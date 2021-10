Tέρμα τα κοστούμια και οι γραβάτες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗ ΛΑΜΨΗ

Ο ήλιος εξέπεμψε μια σημαντική λάμψη στις 28 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Solar Dynamics Observatory της NASA.

Οι ηλιακές λάμψεις εκπέμπουν ισχυρή ακτινοβολία, η οποία δεν επηρεάζει μεν τους ανθρώπους στη Γη, αλλά μπορεί να επηρεάσει το στρώμα που διασχίζουν τα σήματα των GPS και των επικοινωνιών.

Η λάμψη χαρακτηρίστηκε Χ1, η κατώτερη από τις έντονες λάμψεις.

Σύμφωνα με το Space Weather Prediction Center του NOAA (The National Oceanic and Atmospheric Administration) αναμένεται μια γαιομαγνητική θύελλα αύριο, 30 Οκτωβρίου, που ενδέχεται να προκαλέσει ανωμαλίες στη τάση ορισμένων συσκευών.

Πηγή: NASA

• • •

ΜΑΥΡΗ ΑΓΟΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Μετά το καλοκαίρι, η Ουκρανία έχει από τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων εξαιτίας της covid-19.

Μόνον 7.000.000 Ουκρανοί από τα 41 εκατομμύρια έχουν διπλοεμβολιαστεί, και οι μισοί ενήλικες δηλώνουν ότι δεν θέλουν να εμβολιαστούν.

Η κυβέρνηση έκανε υποχρεωτικό τον εμβολιασμό για ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων και επέβαλε περιορισμούς στους ανεμβολίαστους. Οι κανόνες αυτοί παρακίνησαν μεν πολλούς να εμβολιαστούν, αλλά δημιούργησε κίνητρα στους αντιεμβολιαστές να αναζητήσουν πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού στην ανθούσα μαύρη αγορά, στην οποία βρίσκουν πιστοποιητικό ακόμη και με 114 δολάρια.

Στο επόμενο βίντεο, που έδωσαν οι αρχές στη δημοσιότητα, ένας αστυνομικός μετράει τα 12.000 δολάρια που βρέθηκαν στο ιατρείο ενός γιατρού που χορηγορούσε πλαστά πιστοποιητικά.

A lucrative black market for fake COVID-19 vaccination certificates is emerging in Ukraine. Authorities are now cracking down on it. pic.twitter.com/NLybkRSZr3