Δύο μήνες πριν, το σάιτ Guys Like U δημοσίευσε τη συγκινητική επιστολή ενός έφηβου γκέι αγοριού από την Ισπανία, που εξηγούσε πώς ένα ζευγάρι που ακολουθεί στο Instagram τον ενέπνευσε να κάνει θαρραλέο come out.

Στην εξομολόγησή του, ο 16χρονος Alex ανέφερε πως γνώριζε ότι είναι γκέι από την ηλικία των 12 ετών. «Είχα γνωρίσει ένα αγόρι που μου άρεσε πολύ και αρχίσαμε να βγαίνουμε. Συναντιόμασταν κρυφά στην αρχή, επειδή δεν ήμουν έτοιμος να πω σε κανέναν ότι είμαι γκέι και ντρεπόμουν.

»Συχνά ένιωθα τόσο δυστυχισμένος και φοβισμένος γι' αυτό, που σκεφτόμουν ότι ήθελα να πεθάνω. Πίστευα ότι το να είσαι γκέι είναι κακό και ανησυχούσα ότι, όταν το μάθαιναν η οικογένεια και οι φίλοι μου, θα σταματούσαν να με αγαπούν».

Τότε όμως ο Alex άρχισε να ακολουθεί στο Instagram ένα γκέι ζευγάρι που ζει στο Λονδίνο, τον Πέτρο (@petros_sp, με καταγωγή από την Κύπρο) και τον Telly (@sold_a_telly)

Έτσι ο Alex αποφάσισε να κάνει come out στην οικογένειά του. Η μητέρα του το πήρε καλά, όμως ο πατέρας του που κατάγεται από παραδοσιακό χριστιανικό περιβάλλον αντέδρασε. Ωστόσο ο Alex δεν μετανιώνει για την αποκάλυψή του.

«Νιώθω άλλος άνθρωπος. Είμαι χαρούμενος, περήφανος γι' αυτό που είμαι και ανυπομονώ να ζήσω μια όμορφη ζωή με τον φίλο μου, ταξιδεύοντας και κάνοντας σπορ. Η ζωή μου έχει αλλάξει τελείως και αυτό επειδή είδα online δύο ερωτευμένα αγόρια».

O Πέτρος και ο Telly σχολίασαν στο GayStarNews την ιστορία του Alex: «Συγκινηθήκαμε όταν τη διαβάσαμε. Για μας είναι πρότυπο, επειδή κατάφερε να βγει από μια τόσο σκοτεινή φάση και να συνειδητοποιήσει ότι οι φίλοι και η οικογένειά του μπορούν να τον βοηθήσουν».

»Μας τιμά που τον βοηθήσαμε κι εμείς (ακόμα και έμμεσα) και ευχόμαστε ότι η ιστορία του Alex θα εμπνεύσει περισσότερους ανθρώπους για να καταλάβουν ότι η διαφορετικότητα δεν είναι κάτι κακό».

