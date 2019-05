Τα δέκα πιο εμβληματικά κτίρια του Ι Μ Pei

Ανάμεσα στα διασημότερα έργα του Ι Μ Pei βρίσκεται η γυάλινη πυραμίδα στο μουσείο του Λούβρου, η οποία είχε κατακριθεί ευρέως πριν την αποκάλυψή της το 1989, αλλά κατάφερε να διακριθεί ως γαλλικό ορόσημο.

Τα κτίριά του βρίσκονται σε ολόκληρο τον κόσμο και περιλαμβάνουν το Rock and Roll Hall of Fame στο Κλίβελαντ του Οχάιο και τη βιβλιοθήκη John F. Kennedy στη Βοστόνη. Στην Ιαπωνία το μουσείο Miho φέρει το αποτύπωμα του, ενώ χάρισε στη Σιγκαπούρη το The Gateway - ένα συγκρότημα από ουρανοξύστες γνωστό για τις εντυπωσιακές γωνίες του.

Πολλά από τα έργα του Ieoh Ming Pei είναι εμβληματικά και έχουν ασκήσει επιρροή στην παγκόσμια αρχιτεκτονική, δίνοντας έμφαση στη γεωμετρική ακρίβεια, στις απλές γραμμές και στο φυσικό φως.

Πολλά από τα έργα του Ieoh Ming Pei είναι εμβληματικά και έχουν ασκήσει επιρροή στην παγκόσμια αρχιτεκτονική, δίνοντας έμφαση στη γεωμετρική ακρίβεια, στις απλές γραμμές και στο φυσικό φως.

Ο Pei είχε πει πως ο σχεδιασμός μεγάλων δημόσιων έργων απαιτούσε επίγνωση του παρελθόντος αλλά και τόλμη για καινοτομίες. Το 1983 κέρδισε το βραβείο Pritzker το οποίο είναι γνωστό ως το Νόμπελ της αρχιτεκτονικής.

Το Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης στη Ντόχα του Κατάρ, το οποίο σχεδίασε αφού ταξίδεψε για πολλούς μήνες ώστε να βρει έμπνευση, άνοιξε το 2008 με μεγάλη επιτυχία.

«Το Ισλάμ ήταν μια θρησκεία που δεν ήξερα», δήλωσε στην εφημερίδα Times. «Έτσι μελέτησα τη ζωή του Μωάμεθ, πήγα στην Αίγυπτο και την Τυνησία».

Συνολικά, περισσότερα από τα μισά σχέδιά του ανά τον κόσμο κέρδισαν σημαντικά βραβεία αρχιτεκτονικής.

Bank of China Tower

Η βιβλιοθήκη John F. Kennedy στη Βοστώνη χτίστηκε προς τιμήν του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Το Johnson Museum of Art χτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του '70.

Το Mesa Laboratory στο Κολοράντο ολοκληρώθηκε το 1967 και έδωσε στον I M Pei την πρώτη του μεγάλη αναγνώριση.

Το Meyerson Symphony Center στο Ντάλας άνοιξε τις πόρτες του το 1989.

Το 1978, σχεδίασε το National Gallery East Building στην Ουάσινγκτον.

Ο Pei δημιούργησε το Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης στη Ντόχα του Κατάρ όταν ήταν ήδη 80 χρονών.

Φωτογραφία από το εσωτερικό του Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης στη Ντόχα.

To Rock and Roll Hall of Fame στο Κλίβελαντ.