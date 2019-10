Μια δεκαετία κόντευε να συμπληρώσει ο David Bowie στις περιπέτειες του με διάφορα μουσικά σχήματα αλλά και ως σόλο καλλιτέχνης, όταν το 1972 κυκλοφόρησε το τέταρτο επίσημο προσωπικό του άλμπουμ, το περίφημο Ziggy Stardust (πλήρης τίτλος: The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars) που τον καθιέρωσε ως κορυφαίο εκπρόσωπο του γκλαμ ροκ και έστρωσε τον δρόμο για μια από τις πιο ιδιοφυείς και συναρπαστικές καριέρες στη σύγχρονη μουσική κουλτούρα.

Το νέο graphic novel που έχει τίτλο Bowie: Stardust, Rayguns & Moorage Daydreams και αποτελεί δημιουργία των Michael Allred (εικονογράφηση) και Steve Horton (κείμενο), επιχειρεί να απεικονίσει αφηγηματικά αυτή ακριβώς την μετεωρική πορεία από τα πρώτα χρόνια του έφηβου David Jones στα πέριξ της ροκ σκηνής του Λονδίνου ως τη μεγάλη του επιτυχία με το επώνυμο με το οποίο έμελλε να γίνει διάσημος στην αιωνιότητα.

Ο Bowie φόρεσε τη μάσκα του εξωγήινου γκλαμ ροκ ημίθεου με τέτοια αυτοπεποίθηση ώστε υπερέβη κάθε κατηγοριοποίηση με τις σουρεαλιστικές, ψυχεδελικές, ανδρόγυνες, απόκοσμες διαστάσεις με τις οποίες επένδυσε τον εφήμερο όπως αποδείχτηκε αλλά πανίσχυρο σημειολογικά χαρακτήρα του Ziggy.

Η αφήγηση του κόμικ – στο οποίο περιλαμβάνονται και φανταστικοί διάλογοι ανάμεσα στον Bowie και το δημιούργημα του, τον «λεπρό Μεσσία από το διάστημα», Ziggy Stardust – φτάνει μέχρι την επόμενη περσόνα που θα οικειοποιείτο ο μέγας χαμαιλέοντας του ροκ: τον Thin White Duke του άλμπουμ "Station to Station" μερικά χρόνια μετά.

Συνεπώς, μοιάζει ταιριαστό το γεγονός ότι την εικονογράφηση του βιβλίου ανέλαβε ο Michael Allred, ο οποίος είχε φέρει ως πέρας το αντιστοίχως ψυχεδελικό και σουρεαλιστικό όραμα του Neil Gaiman στη μεγαλειώδη σειρά κόμικς του "Sandman" με φόντο την αιωνίως νυχτερινή και απόκοσμη Gotham City του Batman και του Joker.

Ο ίδιος ο Neil Gaiman γράφει στην εισαγωγή της νέας δημιουργίας του πρώην συνεργάτη του: «Οι διάφορες ενσαρκώσεις του David Bowie αποτελούν από μόνες τους επιστημονική φαντασία. Το μόνο που μου έλειπε πάντα ήταν ένα κόμικ για τον Bowie και έτσι καθόμουν πού και πού και σχεδίαζα μόνος μου εικόνες εμπνευσμένες από το έργο του».

Τώρα πλέον υπάρχει και το κόμικ 160 σελίδων για τον Bowie και θα κυκλοφορήσει επίσημα από τις εκδόσεις Insight Comics στις 7 Ιανουαρίου 2020.