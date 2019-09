1.

Τα λεοπάρ VANS μου

Λατρεύω το λεοπάρ και αυτά τα άνετα και στυλάτα vans-άκια μου έχουν γίνει το αγαπημένο μου παπούτσι. Τα φοράω όλη μέρα στη δουλειά, στην εξερεύνηση των γειτονιών για την ανακάλυψη των επόμενων #EatLikeALocal μυστικών, σε συναυλίες, παντού! Τα αγάπησα τόσο, που για πρώτη φορά πακετάρισα κλειστό παπούτσι στη βαλίτσα των διακοπών.

Μπορείς να τα βρεις εδώ



2.

Τα μαχαίρια μου

Τρελαίνομαι όταν μαγειρεύω σε κουζίνες με κακά μαχαίρια. Ακούγεται υπερβολικό, αλλά ένα καλό ή, μάλλον, ένα καλά ακονισμένο μαχαίρι βοηθάει να μην καταστρέφεις αυτό που κόβεις και να κάνεις την προετοιμασία σου πολύ πιο γρήγορα. Δεν πιστεύω στα ακριβά μαχαίρια, προτιμώ οικονομικά, όπως αυτό του ΙΚΕΑ, τα οποία όμως τροχίζω συχνά και φροντίζω σαν τα μάτια μου.



3.

Τo serum ματιών με καφεΐνη της Ordinary

Απλώνω 2 σταγόνες σε κάθε μάτι, κάνω ένα γρήγορο μασαζάκι και είμαι πανέτοιμη για γύρισμα με αυτόν τον θαυματουργό ορό ματιών της Ordinary. Γενικώς, χρησιμοποιώ εταιρείες των οποίων τα προϊόντα είναι πολύ οικονομικά (6,50 ευρώ το serum καφεΐνης) –πράγμα σπάνιο για τέτοιου επιπέδου καλλυντικά, αλλά η εταιρεία το καταφέρνει μειώνοντας το περιττό branding και marketing–, ενώ ταυτόχρονα είναι τρομερά ποιοτικά. Επιπλέον, δεν κάνουν πειράματα σε ζώα και δεν έχουν parabens και sulphates.



4.

Το ΜacΒook Air

«Once you go Mac, you never go back» φάση. Από τότε που το γύρισα από τα Windows, εγώ και το Μac μου είμαστε αχώριστοι, αφού εκεί βρίσκεται όλο μου το βιος, δηλαδή η δουλειά μου. Είναι γρήγορο, πολύ απλό στη χρήση και έρχεται μαζί μου κυριολεκτικά παντού, στα ραντεβού, στα ταξίδια, στις διακοπές, γιατί από κει ποστάρω τα άρθρα μου, τα βίντεό μου στο YouTube κ.λπ. Μεγάλος έρωτας!

5.

To '90s boyfriend jean μου

Από τότε που ανακάλυψα τα jeans της American Eagle, φόρεσα και κάτι άλλο εκτός από το 501 μου. Μου αρέσουν γενικά τα ρούχα τους γιατί είναι σε κανονικά μεγέθη και κανονικές τιμές, αλλά έχω μεγάλη αδυναμία στο '90s boyfriend τους, το οποίο έχω πάρει σε όλα τα χρώματα και εννοείται τα έχω λιώσει.



6.

Τη θεραπεία μαλλιών Grown Alchemist

Βαριέμαι τις ατελείωτες ώρες στο κομμωτήριο, οπότε προσπαθώ να φροντίζω τα μαλλιά μου όσο μπορώ στο σπίτι. Το Smoothing Hair Treatment της Grown Alchemist τα επιδιορθώνει, τα αφήνει απαλά, σταματάει το ενοχλητικό φριζάρισμα και επιπλέον είναι βιολογικό και vegan (δηλαδή δεν περιέχει ζωικά προϊόντα και η εταιρεία δεν κάνει πειράματα σε ζώα).





7.

Τη FOOD ME HARD tote bag μου

Θα μπορούσα να πω ότι έχω συλλογή από tote bags (αν όχι εμμονή), αφού έχω άπειρες στο σπίτι, άλλες τόσες στο στούντιο, κάποιες στο αμάξι και μία διπλωμένη μέσα στην κανονική μου τσάντα. Με αυτές κουβαλάω τα πάντα, από τα ψώνια μέχρι τα άπλυτα και το λάπτοπ μου. Η αδυναμία μου όμως είναι οι FOOD ME HARD tote που φτιάξαμε για το Madame Ginger και θα τις βρείτε σύντομα στο e-shop που θα λανσάρουμε τέλη Οκτώβρη.



MadameGinger.com