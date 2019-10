Ο Neil Young και το τέλος των ‘60s στις υπέροχες υδατογραφίες της Joni Mitchell

To 1971, η Τζόνι Μίτσελ συγκέντρωσε σε ένα λεύκωμα στίχους, ποιήματα και ακουαρέλες που είχε ζωγραφίσει, το τύπωσε σε εκατό αντίτυπα και το χάρισε ως χριστουγεννιάτικο δώρο στους φίλους της. Στην πρώτη σελίδα εκείνης της αυτοσχέδιας έκδοσης είχε γράψει «Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο Χόλιγουντ». Ήταν το τέλος μιας τριετούς, εξαιρετικά δημιουργικής περιόδου για την ίδια, που είχε ξεκινήσει με το ντεμπούτο άλμπουμ της, το Song to a Seagull του 1968, συνεχίστηκε με το Ladies of the Canyon του 1970, (ο πρώτος Χρυσός της δίσκος) για να κορυφωθεί με την κυκλοφορία του θρυλικού Blue τον Ιούνιο του 1971. Το λεύκωμα εκείνο κυκλοφορεί ξανά αυτές τις μέρες σε πρώτη επίσημη έκδοση με τίτλο "Morning Glory on the Vine" και περιλαμβάνει πάνω από τριάντα ζωγραφικά έργα, κάποια από τα οποία δεν υπήρχαν σ΄ εκείνο το αυτοσχέδιο λεύκωμα που είχε φτιάξει η μεγάλη τραγουδοποιός πριν από πενήντα σχεδόν χρόνια.

Αυτοπροσωπογραφία

Άτιτλο

Kassandra

Dining Room, Laurel Canyon

Neil Young

Hunter

Audience

James Taylor

Abigail Haness

Graham Nash