυτικό προϊόν, το οποίο δεν περιέχει κανέναν χημικό παράγοντα, δίνοντας απαλότητα και λάμψη στο τρίχωμα.





Χειροποίητα αξεσουάρ για πολύ στυλάτα κατοικίδια

Το Ohhh my dog! είναι μια ιδέα που ξεκίνησε από την Κρίστη Κωσταράκου που αγαπά πολύ τα ζώα και θέλησε να δημιουργήσει μια σειρά από προϊόντα που κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα των φιλόζωων και των κατοικίδιων τους. Στη συλλογή του Ohhh my dog! μπορεί να βρει κανείς από πετσέτες, δερμάτινα κολάρα και κρεβατάκια μέχρι αξεσουάρ εξωτερικού χώρου, ταξιδίου και πολύχρωμους οδηγούς. Όλα είναι χειροποίητα, σε προσιτές τιμές, σχεδιασμένα με οικολογική συνείδηση από φυσικά υλικά και, κυρίως, με πολλή αγάπη.

i Pet Taxi

Όσοι έχουν κατοικίδιο ξέρουν πόσο ζόρικο είναι να βρουν ταξί που να επιτρέπει την επιβίβασή του. Με το i Pet Taxi μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις υπηρεσίες ταξί μαζί με το κατοικίδιό σας. Εδώ σκυλιά και γατιά είναι ευπρόσδεκτα και η μεταφορά τους γίνεται, ακόμα και αν είναι ασυνόδευτα, κατόπιν συνεννόησης. Το εσωτερικό του pet taxi διαμορφώνεται κατάλληλα για τις ανάγκες του κατοικιδίου σας και η ταχύτητα οδήγησης βάσει των αναγκών του. 6934 442478, 6982 643837

Τρία εμπορικά κέντρα όπου τα κατοικίδια είναι ευπρόσδεκτα

Αν και στο εξωτερικό είναι αυτονόητο ότι μπορείς να ψωνίζεις παρέα με το κατοικίδιό σου, στη χώρα μας τα πράγματα είναι ακόμα πολύ πίσω σε αυτό το θέμα. Ωστόσο, στα τρία πιο ενημερωμένα και όμορφα εμπορικά κέντρα της Αθήνας, στο Attica , στο Golden Hall και στο Avenue τα κατοικίδια είναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτα.

Μερικές φιλοζωικές εταιρείες απ' όπου μπορείς να υιοθετήσεις ένα αδέσποτο

(ή, έστω, να το φιλοξενήσεις μέχρι να βρει το παντοτινό του σπίτι)

Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

Dogs' Voice: Είναι o μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στηρίζει το έργο 102 φιλοζωικών οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα, διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο προώθησης αδέσποτων σκύλων σε υπεύθυνες υιοθεσίες, εφαρμόζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας αστικής πανίδας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει νομική υποστήριξη σε καταγγελίες κακοποίησης ζώων.



ΣΠΑΖ: Eίναι αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό σωματείο που λειτουργεί στα νότια προάστια της Αθήνας με έδρα τη Γλυφάδα.



Nine Lives: Είναι ένα δίκτυο εθελοντών που στόχο έχει τη μείωση του υπερπληθυσμού των αδέσποτων γατών μέσα από προγράμματα στείρωσης-σύλληψης-επανατοποθέτησης.

5 pet friendly καφέ του κέντρου

• To Handle Bar στη Μελανθίου. Έχουμε δει μέχρι και γουρουνάκι-κατοικίδιο να κάθεται στον καναπέ του.

• To Τhe Mule and the Pig στη Ζωοδόχου Πηγής στα Εξάρχεια. Οι ιδιοκτήτες του έχουν υιοθετήσει ήδη αδέσποτα γατιά της γειτονιάς, όμως μπορείτε να πάτε κι εσείς με το κατοικίδιό σας και να καθίσετε παρέα στην μπάρα του.

• Το Barrett στην Πρωτογένους. Είναι ωραίο να απολαμβάνεις τον καφέ σου παρέα με τον σκύλο σου τα πρωινά, κάνοντας χάζι τον κόσμο που πηγαινοέρχεται στον δρόμο.

• Το Booze Cooperativa στην Κολοκοτρώνη. Αν και έχουμε καιρό να δούμε τη Ζουζούκα, το ράτσας μπασέ σήμα κατατεθέν του μαγαζιού, εδώ βλέπουμε πολλούς φιλόζωους να έρχονται με την τετράποδη παρέα τους.

• Το Συγκρουόμενο στη Φαλήρου, στο Κουκάκι. Εδώ κανείς δεν θα σε κάνει να νιώσεις άβολα επειδή έφερες παρέα σου τον τετράποδο φίλο σου.

To άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη LiFO