Η Διεθνής Ημέρα Μουσείων θεσπίστηκε το 1977 για να τιμάται κάθε χρόνο ο ρόλος των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία και έκτοτε χιλιάδες πολιτιστικοί φορείς απ' όλο τον κόσμο συμμετέχουν στους εορτασμούς. Για το 2019, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) έχει επιλέξει το θέμα «Τα μουσεία ως κόμβοι πολιτισμού: Το μέλλον της παράδοσης» και τιμώμενο ίδρυμα για την Ελλάδα είναι το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.



Πιο αναλυτικά, τα προγράμματα των μουσείων που συμμετέχουν στον φετινό εορτασμό περιλαμβάνουν τις παρακάτω δράσεις:

Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο της Ακρόπολης προσκαλεί τους επισκέπτες του σε ένα πρόγραμμα οικογενειακών δραστηριοτήτων από τις 8 το πρωί έως τα μεσάνυχτα με ελεύθερη είσοδο και εγγραφή 30 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη κάθε προγράμματος στο Γραφείο Πληροφοριών. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας (έως 20 παιδιά ανά πρόγραμμα).



Τα μονόωρα προγράμματα «Παναθήναια με όλες μου τις αισθήσεις» (11:00, 12:00, 17:00) και «Τι απέγινε το θαυμαστό άγαλμα της Αθηνάς από τον Παρθενώνα» (13:00, 14:00, 18:00) απευθύνονται σε παιδιά 3-5 και 6-9 ετών αντίστοιχα, τα οποία μαζί με τους αρχαιολόγους - φροντιστές του μουσείου θα ανακαλύψουν τη ζωή στην αρχαία Ελλάδα.

Επιπλέον, από τις 8 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα θα κυκλοφορήσει αναμνηστικό μετάλλιο που έκοψε το Εθνικό Νομισματοκοπείο με θέμα τους γέρανους της Ακρόπολης και η κασετίνα που το περιλαμβάνει θα είναι διαθέσιμη στο Πωλητήριο του ισογείου.

18/5, πεζόδρομος Δ. Αρεοπαγίτου, Αθήνα, 08:00-00:00, είσοδος ελεύθερη

Μουσείο της πόλης των Αθηνών

Για τη Διεθνή Ημέρα των Μουσείων, το Μουσείο της Πόλης των Αθηνών ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό από τις 10:00 μέχρι τις 15:00 και διοργανώνει δύο δωρεάν ξεναγήσεις στο μουσείο, στις 12:00 και 13:00.

18/5, Παπαρρηγοπούλου 5-7, Αθήνα, 10:00-15:00, είσοδος ελεύθερη

Εβραϊκό Μουσείο

Tην Κυριακή 19 Μαΐου, από τις 10:30 έως και τις 13:30, το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος προσφέρει δωρεάν είσοδο στο κοινό, καθώς και ειδικά σχεδιασμένο οικογενειακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ένα παιχνίδι μνήμης και ζωγραφικής, όπου τα παιδιά θα πρέπει από τυχαίες φωτογραφίες να εντοπίσουν τα αντίστοιχα εκθέματα και να τα μεταφράσουν εικαστικά με ελεύθερο σχέδιο.

Παράλληλα με το παιχνίδι «ιστορικής μνήμης» θα πραγματοποιηθεί και εικαστικό εργαστήρι από τον Βασίλη Θαλασσινό. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού.

19/5, Νίκης 39, Αθήνα, 10:30-13:30, είσοδος ελεύθερη, κρατήσεις στο 210 3225582

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Το Σάββατο και την Κυριακή 18 και 19 Μαΐου, από τις 10:00 μέχρι τις 12:00, οι αρχαιολόγοι του μουσείου θα πραγματοποιήσουν δωρεάν ξεναγήσεις στη μόνιμη έκθεση αλλά και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά ηλικίας 10 έως 12 ετών, χάρη στα οποία θα ανακαλύψουν το μέλλον και το νόημα της παράδοσης μέσα από τα αντικείμενα του μουσείου που αφορούν τη ζωή, τα ταφικά έθιμα, τη λατρεία και την τέχνη.

18-19/5, Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα, 10:00-12:00, 213 2139507, είσοδος ελεύθερη

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Η παράσταση με τίτλο «Θεατρικές αφηγήσεις από έναν γκαζιέρη» αφορά την ιστορία ενός γκαζιέρη που ταξιδεύει στον χρόνο.

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου γιορτάζει με μια παράσταση διάρκειας μισής ώρας που θα παιχτεί στις 12:00, 12:30 και 13:00. Η παράσταση με τίτλο «Θεατρικές αφηγήσεις από έναν γκαζιέρη» αφορά την ιστορία ενός γκαζιέρη που ταξιδεύει στον χρόνο, ζωντανεύοντας ιστορίες του εργοστασίου από την εποχή που λειτουργούσε, και βασίζεται σε αποσπάσματα από το έργο Στην αλλαγή του χρόνου της Αδ. Ξηρίδου και μαρτυρίες εργαζομένων και κατοίκων του Γκαζιού. Συμμετέχουν η ομάδα θεάτρου «Ανεμόμυλοι» και ο Χ. Χριστόπουλος στον ρόλο του γκαζιέρη.

18/5, Κτίριο Παλαιών Φούρνων, Πειραιώς 100, Γκάζι, 12:00-13:30, 210 3475535 & 210 3475518, είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

Ο εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων θα γίνει την Πέμπτη 16 Μαΐου με τη δίωρη εκπαιδευτική δράση για ενήλικες «Σμιλεύω με τις λέξεις: Προσεγγίζοντας τα εκθέματα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου μέσα από τη δημιουργική γραφή», βασισμένη στα εκθέματα της περιοδικής έκθεσης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου «Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου».

16/5, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 44, Αθήνα, 16:30-18:30, 213 2144800, είσοδος ελεύθερη. Απαιτείται δήλωση συμμετοχής.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης την Παρασκευή 17 Μαΐου, από τις 18:00 μέχρι τις 20:30, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης παιδικού διαγωνισμού «Φαντάσου τι κρύβει το λυχνάρι!». Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθούν αφηγήσεις, εικαστικές δραστηριότητες και κυνήγι θησαυρού.

17/5, Νεοφύτου Δούκα 4, 18:00-20:30, 210 7228321, είσοδος ελεύθερη

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

H αστροφυσικός Φιόρη Αναστασία Μεταλληνού οργανώνει το Σάββατο 18 Μαΐου στις 18:00 μία δίωρη ξενάγηση στην έκθεση «Υάδες» της Ελεάννας Μαρτίνου, που θα πραγματοποιήσει η ίδια η ζωγράφος μαζί με την επιμελήτρια της έκθεσης, Νίκη Παπασπύρου.

18/5, Κέντρο Επισκεπτών Θησείου, Λόφος Νυμφών, 18:00-20:00, 210 3490160, είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο το Σάββατο 18 Μαΐου θα ανοίξει τις πόρτες του σε οικογένειες με παιδιά 5-12 ετών και θα τους δώσει την ευκαιρία να συμμετάσχουν δωρεάν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο προπαππούς και η προγιαγιά διηγούνται...» από τις 10:00 έως τις 11:00 και από τις 13:00 έως τις 14:00.

Μέσα από την παρατήρηση και το παιχνίδι, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα τους επιτρέψει να ανακαλύψουν στοιχεία από παλιότερες εποχές και να φτιάξουν το δικό τους αντικείμενο όπως ήταν παλιά και όπως είναι σήμερα. Απαιτείται τηλεφωνική κράτηση.

18/5, Κτίριο Ωδείου Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β' 17-19, από τις 10:00, 210 3312995, είσοδος ελεύθερη

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο ξεναγεί τους επισκέπτες του στην έκθεση «Ξόμπλια - Πλουμίδια και στολίσματα», την οποία επιμελήθηκε η Ίρις Κρητικού, το Σάββατο 18 Μαΐου στις 11:00. Επίσης, διοργανώνει τα βιωματικά εργαστήρια «Πλουμίδια από χαρτί» με τη Μαρία Διακοδημητρίου και την Τάσσα Γκανίδου και «Τεχνικές και υλικά» με τους Μάριο Βουτσινά, Μαίρη Γαλάνη Κρητικού και Βούλα Καραμπατζάκη, στις 12:30, για παιδιά ηλικίας 5-15 ετών και ενήλικες αντίστοιχα. Όλα τα υλικά παρέχονται από το μουσείο, η είσοδος σε όλα τα προγράμματα είναι ελεύθερη και απαιτείται τηλεφωνική κράτηση πριν από την επίσκεψη.

18/5, Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, Σταδίου 13, 11:00, 210 3237617, είσοδος ελεύθερη

Ίδρυμα Ευγενίδου - Πλανητάριο

Το Ίδρυμα Ευγενίδου ανοίγει τις πύλες του από τις 20:00 έως τις 00:00 το Σάββατο 18 Μαΐου σε όλους τους φίλους και τις φίλες της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Το Ίδρυμα Ευγενίδου ανοίγει τις πύλες του από τις 20:00 έως τις 00:00 το Σάββατο 18 Μαΐου σε όλους τους φίλους και τις φίλες της επιστήμης και της τεχνολογίας.



Η ψηφιακή παράσταση Ζωή στο Σύμπαν μας προσκαλεί σε μια συναρπαστική αναζήτηση της ζωής πέρα από τη Γη στο Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο, στις 20:30, 21:30 και 22:30 και σε έναν ενδιαφέρoντα διάλογο μεταξύ του δρος Μάνου Κιτσώνα, διευθυντή του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου, και του δημοσιογράφου Πάνου Σάκκα, πριν από την παράσταση.

Από τις 20:00 μέχρι τις 23:00, στην αμφιθεατρική Αίθουσα Πειραμάτων, στον δεύτερο όροφο του Athena, η επιστημονική του ομάδα θα πραγματοποιεί «ζωντανές» επιδείξεις πειραμάτων με τίτλο «Εκρηκτική Επιστήμη» και διάρκεια 15 λεπτά, που θα επαναλαμβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Το ίδιο διάστημα θα γίνει και περιήγηση στην έκθεση «Athena - Kέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας» σε δύο ορόφους με 57 διαδραστικά εκθέματα που περιμένουν μικρούς και μεγάλους για να τα εξερευνήσουν και να πειραματιστούν με βασικές αρχές των επιστημών, έννοιες των μαθηματικών αλλά και σύγχρονα τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα.

Όσο για τους λάτρεις των αστεριών, από τις 20:00 έως τις 21:30, το Ίδρυμα προσφέρει σε 20 παιδιά Ε' και ΣΤ' Δημοτικού ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει αναγνώσεις σχετικές με τους αστερισμούς.

Τέλος, 20:00-00:00 μπορούμε να απολαύσουμε την έκθεση εικαστικών «Clouds: Τέχνη και Τεχνολογία» της Ειρήνης Δανιόλου Νεοφύτου και της Ζέττας Αντσακλή.

18/5, λεωφ. Συγγρού 387, 20:00-00:00, είσοδος ελεύθερη και με δελτία εισόδου, κρατήσεις για συμμετοχή στο 210 9469631

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού - Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Την Κυριακή 19 Μαΐου το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» θα έχει δωρεάν ξενάγηση στην έκθεση «The Champion». Πρόκειται για μία ολοκαίνουρια διαδραστική, επιστημονικά σχεδιασμένη έκθεση για τον αθλητισμό, η οποία προσφέρει μία συναρπαστική εμπειρία υψηλής τεχνολογίας για επισκέπτες όλων των ηλικιών.

Μπορείτε να επισκεφτείτε την έκθεση τις ώρες λειτουργίας του μουσείου, 10:00-18:00. 19/5, Πειραιώς 254, Ταύρος, από τις 10:00, 212 2540000, είσοδος ελεύθερη

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Κέντρο Γαία

Για πρώτη φορά, φέτος, δίνεται στο κοινό η δυνατότητα παρακολούθησης της εικαστικής έκθεσης με τίτλο «45 χρόνια ζωγραφίζοντας για το μουσείο» της Mireille Bessis.

Το Σάββατο 18 Μαΐου το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας παρουσιάζει δωρεάν μια σειρά δράσεων οι οποίες απευθύνονται τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους. Για πρώτη φορά, φέτος, δίνεται στο κοινό η δυνατότητα παρακολούθησης της εικαστικής έκθεσης με τίτλο «45 χρόνια ζωγραφίζοντας για το μουσείο» της Mireille Bessis.

Έπειτα, μέσα από την προβολή «Το φαρμακείο της Φύσης» στις 10:00 και παρέα με τον επιστημονικό υπεύθυνο της προβολής και υπεύθυνο του Βοτανικού Τμήματος του Μουσείου, κ. Δ. Μέρμυγκα, οι επισκέπτες θα λάβουν ενδιαφέρουσες γνώσεις σχετικά με την ιστορία, τη χρήση και τα μοναδικά οφέλη των βοτάνων στην υγεία μας και δεν αποκλείεται να ξαφνιαστούν από το εύρος των ειδών της ελληνικής φύσης και τη μοναδικότητά της.

Την ίδια ώρα, στο εργαστήριο ζωγραφικής παιδιά από 3 ετών και πάνω θα δημιουργήσουν εικαστικά έργα με θέμα «Το πρώτο μου φυτολόγιο». Την ίδια μέρα, στις 12:00, θα υπάρξει στον χώρο του Πωλητηρίου η παρουσίαση του βιβλίου «Μία τίγρης στον κήπο» για παιδιά 4 ετών και άνω.

18/5, Λεβίδου 13 & Όθωνος 100, Κηφισιά, από τις 10:00, 210 8015870, είσοδος ελεύθερη

Μουσείο Μπενάκη

«Stefanos Rokos. Nick Cave & The Bad Seeds. No More shall we part. 14 Paintings 17 Years Later»

Το Σάββατο 18 Μαΐου η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη σε όλα τα κτίρια του Μουσείου Μπενάκη (Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Ισλαμικής Τέχνης, Πινακοθήκη Γκίκα, Πειραιώς 138, Μουσείο Παιχνιδιών, Εργαστήρι Γιάννη Παππά), στις μόνιμες και στις περιοδικές εκθέσεις.

Θα πραγματοποιηθούν δωρεάν ξεναγήσεις στις εκθέσεις του κτιρίου Πειραιώς 138. Συμπεριλαμβάνονται οι εκθέσεις «Δρόμοι της Αραβίας» στις 13:00, 17:00 και 19:00, «Δημήτρης Κοιλαλούς. CAESURA, Όσο κρατάει μια ανάσα» στις 12:00, 14:00 και 16:00, «Stefanos Rokos. Nick Cave & The Bad Seeds. No More shall we part. 14 Paintings 17 Years Later» 12:00-14:00, καθώς και τα εγκαίνια της έκθεσης «Κόψε Ράψε Αρχειο-τέκτονα» στις 12:00.



Παράλληλα με τις ξεναγήσεις θα πραγματοποιηθεί και συνάντηση με τον ζωγράφο Στέφανο Ρόκο, αλλά και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στα ίχνη των καραβανιών», ένα ταξίδι στη μακρινή και μυστηριώδη Αραβία για παιδιά 8-14 ετών, 11:00-12:00 και 13:00-14:00, στην Πειραιώς 138.

18/5, 11:00-19:00, 210 3453111, είσοδος ελεύθερη

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ διοργανώνει δράσεις για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών.

Τη Παρασκευή 17, το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαΐου το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ διοργανώνει δράσεις για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Η ξενάγηση στον χώρο θα πραγματοποιηθεί ως εξής: στις 17/5 από 17:30 έως 19:00, στις 18/5 από 14:00 έως 15:30 και από 17:30 έως 19:00, και στις 19/5 από 14:00 έως 15:30.

Το εικαστικό εργαστήριο με θέμα «Χρωματίζοντας το παρελθόν», το οποίο απευθύνεται σε παιδιά 8-12 ετών και κατά τη διάρκειά του τα παιδιά θα δημιουργήσουν τα προσωπικά τους άλμπουμ, θα πραγματοποιηθεί: στις 17/5 από 17:30 έως 19:00, στις 18/5 και 19/5 από 10:00 έως 11:30 και από 17:30 έως 19:00.



Η μουσειοπαιδαγωγική δράση «Museum in the dark», η οποία καλεί τους επισκέπτες να εξερευνήσουν το μουσείο στο σκοτάδι με τη βοήθεια των φακών του και των νέων τεχνολογιών, θα πραγματοποιηθεί ως εξής: στις 18/5 από 12:00 έως 13:30 για παιδιά 6-8 ετών και στις 19/5 από 17:30 έως 19:00 για παιδιά 9-12 ετών.



Το πρόγραμμα «Mystery Museum... Παιχνίδι μυστηρίου στο Μουσείο!» απευθύνεται σε παιδιά 7-12 ετών και μέσα από αυτό μαθαίνουν για την εξέλιξη της επικοινωνίας από την αρχαιότητα έως τους δορυφόρους. Το παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19/5, 10:00-11:30 & 12:00-13:30.

17-19/5, Πρωτέως 25, Νέα Κηφισιά, 10:00-19:00, 210 6201999, είσοδος ελεύθερη

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη LiFO