'cause my heart belongs to Daddy

Δεν το λες και λίγο να είσαι η (μοναχο)κόρη του Λεονίντ Μπρέζνιεφ, του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της (πάλαι ποτέ) Σοβιετικής Ένωσης από το 1964 μέχρι το 1982.

Επίσης δεν το λες και εύκολο να είσαι η (μοναχο)κόρη του Λεονίντ Μπρέζνιεφ, του Προέδρου του Προεδρείου του Ανωτάτου Σοβιέτ της (πάλαι ποτέ) ΕΣΣΔ από το 1977 ως το 1982, του καταθλιπτικού και εξαρτημένου (από ηρεμιστικά και ξανθιές ρέπλικες) Λεονίντ Μπρέζνιεφ, που κατανάλωνε βότκες, κομμουνισμό και επιθέσεις στην Πράγα και το Αφγανιστάν για να ξεχάσει ό,τι δεν ήθελε να θυμάται.



Kι η (μοναχο)κόρη, η Γκαλίνα Μπρέζνιεβα (Galina Brezhneva,1929-1998), η Πριγκίπισσα του Κρεμλίνου, αποφάσισε από νωρίς να γίνει ο μεγάλος μπελάς του μπαμπά της. Θυμωμένη και ματαιωμένη από τον διαλυμένο γάμο-βιτρίνα των γονιών της, θυμωμένη και ματαιωμένη από την απόλυτη προδοσία του Πατέρα όταν αυτός έβαλε λυτούς και δεμένους να μην την δεχτεί καμία δραματική σχολή (αρνούμενος να γίνει "η Γκάλια του" θεατρίνα), θυμωμένη και ματαιωμένη από μια ζωή ελεγχόμενη από τα σκυλιά του μπαμπά που παρακολουθούσαν ακόμα και την αναπνοή της.

Πληγωμένη και διψασμένη για εκδίκηση στον μπαμπά Λεονίντ (που του χρεώνει την δυστυχία της), ψάχνει νέους έρωτες και κατεβάζει βότκες με τα κιβώτια. Ο νεαρός Λετονός χορευτής Maris Liepa θα κατευνάσει για λίγο την ερωτική της τρικυμία, μέχρι να γνωρίσει το απόλυτο πάθος στην αγκαλιά του τσιγγάνου τραγουδιστή Boris Buryatsa.

Η Γκαλίνα αρνήθηκε να γίνει Κομσομόλα (κάτι υποχρεωτικό για όλους τους νέους και νέες της ΕΣΣΔ ), μπήκε με το ζόρι στο Πανεπιστήμιο, αλλά δεν καταδέχτηκε ποτέ να πάρει πτυχίο. Στα εικοσιδύο της είχε ήδη βρει τον πρώτο μεγάλο έρωτα της ζωής της, τον χήρο ακροβάτη και πατέρα μωρών διδύμων Yevgeny Milaev, που είχε τα διπλά της χρόνια.

Η Γκαλίνα με τον πρώτο της σύζυγο, τον ακροβάτη Yevgeny Milaev.



Ο Γεβγκένι ήταν ταλαντούχος και σοβαρός και κατάφερε να κρατήσει μια δεκαετία "σχεδόν ήσυχη" την ακραίου ταπεραμέντου Γκαλίνα, που λάτρευε τις γούνες, τα διαμάντια, τα πάρτι, τους αρτίστες του τσίρκου και την βότκα να ρέει. Μαζί απέκτησαν την Βικτώρια, που ήταν κι η αδυναμία του παππού Λεονίντ. Ο Γεβγκένι γίνεται διευθυντής του περίφημου τσίρκου της Μόσχας, η Γκαλίνα ζηλεύει τα εφήμερα φλερτ του με τις νεαρές ακροβάτισσες και τελικά αποφασίζει να πάρει διαζύγιο με συνοπτικές διαδικασίες.

Η Γκαλίνα με τον δεύτερό της σύζυγο, τον δεκαοκτάχρονο Μάγο Igor Kio.



Το 1961 η παθιασμένη Γκαλίνα έχει ήδη ερωτευτεί έναν δεκαοκτάχρονο μάγο, τον Igor Kio, που γνώρισε στο τσίρκο. Παντρεύονται κρυφά, του ρίχνει δεκαπέντε χρόνια, αλλά στον μπαμπά Λεονίντ τον πασάρει για εικοσιπεντάχρονο. Ο γάμος κρατά μόλις δέκα μέρες. Ο μπαμπάς στέλνει τα σκυλιά του να εισβάλλουν στο ξενοδοχείο που το ζευγάρι περνά το μήνα του μέλιτος, ακυρώνει τον γάμο, "εξαφανίζει" τον νεαρό μάγο και σέρνει τη Γκαλίνα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο που την επιστρέφει με τη βία στο πατρικό. Η Γκαλίνα θα ψάχνει επί ματαίω τον Ιγκόρ σε κάθε τσίρκο της επικράτειας, πιο ματαιωμένη και θυμωμένη όσο ποτέ.



Είναι η ώρα για το τρίτο στεφάνι. Το 1971, η σαραντάρα πια Γκαλίνα γνωρίζει σ' ένα πάρτι τον γοητευτικό αξιωματικό Yuri Churbanov. Είναι μικρότερος, παντρεμένος με παιδιά, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Σε λίγες μέρες ο Γιούρι είναι διαζευγμένος και έτοιμος να γίνει γαμπρός του πιο ισχυρού άνδρα της Σοβιετικής ένωσης. Οι ωραίες μέρες για το ζευγάρι είναι σύντομες. Ο Γιούρι ανεβαίνει γοργά τα σκαλοπάτια της στρατιωτικής ιεραρχίας ενώ η Γκαλίνα καταλαβαίνει ότι γι'αυτόν δεν είναι τίποτε παραπάνω από το εύκολο πέρασμα στην εξουσία και την άνετη ζωή. Μεθά, δημιουργεί συνεχώς επεισόδια εντός και εκτός σπιτιού, την μαζεύουν οι μυστικοί λιπόθυμη απ' τους δρόμους, παρουσιάζεται ημίγυμνη σε επίσημες δεξιώσεις κάνοντας ρεζίλι τον μπαμπά Λεονίντ, φλερτάρει ασύστολα μ' ότι πετά κι ό,τι κολυμπά, είναι πια το καθημερινό ανέκδοτο στη Μόσχα και σ' όλη την επικράτεια.

Η Γκαλίνα με τον τρίτο της σύζυγο, τον στρατιωτικό Yuri Churbanov.

Η Γκαλίνα πάντα γοητευόταν από καλλιτέχνες, (ιδίως τσιρκολάνους) περιπλανώμενους τραγουδιστές, μάγους, ακροβάτες, ο,τιδήποτε ήταν σίγουρη ότι θα εξόργιζε τον μπαμπά Λεονίντ. Ο τρίτος της σύζυγος είναι στη φυλακή για διαφθορά, ο Πατέρας είναι στα τελευταία του κι αυτή χρησιμοποιώντας τις υψηλές της γνωριμίες διορίζει τον γοητευτικό τσιγγάνο εραστή της σαν αρχιτραγουδιστή στην όπερα των Μπολσόι.



Ο Βoris Buryatsa είναι αδίστακτος και ικανός για το χειρότερο. Μαζί με την Γκαλίνα ξεπουλούν τα μισά εθνικά κειμήλια σε Ευρωπαίους κλεπταποδόχους, κυκλοφορούν φορώντας Τσαρικά κοσμήματα, πίνουν και κατρακυλούν αργά αλλά σταθερά προς την άδοξη πτώση που πλησιάζει.

Η Γκαλίνα με τον τελευταίο μεγάλο της έρωτα, τον τσιγγάνο τραγουδιστή Boris Buryatsa.

Ο Λεονίντ Μπρέζνιεφ θα πεθάνει στις 10 Νοεμβρίου 1982 από έμφραγμα του μυοκαρδίου σε ηλικία 75 ετών και θα ταφεί με όλες τις πρέπουσες τιμές ενός αρχηγού κράτους. Η νέα ηγεσία με τον Γιούρι Αντρόπωφ, τον πανίσχυρο άντρα της KGB, έχει αποφασίσει να τελειώνει με το "βάσανο Γκαλίνα Μπρέζνιεβα". Ο Μπόρις θα κατηγορηθεί για τη ληστεία των κοσμημάτων της διάσημης ακροβάτισσας και χήρας του Αλεξέι Τολστόι καθώς και για το φόνο της ηθοποιού-θρύλου Zoya Fedorova, ως μέλος της "συμμορίας των διαμαντιών" που επικεφαλής ήταν η Γκαλίνα. Θα φυλακιστεί και θα πεθάνει κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο κελί του.



Η Γκαλίνα θα κατηγορηθεί επίσης για διαφθορά και διακίνηση κρατικών θησαυρών, αλλά δεν θα καταδικαστεί λόγω ανεπαρκών αποδείξεων. Θα χάσει όμως όλα της τα προνόμια και η περιουσία της θα περάσει στο κράτος.



Βυθισμένη στο αλκοόλ, εγκαταλελειμμένη από εραστές, φίλους, ακόμα κι από τη μοναχοκόρη της Βικτώρια, η πριγκήπισσα του Κρεμλίνου θα πεθάνει στα εβδομήντα της από κίρρωση του ήπατος, σ' ένα ψυχιατρικό άσυλο, λίγο έξω από τη Μόσχα.



Είναι 1998, η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών δεν θα υπάρχει πια, η γεροαρκούδα Μπόρις Γιέλτσιν θα ετοιμάζεται να παραδώσει την εξουσία στη παμπόνηρη αλεπού Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά η Γκαλίνα δεν θα το μάθει ποτέ.

Γκαλίνα και μπαμπάς Λεονίντ.

Ο μπαμπάς Λεονίντ

Η νεαρή Γκαλίνα στο τσίρκο