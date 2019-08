ΕΠΤΑΝΗΣΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

The Greek Tycoon, 1978



Σκηνοθεσία: J. L, Thomson



Πρωταγωνιστούν: Άντονι Κουίν, Ζακλίν Μπισέ

Ταινία ιδανική για καλοκαιρινό απόγευμα φριχτής βαρεμάρας, όταν η τηλεόραση δεν παίζει τίποτα άλλο, η ιστορία του Tεό Τομάση και της Λιζ Κάσιντι είναι μια συγκαλυμμένη βιογραφία του έρωτα του Ωνάση με τη Τζάκι Κένεντι. Αξέχαστη η στιγμή που εμφανίζεται η Ζωζώ Σαπουντζάκη με μοβ φόρεμα με βολάν, χορεύει για τον Τομάση σατανικά κι όλοι γύρω σπάνε πιάτα. Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι πάντως, πρέπει να αναφέρουμε πως οι ελληνικές σκηνές της ταινίας έχουν γυριστεί και στη Μύκονο.

For your eyes only, 1981



Σκηνοθεσία: Τζον Γκλεν



Πρωταγωνιστούν: Ρότζερ Μουρ, Καρόλ Μπουκέ

Ο Ρότζερ Μουρ ψάχνει μαζί με τους κακούς (που λέγονται Αριστοτέλης Κριστάτος και Μίλο Κολόμπο) το πανίσχυρο σύστημα ΑΤΑC που επιτρέπει απεριόριστο δικαίωμα ελέγχου στα υποβρύχια polaris. Πολλές από τις σκηνές της ταινίας, όπου παρελαύνουν άπειρες γυναίκες ντυμένες με λαμέ τουαλέτες και αφέλειες, έχουν γυριστεί στο Αχίλλειο (το ροκοκό πρώην παλάτι της αυτοκράτειρας Σίσσυ στο Γαστούρι) που τότε λειτουργούσε ως καζίνο, ενώ κάπου ξεπροβάλλει και το καμπαναριό του Αγίου Σπυρίδωνα. H Καρόλ Μπουκέ πάντως ως Κερκυραία Μελίνα Χάβελοκ είναι περίπου όσο πειστική θα ήταν η Μαντόνα, αν υποδυόταν τον Πάπα.

Η κόμισσα της Κέρκυρας, 1972



Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος



Πρωταγωνιστούν: Ρένα Βλαχοπούλου, Αλέκος Αλεξανδράκης

Η Βλαχοπούλου είναι μια μπριόζα Κερκυραία που τραγουδάει «Κέρκυρα Κέρκυρα με το Ποντικονήσι, με τα καντούνια τα στενά που τα χω σεργιανίσει»΄, ενώ το μπαλέτο του Φώτη Μεταξόπουλου και της Νάντιας Φοντάνα χορεύει με πλαστικές κινήσεις στην Παλαιοκαστρίτσα, στην κεντρική πλατεία και φυσικά στο Ποντικόνησι.

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Captain Corelli's Mandolin, 2001



Σκηνοθεσία: Τζον Μάντεν



Πρωταγωνιστούν: Πενέλοπε Κρουζ, Νίκολας Κέιτζ

Το βιβλίο του Λουι Ντε Μπερνιέρ έγινε ταινία το 2001 στην Κεφαλονιά. Ο λοχαγός Κορέλι ερωτεύεται την Πελαγία (στο ρόλο η Πενέλοπε Κρουζ, της οποίας, ως γνωστόν, το πραγματικό όνομα είναι «γκρινιάρικο παπί»), οι Ιταλοί μονιάζουν με τους Έλληνες κι ο υπέροχος Κρίστιαν Μπέιλ παίζει έναν Έλληνα ψαρά. Τα γυρίσματα έχουν γίνει στη Σάμη, στην παραλία του Αντίσαμου και στο χωριό Διχαλιά.

ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΥΔΡΑ

To παιδί και το δελφίνι (Βοy on a dolphin), 1957

Σκηνοθεσία: Τζιν Νεγκουλέσκο

Πρωταγωνιστούν: Άλαν Λαντ, Σοφία Λόρεν, Κλιφτον Γουέμπ

H Σοφία Λόρεν δουλεύει ως δύτρια (σφουγγαριών παρακαλώ!), όταν ανακαλύπτει ένα αρχαίο άγαλμα ενός αγοριού πάνω σε ένα δελφίνι. Το δίλλημα ξεπροβάλλει μεμιάς - να το δώσει σε ένα συλλέκτη έργων τέχνης ή σε έναν ανθρωπολόγο που θα το δώσει στο ελληνικό κράτος; Η Λόρεν ξεχειλίζει ομορφιά. Εντύπωση κάνουν οι πολύ βαριές προφορές των πρωταγωνιστών.

ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Το Αγκίστρι, 1976



Σκηνοθεσία: Ερρίκος Ανδρέου



Πρωταγωνιστούν: Μπάρμπαρα Μπουσέ, Γκούντερ Στολ, Μπομπ Μπέλινγκ

To Aγκίστρι, που έκανε και διεθνή καριέρα με τον τίτλο Τhe Hook, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση καλοκαιρινού φιλμ. Προϊόν της «χρυσής συνεργασίας» Ερρίκου Ανδρέου και Κλέαρχου Κονιτσιώτη (στα συν και η μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου), η ταινία διέπεται από το γνωστό σοφτ πορνό κλίμα της δεκαετίας με ιδρωμένα κορμιά να χαϊδεύονται στην άμμο. Η πλοκή (πλούσιος σύζυγος, νέα γυναίκα, όμορφος εραστής) είναι φυσικά απλώς η αφορμή.

ΣΠΕΤΣΕΣ

Τζένη-Τζένη, 1966



Σκηνοθεσία: Ντίνος Δημόπουλος



Πρωταγωνιστούν: Τζένη Καρέζη, Αντρέας Μπάρκουλης

Από τις πιο αστείες και (μάλλον καλόγουστες ) ανάλαφρες σάτιρες των πολιτικών ηθών της εποχής. Το προξενιό της Τζένης Καρέζη, κόρης του κομματάρχη Κοσμά Σκούταρη (Διονύσης Παπαγιαννόπουλος), με τον Νίκο Μαντά (Αντρέας Μπάρκουλης), ανιψιό του πολιτικού του αντίπαλου, εξελίσσεται με φόντο τις Σπέτσες. Αξέχαστος έχει μείνει ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος ως κομματάρχης να ξεσηκώνει τα πλήθη φωνάζοντας «Γκόρτσος! Γκόρτσος!».

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΡΟΔΟΣ

Τhe guns of Navarone, 1961



Σκηνοθεσία: Τζέι Λι Τόμσον



Πρωταγωνιστούν: Γκρέγκορι Πεκ,Ντέιβιντ Νίβεν, Αντονι Κουίν

«Βαριά» πολεμική ταινία γυρισμένη στη δεκαετία του '60: Οι Γερμανοί που ελέγχουν το νησί του Ναβαρόνε με δυο τεράστια κανόνια και οι Βρετανοί που προσπαθούν να πάρουν τους στρατιώτες τους από το φανταστικό νησί Κίρος συνθέτουν ένα κλασικό πολεμικό δράμα. Τα γυρίσματα έγιναν σε έναν κόλπο που πλέον λέγεται «Άντονι Κουίν», μιας και ο Κουίν αγόρασε μια μεγάλη έκταση στην περιοχή όταν γυριζόταν η ταινία.

Κάτι κουρασμένα παλικάρια, 1967



Σκηνοθεσία: Ντίνος Δημόπουλος



Πρωταγωνιστούν: Λάμπρος Κωσταντάρας, Νόρα Βαλσάμη, Μπέτυ Αρβανίτη, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος

Από τις καλύτερες του είδους «καλοκαιρινές διακοπές στις πρώτες μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις» που γυρίζονταν τότε σε Ρόδο και Κέρκυρα, αυτή η ταινία έχει μια σχεδόν ανακουφιστική φρεσκάδα. Ο Λάμπρος Κωσταντάρας που κυνηγά την ξανθιά παιδίσκη Νόρα Βαλσάμη στη μεσαιωνική πόλη και φαντασιώνεται την ιπποτική της αποπλάνηση στο «Ήχος και Φως» συνθέτει ένα κωμικοτραγικό πορτρέτο ξεμωραμένου playboy. Η προτροπή «χούφτωσ'την, χούφτωσ'την» του Διονύση Παπαγιαννόπουλου έχει μείνει στην ιστορία.

Το δόλωμα, 1964



Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος



Πρωταγωνιστούν: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Αλέκος Αλεξανδράκης

Σε καμιά άλλη ταινία η Αλίκη δεν ήταν τόσο όμορφη όσο σε αυτήν, ειδικά όταν τραγουδάει το «Μου αρέσουνε τα αγόρια και παντού το ομολογώ» με ένα γαρίφαλο στο αυτί. Η σκηνή οπού ερωτεύεται το καλό παιδί Βαγγέλης Βουλγαρίδη, ενώ ο πλανόδιος ακορντεονίστας τραγουδάει το «Άσ'τα τα μαλλάκια σου», και ο αποχαιρετισμός τους στις υπέροχες Πηγές της Καλλιθέας είναι από τις πιο τρυφερές σκηνές του ελληνικού σινεμά της εποχής.

KΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

Μediterraneo, 1991



Σκηνοθεσία: Γκαμπριέλε Σαλβατόρες



Πρωταγωνιστούν: Nτιέγκο Αμπαντουόνο, Κλαούντιο Μπιγκάλι, Βάνα Μπάρμπα

Ταινία αισθητικής καρτ-ποστάλ με Ιταλούς ξεχασμένους από το Θεό και από την εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο Καστελόριζο και τη Βάνα Μπάρμπα ως μόνιμα γυμνόστηθη πόρνη με χρυσή καρδιά. Την επόμενη χρονιά το Καστελόριζο γέμισε Ιταλούς τουρίστες. Δεν τους αδικούμε.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΑΝΔΡΟΣ

Koρίτσια στον ήλιο, 1968



Σκηνοθεσία: Βασίλης Γεωργιάδης



Πρωταγωνιστούν: Ανν Λόμπεργκ, Γιάννης Βόγλης

Kαμιά ταινία δεν συνοψίζει την Ελλάδα στα σπάργανα της τουριστικής της περιόδου όσο τα Κορίτσια στον ήλιο. Ο Γιάννης Βόγλης ως ταγαροφόρος βοσκός, η Ανν Λόμπεργκ ως ξανθή Σουδέζα που κάνει βόλτες με ένα άσπρο φόρεμα με μαιάνδρους στις άδειες παραλίες της Άνδρου κι ο αναπόφευκτος έρωτάς τους που αποδεικνύει πως οι καταδικασμένοι καλοκαιρινοί έρωτες έχουν απήχηση διεθνώς (προτάθηκε και για Χρυσή Σφαίρα). Τώρα μπορούμε να φωνάξουμε όλοι μαζί: «Στάσου! Μύγδαλα!».

ANΤΙΠΑΡΟΣ

Μανταλένα, 1960



Σκηνοθεσία: Ντίνος Δημόπουλος



Πρωταγωνιστούν: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ

Ασπρόμαυρο αφιέρωμα στη γυμνή απλότητα: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είναι μια ορφανή καπετάνισσα («άλλος με τη βάρκα μας!») που ανταγωνίζεται τη βάρκα του Δημήτρη Παπαμιχαήλ και τραγουδάει Χατζιδάκι («Μες σ' αυτήν τη βάρκα είμαι μοναχή») σε μια Αντίπαρο που φτιάχνουν ψωμί σε αλευρόμυλο, πηδάνε τις φωτιές και ζουν από τη θάλασσα. «Εγώ όμως Μανταλένα σ' αγαπώ. Οσο δεν βάνει ο νους σου σ' αγαπώ» της λέει ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ την ώρα που χορεύουνε μπάλο για να προσθέσει «Ε, βιολιτζήδες, έναν μπάλο γρήγορο. Οι τσαμπούνες, να παίξουν οι τσαμπούνες, να χορέψω, να ζαλιστώ».

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Summer Lovers, 1982



Σκηνοθεσία: Ράνταλ Κλέισερ



Πρωταγωνιστούν: Πίτερ Γκάλαχερ, Ντάριλ Χάνα

Άλλο ένα έκλυτο ερωτικό τρίο που ανήκει στη σφαίρα των αντρικών φαντασιώσεων: O Πίτερ Γκάλαχερ τα έχει με την αθώα ξανθομάλλα φωτογράφο Ντάριλ Χάνα, αλλά δεν του φτάνει, θέλει και μια Γαλλίδα αρχαιολόγο. Αυτές, αντί να πλακωθούν, τα φτιάχνουν και τα 'χουνε και οι τρεις μαζί στην κολασμένη και γεμάτη ντραγκς Σαντορίνη. Αξέχαστη μας έχει μείνει η σκηνή που εμφανίζεται ο έφηβος Βλαδίμηρος Κυριακίδης με πελώριο άφρο μαλλί ως πιθανός εραστής της Ντάριλ Χάνα.

ΜΥΚΟΝΟΣ

Shirley Valentine, 1989



Σκηνοθεσία: Λούις Γκίλμπερτ



Πρωταγωνιστούν: Πολίν Κόλινς, Τομ Κόντι

Η ιδανική ταινία για την κρίση της μέσης ηλικίας (ενδεικτική ατάκα: «Noμίζω πως ο γάμος είναι σαν τη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει λύση»). Η ιστορία της νοικοκυράς από το Λίβερπουλ Σίρλεϊ που έρχεται στη Μύκονο κι ανακαλύπτει τον εαυτό της και το σεξ με το μαυροντυμένο Κοstas θεωρείται κλασική.

The island of death, 1975



Σκηνοθεσία: Νίκος Μαστοράκης



Πρωταγωνιστούν: Μπομπ Μπέλινγκ, Τζέιν Λάιλ

Έργο γεμάτο χολή και βία (που ανήκει μάλλον στο είδος του trash horror), σε σενάριο και σκηνοθεσία Νίκου Μαστοράκη, όπου ζευγάρι διεστραμμένων Bρετανών καταφτάνει στη Μύκονο και ξεπαστρεύει όποιον βρει μπροστά του. Δεν είναι για ευαίσθητα στομάχια. Στη Βρετανία η ταινία είχε απαγορευθεί έως το 1984. Παραθέτουμε ενδεικτικά τους τίτλους με τους οποίους κυκλοφόρησε η ταινία διεθνώς: Διάβολοι στη Μύκονο / Το νησί της Ανωμαλίας (Αυστραλία), Λαχτάρα για Πόθο / Το νησί του θανάτου / Σχιζοφρενής δολοφόνος 2 (Αγγλία) καθώς και το tagline της ταινίας «The lucky ones simply got their brains blown out».

Η Παριζιάνα, 1969



Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης



Πρωταγωνιστούν: Ρένα Βλαχοπούλου, Χρόνης Εξαρχάκος, Βαγγέλης Σειλινός, Έρικα Μπρόγιερ, Κώστας Καρράς

Η μοδίστρα Πελαγία Καραμπουμπούνα καταλήγει στη Μύκονο ως μαντάμ Πελαζί από το Παρίσι. Κλασική έχει μείνει η μάλλον ανόητη σκηνή οπού ο Κώστας Καρράς κάνει καμάκι με κασετοφωνάκι («Υοu are beautiful, I love you») σε τουρίστριες με μπικίνι στην παραλία. Το κόλπο γυρνάει μπούμερανγκ όταν βρίσκει ξανθιά τουρίστρια με δικό της κασετοφωνάκι που παίζει ένα μήνυμα που λέει «είσαι βλαξ», και εκείνος φεύγει αποκαρδιωμένος (μαζί με τις φίλες του τις πολικές αρκούδες) από την παραλία.

Η αναζήτηση, 1972



Σκηνοθεσία: Ερρίκος Ανδρέου



Πρωταγωνιστούν: ‘Ελενα Ναθαναήλ, Άγγελος Αντωνόπουλος

Αξέχαστη ταινία οπού η Έλενα Ναθαναήλ παριστάνει την Τζένη το call girl (στην πραγματικότητα είναι ένα κακομαθημένο πλουσιοκόριτσο, όπως όλες τους) για να κοιμηθεί με τον Άγγελο Αντωνόπουλο (κ. Φωκάς) στην καμπάνα του στον Αστέρα. Όταν πεθαίνει όμως το αληθινό call girl τα πράγματα περιπλέκονται και η Έλενα Ναθαναήλ φεύγει με το σκάφος της στη Μύκονο για να ξεχαστεί. Ο κ. Φωκάς την αναζητεί μέσα στο μούχρωμα, ενώ από πίσω παίζει ένα από τα κλασικότερα καλοκαιρινά soft σάουντρακ (η μουσική είναι του Γιάννη Σπανού).

AΜΟΡΓΟΣ

La Grand Bleu, 1988



Σκηνοθεσία: Ζαν-Λικ Μπεσόν



Πρωταγωνιστούν: Ροζάνα Αρκέτ, Ζαν Μαρκ Μπαρ, Ζαν Ρενό

Ταινία-ωδή στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Ο Ζαν Μαρκ Μπαρ και ο Ζαν Ρενό είναι δύτες: Τους βλέπουμε στην Ταορμίνα, στο Βόρειο Πόλο και τέλος στην Αμοργό, της οποίας η σχεδόν ασπρόμαυρη ομορφιά γεμίζει την οθόνη. Ο υπέροχος Ζαν Μαρκ Μπαρ, (τον οποίον ερωτεύτηκαν όλες οι γυναίκες του κόσμου) δυστυχώς έπεσε στα χέρια του Λαρς φον Τρίερ.

ΚΡΗΤΗ

Ζorba the Greek, 1964



Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κακογιάννης



Πρωταγωνίστουν: Αντονι Κουίν, Άλαν Μπέιτς, Ειρήνη Παππά

Ο καλοκουρδισμένος Άγγλος Άλαν Μπέιτς γνωρίζει τον παθιασμένο Αλέξη Ζορμπά και μαζί του όλη την ομορφιά και το μισογυνισμό της ελληνικής επαρχίας. Η ταινία έχει γυριστεί στο Σταυρό Χανίων (φυσικά τα περισσότερα ξενοδοχεία κι εστιατόρια στο Σταυρό ονομάζονται Ζορμπάς).

Η νεράιδα και το παλικάρι, 1969



Σκηνοθεσία: Ντίνος Δημόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ

Γνωστή και ως η ταινία με τους Φουρτουνάκηδες και τους Βροντάκηδες Η νεραΐδα και το παλικάρι είναι κάτι σαν το Ρωμαίος και την Ιουλιέτα της Κρήτης. Το Κατερινιώ και ο γιός του καπετάν Βροντάκη ερωτεύονται παράφορα με φόντο τα κρι κρι και τα στριφτά μουστάκια. Όπως πάντα ο Σπύρος Καλογήρου παίζει το λαδερό, άσχημο αρραβωνιαστικό της Αλίκης με το κατσαρό χωριάτικο γέλιο. Η μόνη διαφορά είναι πως αυτή τη φορά φοράει το χαρακτηριστικό μαύρο μαντήλι με τα κρόσσια.

ΣΠΟΡΑΔΕΣ

ΣΚΙΑΘΟΣ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Mamma mia, 2008

Σκηνοθεσία: Φίλιντα Λόιντ



Πρωταγωνιστούν: Μέριλ Στριπ, Πιρς Μπρόσναν, Κόλιν Φερθ

Η ολοκαίνουργια καλοκαιρινή «ελληνική» ταινία, το Μamma Mia, αφορά την ιστορία μιας κοπέλας που ετοιμάζεται να παντρευτεί και προσπαθεί να βρει ποιος είναι ο πατέρας της. Οι υποψήφιοι είναι τρεις, όσοι και οι άντρες με τους οποίους κοιμήθηκε η μητέρα της το καλοκαίρι της σύλληψής της. Μαζί με τους τρεις υποψήφιους μπαμπάδες θα καταφτάσουν και οι φίλες της μητέρας της, μεγάλες φαν των Abba. H συνταγή είναι δοκιμασμένη και πετυχημένη στο West End και στο Βroadway: τραγούδια των Abba και ευχάριστη πλοκή. Η κινηματογραφική βερσιόν υπερτερεί λόγω φυσικού σκηνικού.

ΑΓΝΩΣΤΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ

Σκιές στην Άμμο, 1970

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρομάτης

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Βιολάρης, Αλέξης Γεωργίου, Καίτη Χωματά

Η Καίτη Χωματά ερωτεύεται έναν αρχαιοκάπηλο - ασύλληπτες σκηνές πόθου αμερικανικής νύχτας στις καλαμιές και ο Μιχάλης Βιολάρης στο ρόλο του αφελούς ψαρά που φέρνει προμήθειες στην ερημική ακρογιαλιά των ανασκαφών με τις ληκύθους!

Σεξ 13 Μποφόρ, 1971



Σκηνοθεσία: Χριστόφορος Λιάμπος



Πρωταγωνιστούν: Κώστας Γκουσγκούνης, Λυκούργος Καλλέργης, Λίζα Λορέντζου

Ο ψαράς Κώστας Γκουσγκούνης καταφεύγει σε ένα μικρό νησί. Εκεί κατοικούν ο φαροφύλακας και η κόρη του (που είναι αθώα, αλλά μέχρι το τέλος του φιλμ παύει να είναι) και σύντομα θα καταφτάσουν, ως διά μαγείας, και τρεις Αγγλίδες. Με φόντο το φάρο και τα βράχια πλέκεται άλλο ένα κεφάλαιο της ελληνικής πορνό ιστορίας. Σε ρόλο έκπληξη ο Λυκούργος Καλλέργης.