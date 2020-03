Δείτε το νέο βίντεο των 1000mods για το κομμάτι «Pearl»

Οι 1000mods μόλις κυκλοφόρησαν το «Pearl», το πρώτο μουσικό βίντεο από την επερχόμενη δισκογραφική τους δουλειά «Youth of Dissent» που θα είναι διαθέσιμη από τις 24 Απριλίου, λίγο πριν το συγκρότημα αναχωρήσει για την ευρωπαϊκή του περιοδεία.



Το βίντεο γυρίστηκε στο Λος Άντζελες και είναι σκηνοθετημένο από τον Νάσο Γκατζούλη. Το «Youth of Dissent» διατίθενται για προπαραγγελία μέσω της σελίδας της μπάντας στο bandcamp.



Την παραγωγή του album έχει επιμεληθεί ο Matt Bayles, γνωστός από τις δουλειές του με τους Isis, Mastodon, Soundgarden, Pearl Jam και Botch, ενώ οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στα Litho Studio (ιδιοκτησίας του θρύλου Stone Gossard, ιδρυτικού μέλους των Pearl Jam, Temple of the Dog, Mother Love Bone και Green River) και London Bridge Studio (εκεί που ηχογραφήθηκαν το "Ten" των Pearl Jam, μεγάλο μέρος της δισκογραφίας των Alice in Chains και το θρυλικό ντεμπούτο των Soundgarden, μεταξύ πολλών άλλων).