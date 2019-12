Τα hoodies αποτελούν το αντικείμενο μιας νέας έκθεσης, την οποία έχει επιμεληθεί η Lou Stoppard, για το Ινστιτούτο Het Nieuwe του Ρότερνταμ. Με αφορμή, λοιπόν, αυτή την έκθεση η γαλλική Vogue κάνει μια αναδρομή σ' αυτό το ρούχο, που ναι μεν έχει χαρακτηριστεί ως basic κομμάτι μιας γκαρνταρόμπας, αλλά την ίδια στιγμή η ιστορία του παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι έχει αποτελέσει σύμβολο της χιπ-χοπ κουλτούρας, αντικείμενο κοινωνικού στιγματισμού, αλλά και item, του οποίου η αξία είναι «αναγνωρισμένη» ακόμη και από τους μεγάλους οίκους μόδας παγκοσμίως.

Αναλυτικότερα, τον Σεπτέμβριο του 2019, ο Αμερικανός καλλιτέχνης Kehinde Wiley εγκαινίασε το νέο του άγαλμα με τίτλο «Rumors of war». Το άγαλμα αυτό, που βρίσκεται στην Times Square της Νέας Υόρκης, έχει ύψος οκτώ μέτρων και ουσιαστικά πρόκειται για έναν Αφροαμερικανό κατακτητή πάνω στο άλογό του, που φοράει ένα hoodie. Ωστόσο, από τον επόμενο κιόλας μήνα, το «Rumors of war» θα εκτίθεται στο Virginia Museum of Fine Arts.

Βέβαια, όπως ανέφερε ο Kehinde Wiley στο New York Magazine, αυτή η ενδυματολογική επιλογή του αγάλματος δεν είναι τυχαία. «Το hoodie, το οποίο μέχρι να γίνει μέρος της χιπ-χοπ κουλτούρας θεωρούνταν απλώς ένα ρούχο για γυμναστική, σήμερα αποτελεί ένα από τα πλέον "πολιτικά" ρούχα, αλλά και αναπόσπαστο κομμάτι της ποπ κουλτούρας».

Από τα γήπεδα στον κόσμο του χιπ-χοπ

«Ασφαλώς, ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας των hoodies συνδέεται με τις ευρύτερες αλλαγές στο περιβάλλον» εξηγεί η Lou Stoppard, η οποία την 1η Δεκεμβρίου εγκαινίασε την έκθεση «The Hoodie» στο Ινστιτούτο Het Nieuwe. Μέσα απ'αυτήν την έκθεση, η Stoppard εξηγεί τον ρόλο που έχει αυτό το ρούχο ως πολιτικό και κοινωνικό σύμβολο με ξεχωριστά κομμάτια από Campbell Haddy, Devan Shimoyama, Lucy Orta, Rick Owens, Off-White και Vetements.

Το hoodie είναι πολιτικό και κοινωνικό σύμβολο. Φωτο: Elle Perez

Παρόλο που τα πρώτα ρούχα με κουκούλα χρονολογούνται περίπου τον 12ο αιώνα στην Ευρώπη, η δημιουργία των hoodies, όπως τα ξέρουμε σήμερα, ξεκίνησε το 1930, όταν η εταιρία Champion σχεδίασε μία μπλούζα με κουκούλα για τους Αμερικανούς αθλητές. Με την πάροδο, όμως, των δεκαετιών, έχασε τον αμιγώς λειτουργικό του χαρακτήρα και τη δεκαετία του '80 έγινε το αγαπημένο ένδυμα της αμερικανικής χιπ-χοπ σκηνής – αρχικά τον ράπερ και έπειτα των σκεϊτάδων.

Από τη mainstream μόδα στους πολυτελείς οίκους

«Πιστεύω ότι η τόση μεγάλη απήχηση των hoodies κατά βάση τροφοδοτήθηκε από τη σημαντική επιρροή του χιπ-χοπ στη μόδα και την κουλτούρα, αλλά επίσης και από το πόσο πολύ φοριούνται σήμερα τα casual, αθλητικά ρούχα» συνεχίζει η Lou Stoppard. Σταδιακά, από το 2010 κι έπειτα, που η δημοτικότητα της ραπ μουσικής είναι ολοένα κι αυξανόμενη, οι συνεργασίες ανάμεσα σε ράπερ και οίκους μόδας είναι αρκετά συχνές, π.χ. η συνεργασία του Pharrell Williams με τη Louis Vuitton ή του Kanye West με την adidas.

To μοντέλο Adut Akech φοράει hoodie του οίκου Balenciaga (2018) / Φωτο: Campbell Addy

Ένα «πολιτικό« ρούχο

Ο σχεδιασμός του hoodie, δηλαδή το γεγονός ότι μπορεί να καλύψει το πρόσωπό αυτού που το φοράει, προσφέρει μια σχετική «ανωνυμία». Αυτός, άλλωστε, ήταν και ο λόγος που θεωρήθηκε ως πολιτικά στιγματισμένο ένδυμα. «Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στα μέσα των 00s, υπήρξε μια περίοδος ηθικού πανικού γύρω από το hoodie» ισχυρίζεται η Stoppard. «Οι νέοι υποχρεούνταν να υπακούουν στις εντολές των δικαστηρίων, τα οποία τους απαγόρευαν να τα φορούν σε συγκεκριμένα μέρη, όπως τα εμπορικά κέντρα, ή και σε συγκεκριμένες ώρες«.

Φωτο: Devan Shimoyama

Μάλιστα, όταν στις 26 Φεβρουαρίου του 2012 ο 17χρονος Αφροαμερικανός Trayvon Martin δολοφονήθηκε από τον George Zimmerman, εκ των υστέρων απάντησε στην αστυνομία ότι ο λόγος που τον σκότωσε ήταν επειδή πίστευε ότι ετοιμαζόταν να του κάνει «κάτι κακό» και ήταν κρυμμένος μέσα στο σκουρόχρωμο hoodie του.

Με πληροφορίες από Vogue