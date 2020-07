ADVERTORIAL

Από τους Σπύρο Γάγγα, PhD, και Μελένια Αρούχ, PhD

Από τον Σεπτέμβριο του 2020 οι σπουδαστές του Deree – The American College of Greece θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν και ακολουθήσουν το καινούργιο και φιλόδοξο προπτυχιακό πρόγραμμα, εξειδικευμένο πάνω στο δυναμικά αναπτυσσόμενο και στη χώρα μας αντικείμενο των Σπουδών Κινηματογράφου.



Μέσα από τον συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής εκπαίδευσης, το νεοσύστατο πρόγραμμα των Σπουδών Κινηματογράφου προετοιμάζει τους φοιτητές για καριέρα στο πεδίο του σινεμά αλλά, παράλληλα, τους εφοδιάζει για μεταπτυχιακές σπουδές μέσα από ένα κράμα κλασικών και σύγχρονων υποδειγμάτων κατανόησης και εξάσκησης της τέχνης του κινηματογράφου. Συμπεριλαμβάνει μαθήματα όπως σκηνοθεσία, σενάριο, κινηματογράφηση, ιστορία και θεωρία του κινηματογράφου, ελληνικός κινηματογράφος, ψηφιακή αφήγηση, παγκόσμιο σινεμά μεταξύ πολλών άλλων.



Ειδικότερα, το προπτυχιακό πρόγραμμα στις Σπουδές Κινηματογράφου, προσφέρει στους σπουδαστές ιστορική κατανόηση και θεωρητική κατάρτιση του σινεμά σε συνδυασμό με αποτίμηση της διαρκούς σημασίας που διαδραματίζουν κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες στη διαμόρφωση της ίδιας της κινηματογραφικής γλώσσας, ενώ διασφαλίζει στους σπουδαστές την κατανόηση των πολλαπλών και εξελιγμένων τρόπων επικοινωνίας, έκφρασης, σημειολογίας και αφήγησης της κινηματογραφίας.

Επιπλέον, προσανατολίζει μεγάλο μέρος του στην εκπαίδευση και την απόκτηση δεξιοτήτων στον τομέα της κινηματογραφικής παραγωγής και της τεχνικής επάρκειας σε πεδία όπως η δημιουργία βίντεο και ψηφιακής εικόνας, η γραφή σεναρίου, το μοντάζ και η σκηνοθεσία μεταξύ άλλων και εντάσσει συστηματικά στα επιμέρους μαθήματα την κατανόηση της κινηματογραφικής εικόνας μέσα από το πρίσμα της ηθικής, της πολιτικής και της ταυτότητας, τόσο ως προς ζητήματα παραγωγής του κινηματογράφου, όσο και εντός των ερμηνευτικών δυνατοτήτων της κινηματογραφικής εικόνας.

Τέλος, καλλιεργεί σε βάθος την ανωτέρω εκπαιδευτική εμπειρία, δημιουργώντας ευκαιρίες για επαγγελματική δικτύωση και περαιτέρω εκπαίδευση δίπλα σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες/δημιουργούς της βιομηχανίας του σινεμά.



Η δημιουργία του νέου προγράμματος στις Σπουδές Κινηματογράφου συμβαδίζει με ποικίλες θετικές συγκυρίες στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον. Δεδομένης της θετικής στάσης της ελληνικής πολιτείας προς τη βιομηχανία του οπτικοακουστικού θεάματος, της διαρκούς υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και της ταχύτατης και αυξανόμενης διάχυσης και αναγνώρισης του ελληνικού σινεμά στη διεθνή κοινότητα του κινηματογράφου, η παρουσία του νέου αυτού προγράμματος εντάσσει τους σπουδαστές στο ευρύτερο κλίμα δυναμικής που έχει διαμορφωθεί μαζί την αναγκαία γνώση προσαρμογής της βιομηχανίας του οπτικοακουστικού θεάματος σε μεγάλες προκλήσεις, όπως η πανδημία που αντιμετωπίζουμε.



Έχοντας διασφαλίσει από το Open University την πιστοποίηση ποιότητας με αντίστοιχα προγράμματα του Ηνωμένου Βασιλείου, το νέο αυτό πρόγραμμα επιδιώκει να καλλιεργήσει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό διαφορετικούς τρόπους μελέτης του σινεμά, της ιστορίας, της αισθητικής αλλά και πρακτικής του.



Στελεχωμένο από έμπειρο, καταρτισμένο και επαγγελματικά επιτυχημένο δυναμικό, το πρόγραμμα των Σπουδών Κινηματογράφου εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας διδακτική, ακαδημαϊκή και πρακτική εμπειρία στους σπουδαστές μαζί με την παροχή σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής. Συμπληρώνεται δε από πρόσθετα σεμινάρια, masterclasses από διεθνώς αναγνωρισμένους επαγγελματίες, επισκέπτες καθηγητές, καθώς και μέσα από την έμπρακτη συμμετοχή στην ίδια τη βιομηχανία του οπτικοακουστικού θεάματος, όπως με το ετήσιο φεστιβάλ ταινιών με δημιουργούς τους ίδιους τους φοιτητές.



Καθίσταται έτσι ένα ισχυρό και άκρως ανταγωνιστικό πρόγραμμα το οποίο πέραν της στόχευσης στην αγορά εργασίας, προσφέρει ευρεία και εμβριθή γνώση από το εγχώριο και παγκόσμιο γίγνεσθαι του κινηματογράφου ως θεωρητικού και πρακτικού αντικειμένου σπουδών.



Περισσότερες πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα Cinema Studies μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ο Σπύρος Γάγγας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής (Associate Professor) του Τμήματος Κοινωνιολογίας (Department of Sociology) στο Deree – The American College of Greece

Η Μελένια Αρούχ είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Associate Professor) του Τμήματος Επικοινωνίας (Department of Communication) στο Deree ­– The American College of Greece