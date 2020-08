Ο Αμερικανός ζωγράφος Τζάκσον Πόλοκ, πρωτοπόρος του αφηρημένου εξπρεσιονισμού, γεννήθηκε στις 28 Ιανουαρίου του 1912 στο Ουαϊόμινγκ, και μεγάλωσε στην Αριζόνα και την Καλιφόρνια. Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και σπούδασε με τον Τόμας Μπέντον στο Art Students League. Επηρεάστηκε από το στυλ του Benton και του Ryder, και αργότερα από τους Μεξικανούς ζωγράφους και τον Πικάσο.

Ξεκινά πίνακες με θέματα όπως η τελετουργική βία ή η σεξουαλικότητα, αλλά σταδιακά στις αρχές του 1940 θα προχωρήσει σε ένα εντελώς αφηρημένο στιλ, μια εποχή κατά την οποία του οποίο δόθηκε ο τίτλος του «αφηρημένου εξπρεσιονισμού».

Οι πίνακές του με την τεχνική "dripping" εκτίθενται για πρώτη φορά το 1948, στην Betty Friedman Gallery και τυγχάνουν καθολικής καλλιτεχνικής αναγνώρισης. Το περιοδικό Time φιλοξενεί εκτενές άρθρο για τον Πόλοκ το 1951, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «μεγαλύτερο εν ζωή Αμερικανό καλλιτέχνη». Οι πίνακες του Πόλοκ μετά το 1951 διαφοροποιούνται και χαρακτηρίζονται από περισσότερο σκοτεινά χρώματα. Ο Τζάκσον Πόλοκ σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, στις 11 Αυγούστου του 1956. Σύμφωνα με πολλές ενδείξεις, οδηγούσε μεθυσμένος.

Eyes in the Heat, 1946

Full Fathom Five, 1947

Guardians of the Secret, 1943

No7, Out of the Web, 1949