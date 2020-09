Ο χιουμοριστικός και προβοκατόρικος κόσμος του "The Worst Street Journal"

Το The Worst Street Journal είναι μία καυστική, ανεξάρτητη έκδοση. «Κλέβουμε αποσπάσματα από κείμενα των μίντια που μας ενδιαφέρουν και τα μπερδεύουμε με εικόνες που μας αρέσουν» λέει ο δημιουργός αυτού του ιδιαίτερου φανζίν, ο σχεδιαστής Δημήτρης Μητρόπουλος.

Πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε το 5ο τεύχος της σειράς. Στο εξώφυλλο η Ντάριλ Χάνα συναντά τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Σαντορίνη το 1981. Σας ακούγεται τρελό; Κι όμως, όλα μπορούν να συμβούν σε αυτή την αλλόκοτη αυτοέκδοση που δεν της λείπει ούτε το χιούμορ αλλά ούτε και η ειρωνεία.

Αν και τα προηγούμενα τεύχη είχαν δημιουργηθεί σε συνεργασία με τον Ζάχο Βάρφη του Latraac το τελευταίο τεύχος έχει γίνει σε συνεργασία με τους Greece is for Lovers και το περιεχόμενο του είναι βασισμένο στο ελληνικό καλοκαίρι, με πολλές αναφορές στη δεκαετία του 1980 ενώ κυκλοφορεί μαζί με limited edition πρισματικά «Γoυόσρτ στριτ» αυτοκόλλητα σχεδιασμένα από τον Βασίλη Γεωργίου αλλά και μια καρτ ποστάλ από τον Γιάννη Καρλόπουλο.

«Με τον Δημήτρη μοιραζόμαστε μια κοινή αίσθηση του χιούμορ καθώς και μια ευρεία γκάμα αναφορών και όταν μας έδωσε το στίγμα των θεμάτων που σκάλιζε, χαρήκαμε πολύ γιατί τα ελληνικά τουριστικά '80s είναι φετίχ μας. To αρχείο μας από την περίοδο εκείνη είναι μεγάλο, οπότε έγινε μια επιλογή από προσωπικές κυρίως φωτογραφίες που συνθέτουν τις μνήμες και εμπειρίες μας από μία χρυσή και παρεξηγημένη εποχή.

Στο εξώφυλλο η Ντάριλ Χάνα συναντά τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Σαντορίνη το 1981. Στο οπισθόφυλλο μας φιλοξενούμε σκηνές από πάρτι στο Minneapolis police station, στην Σαντορίνη και μια εμπρηστική δήλωση για το TikTok.

Σε συνδυασμό με φωτογραφίες των αντικειμένων μας, στο περιοδικό μπορεί κάποιος να δει στιγμιότυπα από οικογενειακές διακοπές με τροχόσπιτο σε παραλίες της Χαλκιδικής και της Κρήτης, εγκαταλελειμμένες μυθικές ντισκοτέκ και ηδονιστικά ξενοδοχεία στη Ρόδο, αλλά και δείγματα λαϊκού DIY σχεδιασμού και γραφιστικής σε αυτοσχέδιες ταμπέλες.

Όλα αυτά αποτελούν στοιχεία από τις αναφορές μας και συμπληρώνουν ταιριαστά τον παραληρηματικά ειρωνικό, χιουμοριστικό και προβοκατόρικο κόσμο του Δημήτρη Μητρόπουλου» λένε o Θάνος Καραμπάτσος και η Χριστίνα Κοτσιλέλου των Greece is for Lovers.

Ζητήσαμε από τον Δημήτρη να μας πει λίγα λόγια για την έκδοση και ιδού η περιγραφή που μας έστειλε:

«Ξεκινάμε, είναι 1986, μας υποδέχονται οι τύποι από το Less Than Zero και η Marie Chantal of Greece. Θυμόμαστε το Rock in Athens του 1985 αν και δεν είχαμε πάει και καπνίζουμε κάτι στο SMOKE.A.BOWL από το Latraac χαζεύοντας ένα DeLorean. Κάνουμε camping το 1983, το 1984 και ο Vassilis P. Georgiou μας λέει ΕΚΣΤΑΣΙΣ -έχει σχεδιάσει άλλωστε και το collector's item στίκερ του τεύχους. Παρακολουθούμε μερικά παραποιημένα βίντεος και στο καπάκι βλέπουμε Moonlighting, 1988. Φυσικά δεν ξεχνάμε το 101-103 στον τελικό του EUROBASKET 1987. Μετά πάμε στη Discotheque Laser στην Ρόδο με την Yuri Kumada.

Ο Recep Tayyip Erdoğan μας λέει να μην ασχολούμαστε μαζί του. Τότε εμφανίζονται τα παιδιά απο την ΚΑΚΩΒΕΣΑ, οι Markos Karellas, Stefanos Papadimos, Stefanos Veis, Dimitris Sarakis και Christos Kotsinis και μας δείχνουν την ΑΡΠΑΓΗ τους. Διάλειμμα τώρα για να πιούμε κάτι από το Proto Attica. Μετά ακούμε μια βαθιά πολιτική ομιλία της Anna Wintour, μαθαίνουμε για τον Βεζενέ της Αμερικής και κάπου εκεί σκάει ο Nikos Alexopoulos με το καλοκαιρινό Meridian. Βλέπουμε ζωγραφική του Adolf Hitler και τραγουδάμε T.V. party tonight! με τους Black Flag το 1982. Στο οπισθόφυλλο μας φιλοξενούμε σκηνές από πάρτι στο Minneapolis police station, στην Σαντορίνη και μια εμπρηστική δήλωση για το TikTok».

Το τεύχος είναι διαθέσιμο εδώ.