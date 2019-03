«Χορεύοντας» με τις φάλαινες

Ο Guillaume Nery και η σύζυγός του Julie Gautier είναι ελεύθεροι δύτες και παραγωγοί ταινιών μικρού μήκους, βασισμένες στα υποθαλάσσια ταξίδια τους.

Στην νέα τους ταινία One Breath Around the World, ο Nery, χωρίς τη βοήθεια φιάλης οξυγόνου, βυθίζεται στα κρυμμένα βάθη του ωκεανού, αποκαλύπτοντας αξιοσημείωτες εικόνες της θαλάσσιας γεωλογίας και της άγριας φύσης κάτω από το νερό.

Τα ανοιχτά πλάνα της γυναίκας του Julie Gautier και η εκπληκτική σκηνοθεσία, με άψογη μετάβαση από το ένα θαλάσσιο βασίλειο στο άλλο, δίνει την εντύπωση ότι το ταξίδι του Nery πραγματοποιείται με μία ανάσα.

Η ομορφιά της υδρόβιας ζωής και της φυσικής γεωλογίας, μοιάζει σχεδόν εξωγήινη και η εκπληκτική μουσική του Guillaume Ferran μετατρέπει την ταινία σε κινηματογραφικό αριστούργημα.