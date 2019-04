Η δισκογραφική επιστροφή της Sma Rag Da με το τραγούδι «If you were a bird»

Η Sma Rag Da επιστρέφει στην δισκογραφία με τον προπομπό του νέου της άλμπουμ με τίτλο "Air Sickness Bag" που πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.

Η ίδια περιγράφει τη δημιουργική διαδικασία πίσω από το "If you were a bird" που κάνει πρεμιέρα στο LIFO.gr:

«Το "If you were a bird" είναι το πρώτο κομμάτι που έγραψα μετά από ενάμιση χρόνο δημιουργικής παράλυσης (και ψυχολογικής, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα).

Είναι ιδιαίτερο κομμάτι, γιατί τα κουπλέ γράφτηκαν λίγους μήνες πριν από τον πιο βαρβάτο χωρισμό που έχω ζήσει και τα ρεφρέν λίγες μέρες μετά.

Η δημιουργία του ήταν για μένα μια λυτρωτική διαδικασία. Κάτι σαν (ακόμη ένα) τελετουργικό ενηλικίωσης.

Τα καλά νέα είναι ότι τους τελευταίους μήνες έχω αρχίσει ξανά να βρίσκω τη φάση μου και να γράφω. Όλα μπαίνουν στη θέση τους. Νομίζω το καινούριο άλμπουμ θα είναι ό,τι πιο ώριμο και ειλικρινές έχω κάνει ποτέ μουσικά.

Από τότε που ξεκίνησα (στα 17 μου) έχουν αλλάξει πολλά, όπως είναι λογικό. Σχεδόν όλα. Έζησα λίγα χρόνια στο Λονδίνο, πήρα πτυχίο, ανακάλυψα ταλέντα που δεν ήξερα ότι είχα (καθώς και ψυχολογικά που δεν ήξερα πως είχα).

Έλυσα πολλά, έμαθα πολλά, έζησα μια αδιανόητα δυνατή αγάπη, γνώρισα πολλούς φίλους, σκύλους, γάτες... Πέρασα τέλεια, πέρασα άσχημα, κι όλα αυτά σιγά-σιγά με έφεραν εδώ που είμαι σήμερα. Κι είμαι καλά σήμερα.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά το δεύτερό μου άλμπουμ, το "Wisdom Tooth" (ανεξάρτητη κυκλοφορία), ετοιμάζεται το τρίτο μου άλμπουμ με τίτλο "Air Sickness Bag".

Το "If you were a bird" είναι το πρώτο single από το νέο άλμπουμ, μέσα από το οποίο ξανασυστήνομαι στο ελληνικό κοινό ως η 23χρονη πλέον Sma Rag Da».

Credits

Music & Lyrics: Sma Rag Da

Audio Engineer & Pre-Mixing: Jovian Kid

Mixing & Mastering: Victor Forlidas, Sma Rag Da

Tzouras & Baglamas: Ilias Vamvakoussis

Guitars: Jovian Kid, Victor Forlidas, Sma Rag Da

Drums: Konstantinos Zervas

Bass: David Bromiras

Info

Stream + Download: http://bit.ly/sma_rag_da

Instagram : @sma_rag_da