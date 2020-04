ADVERTORIAL

Με πρωτοβουλία της φαρμακευτικής εταιρείας Chiesi Hellas και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019 η διαδικτυακή καμπάνια ενημέρωσης κοινού με τίτλο #happyBREATHday με βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης της. Η ΧΑΠ είναι μία ιδιαίτερα κοινή νόσος, που εμφανίζεται συνήθως σε καπνιστές άνω των 40 ετών και ενώ θεωρείται αντιμετωπίσιμη, χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα νοσούν χωρίς να το γνωρίζουν.

Ο καπνός του τσιγάρου είναι το κύριο αίτιο της ΧΑΠ και συμπτώματα όπως η δύσπνοια, ο βήχας, η απόχρεμψη και η αίσθηση της εύκολης κούρασης (κόπωση) σταδιακά επιδεινώνονται, γίνονται επίμονα και επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η επίσκεψη σε έναν πνευμονολόγο θα οδηγήσει στην σωστή αντιμετώπιση της νόσου.



Βασικό κανάλι επικοινωνίας των μηνυμάτων της καμπάνιας αποτελούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα το Facebook, το YouTube καθώς και η ιστοσελίδα www.happybreathday.gr.



Ως Benefit Corporation, ο Όμιλος Chiesi δεσμεύεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία μέσω της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και κάνοντας πράξη το όραμα και τις δεσμεύσεις του, η Chiesi Hellas επιθυμεί να συνδράμει με τον καλύτερο τρόπο στην αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που αντιμετωπίζει η χώρα μας, προσφέροντας τη βοήθειά της με ποικίλους τρόπους. Με γνώμονα την προάσπιση της υγείας των ασθενών, η Chiesi Hellas συμμετέχει στην ενίσχυση της πληροφόρησης και της εκπαίδευσης του κοινού κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 και για αυτό η διαδικτυακή καμπάνια #happyBREATHday εμπλουτίστηκε και συνεχίζει να εμπλουτίζεται, με επιπλέον ενημερωτικά βίντεο από ειδικούς Πνευμονολόγους, μέλη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, αναφορικά με την προστασία από τον κορωνοϊό και την αντιμετώπιση αυτού, απευθυνόμενη πλέον όχι μόνο στους ασθενείς με ΧΑΠ, αλλά και στον γενικότερο πληθυσμό. Το σύνολο του ενημερωτικού υλικού είναι διαθέσιμο μέσω Facebook και YouTube αλλά και στο επίσημο site της καμπάνιας.

Προσφορά ιατρικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία

Επιπλέον, η Chiesi Hellas ανταποκρίθηκε άμεσα σε αιτήματα νοσοκομείων απ' όλη την Ελλάδα, παρέχοντας ως δωρεά monitor για την σωστή παρακολούθηση των βαρέως πασχόντων ασθενών με λοίμωξη από SARS-CoV-2 καθώς και αεροθαλάμους για την χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων σε ασθενείς με COVID-19.

Το Who is Who του Ομίλου Chiesi

Με έδρα την Πάρμα της Ιταλίας, η Chiesi Farmaceutici είναι ένας διεθνής όμιλος προϊόντων υγείας με επίκεντρο την έρευνα, με 85 χρόνια εμπειρία και παγκόσμια παρουσία σε 29 χώρες. Η Chiesi ερευνά, αναπτύσσει και εμπορεύεται καινοτόμα σκευάσματα για τη θεραπεία αναπνευστικών παθήσεων, την εξειδικευμένη ιατρική και τις σπάνιες παθήσεις. Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του ομίλου εδρεύει στην Πάρμα (Ιταλία) και συμπράττει με ομάδες έρευνας και ανάπτυξης στη Γαλλία, τις Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία για την διεξαγωγή προ-κλινικών και κλινικών προγραμμάτων αλλά και εγκριτικών διαδικασιών της Chiesi. Η Chiesi απασχολεί περίπου 6.000 άτομα. Ο Όμιλος Chiesi είναι πιστοποιημένος Βenefit Corporation. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.chiesi.com.

Ποιοι ασθενείς ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες για τον Covid 19

Στην εποχή της πανδημίας αυτοί που κινδυνεύουν να νοσήσουν βαρύτερα από τον κορωνοϊό είναι όσοι ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού για τις οποίες ακούμε συνεχώς να μιλούν στα ενημερωτικά δελτία ειδήσεων. Ο καθηγητής πνευμονολογίας Στέλιος Λουκίδης εξηγεί ποιοι ασθενείς ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και τι πρέπει να κάνουν.



Στις ευπαθείς ομάδες ανήκουν οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα (όπως βρογχικό άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, κυστική ίνωση, βρογχεκτασίες), ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα, καθώς και ασθενείς που παίρνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα για οποιαδήποτε νόσο.

Τι πρέπει να κάνουν οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα

Οι ασθενείς με βρογχικό άσθμα συνιστάται να συνεχίσουν τη φαρμακευτική αγωγή τους, να επικοινωνούν συχνά με τον πνευμονολόγο τους και να μην διακόπτουν τον βιολογικό παράγοντα.

Οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια συνιστάται να κόψουν το κάπνισμα, να συνεχίσουν τη φαρμακευτική αγωγή τους, να επικοινωνούν συχνά με τον πνευμονολόγο τους και να ελέγξουν αν είναι εμβολιασμένοι κατά της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου. Εν κατακλείδι, η ατομική ευθύνη και η συχνή επαφή με τον θεράποντα ιατρό μας είναι αυτά που θα μας προφυλάξουν από τον επικείμενο κίνδυνο.

Πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στην εποχή της πανδημίας;

Ο πνευμονολόγο Γιώργος Χειλάς δίνει συμβουλές για τα γενικά μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού, εξηγώντας τι στάση πρέπει να κρατήσουμε όσο βρισκόμαστε στη δίνη της πανδημίας. Όπως επισημαίνει ο ειδικός, θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν να νοσούμε εμείς οι ίδιοι και σαν να νοσούν και οι υπόλοιποι που βρίσκονται γύρω μας. Σε ότι αφορά τα μέτρα προφύλαξης που μπορούμε να λάβουμε αυτά είναι:

Να τηρούμε απόσταση άνω του 1 μέτρου από τους γύρω μας.

Να απολυμαίνουμε τις επιφάνειες που πιθανώς ακούμπησε κάποιος που έχει νοσήσει.

Να πλένουμε συχνά και σχολαστικά τα χέρια μας.

Εφόσον κάποιος νοσεί, ο πνευμονολόγος Γιώργος Χειλάς εξηγεί τι πρέπει να κάνει ο ασθενής