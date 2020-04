H πανδημία του κορωνοϊού αιφνιδίασε όλο τον πλανήτη και τα lockdown άλλαξαν άρδην όλο τον κύκλο της καθημερινότητας δισεκατομμυρίων ανθρώπων.

Καθώς κυβερνήσεις και πολίτες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις προεκτάσεις της πανδημίας, όλες οι χώρες αναζήτησαν τρόπους να μείνουν ασφαλείς και να θωρακιστούν. Η Ελλάδα, εκτός από τη δύσκολη μάχη στο υγειονομικό σκέλος, κατάφερε να δείξει πως έχει αντανακλαστικά προσαρμογής στο νέο «καθεστώς» και σε άλλους τομείς.

Με το βλέμμα στραμμένο στον τουρισμό και το διεθνές branding της Ελλάδας, «γεννήθηκε» η πρωτοβουλία Greece From Home, μια online πλατφόρμα που στοχεύει στο να βοηθήσει ανθρώπους από όλο τον κόσμο να μείνουν σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό και την κουλτούρα μας, μένοντας σπίτι.



Mε στόχο την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το υπουργείο Τουρισμού, ο ΕΟΤ και η Marketing Greece, με την υποστήριξη της Google, έβαλαν μπρος το πρότζεκτ Greece From Home που σήμερα πέτυχε να αποκτήσει εύσημα και από τον διεθνή Τύπο.

Δημιουργήσαμε ένα νέο κανάλι στο YouTube που φιλοξενείται στο κανάλι Visit Greece, το οποίο περιελάμβανε επίσης αποκλειστικές καθημερινές πρεμιέρες με την συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά, της Ελεονόρας Ζουγανέλη, της Κατερίνα Βράνα και της Νάντιας Κοντογεώργη.

Ο Στιβ Βρανάκης, εμπνευστής της ιδέας και Chief Creative Officer της ελληνικής κυβέρνησης, υλοποίησε με τις δημιουργικές του ομάδες Ithaca Lab και Prinz & Co και σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ, τη Marketing Greece και τη Google, το πρότζεκτ και μιλώντας στο Lifo.gr αποκαλύπτει βήμα-βήμα το στοίχημα που θέλει να κερδίσει η πρωτοβουλία αυτή.

Θέλουμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλο τον κόσμο περιεχόμενο από άτομα που ήταν επίσης απομονωμένα στα σπίτια τους για να τους ψυχαγωγήσουν. Να δημιουργήσουμε μια παγκόσμια αίσθηση αλληλεγγύης.

— Πώς γεννήθηκε και υλοποιήθηκε το πρότζετκ #Greecefromhome;

Πρόσφατα διορίστηκα στην ομάδα τουρισμού από τον Υπουργό Τουρισμού κ. Θεοχάρη για να συνεργαστώ με τους εκπροσώπους της ομάδας του, του ΕΟΤ και του Marketing Greece για να χτίσουμε μαζί ένα νέο τουριστικό αφήγημα για την Ελλάδα. Μια συντονισμένη προσπάθεια για όλους τους βασικούς τουριστικούς φορείς της Ελλάδας. Μόλις είδαμε τις καταστροφικές συνέπειες που είχε η πανδημία στην Ελλάδα, επαναπροσδιορίσαμε γρήγορα τις προσπάθειές μας.

Χρειαζόμασταν μια ιδέα που θα βοηθούσε σε μια σειρά από διαφορετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε στον τομέα του τουρισμού, δημιουργώντας μια πλατφόρμα που θα απευθυνόταν τόσο στους Έλληνες, όσο και στους ξένους. Η ιδέα ήταν το #GreeceFromHome. Ένας τόπος όπου θα μπορούσε κανείς να παρακολουθήσει ελληνικό περιεχόμενο από όλες τις πτυχές του πολιτισμού μας, να επισκεφθεί την Ελλάδα από το σπίτι και να γνωρίσει νέες δεξιότητες για να επιστρέψει με μια καλύτερη κατανόηση του ψηφιακού κόσμου. Αρχικά θελήσαμε να συγκεντρώσουμε εκπληκτικό ελληνικό περιεχόμενο με όλη τη μουσική, την κουζίνα, τον αθλητισμό, τον κινηματογράφο, τη μόδα και τον πολιτισμό - σε ένα τμήμα που αποκαλούμε "Watch". Δημιουργήσαμε ένα νέο κανάλι στο YouTube που φιλοξενείται στο κανάλι Visit Greece, το οποίο περιελάμβανε επίσης αποκλειστικές καθημερινές πρεμιέρες με την συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά, της Ελεονόρας Ζουγανέλη, της Κατερίνα Βράνα και της Νάντιας Κοντογεώργη.



Η δεύτερη είναι η ενότητα "Visit", καθώς η ιδέα ήταν να παρουσιάσουμε τα καλύτερα της Ελλάδας όσον αφορά τους προορισμούς και τον πολιτισμό. Αυτό έγινε σε συνεργασία με την Discover Greece που μας έδωσε πρόσβαση σε εκπληκτικό, πλούσιο περιεχόμενό της, όπως ταινίες, διαδραστικές εμπειρίες και όμορφες φωτογραφίες. Ήταν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας να διατηρήσουμε τους επισκέπτες συνδεδεμένους με όλα τα σπουδαία πράγματα που έχει να προσφέρει η χώρα μας.

Τέλος, θέλαμε να παρέχουμε στα άτομα που επλήγησαν άμεσα στον τουριστικό κλάδο, την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες ψηφιακές δεξιότητες και να λάβουν δωρεάν εκπαίδευση που θα τους βοηθούσε με το restart στις επιχειρήσεις τους. Αυτά τα online μαθήματα που προσφέρονται σε συνεργασία με την Google, επέτρεψαν στους ανθρώπους να μάθουν για τη δημιουργία ψηφιακών σχεδίων μάρκετινγκ, στρατηγικών για τα social media και πώς να προωθούν την επιχείρησή τους με διαδικτυακή διαφήμιση.



Καθώς όλα σε αυτήν την καμπάνια σχεδιάστηκαν γύρω από μια εμπειρία «από το σπίτι», προσφέραμε επίσης για πρώτη φορά "one to one", αλλά και ομαδικές συνεδρίες με ειδικούς μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο συνδυασμός αυτών των τριών τομέων κάνει την πρωτοβουλία μοναδική. Έφτασε σε όλα τα ακροατήρια δείχνοντας συμπαράσταση, χωρίς να προσπαθήσει να πουλήσει τίποτα σε κανέναν κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων περιόδων.

— Ποιο είναι το μήνυμα του #GreeceFromHome και οι ιδέες που θέλει να συστήσει στον κόσμο;

Το κεντρικό μήνυμα της δημιουργικής ιδέας ήταν: Όπου κι αν είσαι, ενώ είμαστε κλεισμένοι χώρια στα σπίτια μας, ας μείνουμε μαζί. Θέλαμε πραγματικά να πούμε στον κόσμο ότι η ασφάλεια μας ήταν το πιο σημαντικό πράγμα για μας τώρα. Αυτό είναι άλλωστε και το μήνυμα στη σελίδα μας:

«Είναι η ώρα να μείνουμε σπίτι και να απέχουμε για λίγο από τις συνηθισμένες μας δραστηριότητες. Πρώτη προτεραιότητα τώρα είναι η υγεία, η δική μας και όσων αγαπάμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε, να εμπνεόμαστε και να μαθαίνουμε - τώρα το έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ.

Εδώ μοιραζόμαστε την αγάπη μας για την Ελλάδα... Συνδεόμαστε μέσα από το κανάλι μας στο YouTube με άλλους Έλληνες που ανοίγουν το σπίτι τους και μας προσκαλούν σε υπέροχες εμπειρίες, και ανακαλύπτουμε ξανά τη χώρα μας μέσα από το Discovergreece.com

Και όσοι εργαζόμαστε στον τουρισμό, μπορούμε να βελτιώσουμε τις ψηφιακές μας δεξιότητες μέσα από μια σειρά δωρεάν μαθημάτων σε συνεργασία με την Google. Μένουμε σπίτι και μένουμε μαζί, όπου και αν βρισκόμαστε»

Ο Στιβ Βρανάκης στην τηλεδιάσκεψη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

— Ποια είναι η ανταπόκριση εντός και εκτός Ελλάδας μέχρι τώρα;

Πηγαίνει πραγματικά καλά. Ποτέ δεν ξέρεις πώς αυτά τα πράγματα θα πάνε, όσο τα φτιάχνεις, αλλά, όλοι μας είμαστε πολύ ευγνώμονες για το πόσο καλή ήταν η υποδοχή. Είναι εκπληκτικό, και πάλι είμαστε πολύ ευγνώμονες για τα λόγια ενθάρρυνσης και υποστήριξης που λαμβάνουμε.

Οι Έλληνες της διασποράς στήριξαν επίσης την προσπάθεια. Το Pappas Post έγραψε ένα φανταστικό άρθρο, όπως και άλλες αμέτρητες δημοσιεύσεις από όλο τον κόσμο.

Για κάτι που σχεδιάστηκε σε 24 ώρες και κατασκευάστηκε και αναπτύχθηκε σε λιγότερο από 2 εβδομάδες, είμαι πολύ υπερήφανος για την ομάδα και τους συνεργάτες μου.

— Σχέδια για την επόμενη μέρα... τι να περιμένουμε από το #Greecefromhome;

Προς το παρόν συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε ακόμη πιο εκπληκτικό περιεχόμενο από οργανισμούς όπως το Ίδρυμα Ωνάση και το Love Greece. Θα κάνουμε επίσης διαθέσιμες πιο ξεχωριστές πρεμιέρες στο YouTube. Υπάρχει επίσης μια στρατηγική που αναπτύσσεται ως προς τον τρόπο με τον οποίο βασιζόμαστε σε αυτήν την πλατφόρμα για το πότε μπορούμε να ταξιδέψουμε ξανά και να καλωσορίσουμε τους επισκέπτες πίσω στην Ελλάδα.

— Πώς αισθάνεστε ως πρωταγωνιστικό μέλος αυτής της προσπάθειας σε αυτή την πρωτόγνωρα δύσκολη εποχή;

Νιώθω ότι έπαιξα έναν μικρό ρόλο βοηθώντας μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες στη χώρα μας. Αλλά, θέλω επίσης να θέσω την προοπτική του έργου αυτού. Η πλατφόρμα χτίστηκε γρήγορα καθώς εργαστήκαμε για πολλές ώρες, μέρα και νύχτα - από την ασφάλεια των σπιτιών μας.



Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με τους γιατρούς, τους οδηγούς ντελίβερι, όσους δουλεύουν γεμίζοντας τα ράφια στα σούπερ μάρκετ και τους φαρμακοποιούς. Αυτό έχει ειπωθεί πολλές φορές πριν και θα πρέπει να συνεχίσει να λέγεται ξανά και ξανά, ότι αυτοί είναι οι πραγματικοί ήρωες. Εμείς δημιουργήσαμε έναν ιστότοπο, οι γιατροί σώζουν ζωές.

— Δεδομένου ότι είστε μέλος της ομάδας που εργάζεται για την επανέναρξη του τουρισμού, μετά το lockdown, μπορείτε να μας πείτε μερικά από τα επόμενα βήματα. Πρόσφατα συμμετείχατε και σε μια τηλεδιάσκεψη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη;

Καταρχάς θα σου πω ένα αστείο πρώτα.Το timing μου δεν ήταν ποτέ σπουδαίο! Δυστυχώς ξύρισα όλα τα μαλλιά μου μια μέρα πριν, καθώς σκέφτηκα πως δεν θα με δεις κανείς και τελικά μετά από λίγο μου είπαν πως έχω διάσκεψη με τον Πρωθυπουργό και τους σημαντικότερους εκπροσώπους από όλη την τουριστική βιομηχανία, γι 'αυτό φοράω ένα μάλλινο σκουφί.



Στα σοβαρά τώρα, υπάρχουν πολλές ιδέες για το πώς προσπαθούμε να διασώσουμε μέρος της σεζόν καθώς και να δούμε πώς να αναδείξουμε την ιδέα που να βασίζεται στην αειφορία και τις εμπειρίες. Θα συναντηθούμε ξανά αυτήν την εβδομάδα μαζί με μερικά από τα καλύτερα δημιουργικά μυαλά στις επιχειρήσεις, για να αναπτύξουμε αυτήν την επόμενη φάση ιδεών. Θα έχουμε ανακοινώσεις σύντομα.

— Ως Έλληνας, αλλά και πολίτης του κόσμου, πώς αντιμετωπίζετε την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Πως βλέπετε τη στάση της χώρας;

Είμαι τόσο υπερήφανος για το πώς αντιμετωπίζουμε την κρίση αυτή τη στιγμή, όλοι στη χώρα. Ο πρωθυπουργός και η ομάδα του έχουν επιδείξει απίστευτη ηγεσία μαζί με τους περισσότερους Έλληνες, οι οποίοι τηρούν την απομόνωση στο σπίτι και περιορίζουν τις μετακινήσεις τους. Αυτή είναι πραγματικά μια ομαδική προσπάθεια στην οποία πρόσφατα αναφέρθηκε και το Bloomberg γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα δείχνει πώς να χειριστούμε την κρίση»

Αλλά επίσης με πονάει να βλέπω τι συμβαίνει σε μέρη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο όπου πέρασα 20 χρόνια της ζωής μου και όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα.



Πρέπει να ενωθούμε τόσο ως έθνος όσο και παγκοσμίως και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον όσο μπορούμε καλύτερα. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ολόκληρος ο πλανήτης έχει επηρεαστεί με τέτοιο τρόπο και μόνο εάν ενώσουμε δυνάμεις και πόρους θα μπορέσουμε να νικήσουμε.