Ρήγματα στο Πατριαρχείο της Μόσχας

ΡΗΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ

Σε μια πρωτοφανή κίνηση προχώρησαν πάνω από 200 Ρώσοι κληρικοί, οι οποίοι με χθεσινή ανοικτή επιστολή ζητούν άμεσο τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Στην επιστολή, που δεν την υπογράφει ο Πατριάρχης Κύριλλος, γράφουν ότι «σέβονται την ελευθερία κάθε προσώπου που δόθηκε σε αυτόν ή σε αυτήν από τον Θεό» και προσθέτουν ότι ο λαός της Ουκρανίας «θα πρέπει να κάνει τις επιλογές του μόνος του, όχι υπό την απειλή όπλων και δίχως πίεση είτε από τη Δύση είτε από την Ανατολή».

Η ανοικτή επίθεση προς τον Πούτιν τελειώνει απειλητικά: «Υπενθυμίζουμε ότι το αίμα του Χριστού που χύθηκε από τον Σωτήρα για τη ζωή του κόσμου θα ληφθεί στον εορτασμό της Κοινωνίας από εκείνους που δίνουν δολοφονικές εντολές, όχι ως ζωή, αλλά ως αιώνιος πόνος».

Παράλληλα, η Ιερά Σύνοδος της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ζητάει από τον Πατριάρχη Κύριλλο να καλέσει τους Ρώσους ηγέτες να σταματήσουν τις εχθροπραξίες.

Το χάσμα ανάμεσα στον Πατριάρχη Κύριλλο και στους Ουκρανούς επισκόπους του δείχνει να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Χθες, ο Ουκρανός Μητροπολίτης Ευλόγιος ζήτησε από τους κληρικούς της επισκοπής του να μη μνημονεύουν τον Πατριάρχη Κύριλλο, εξαιτίας της απροθυμίας του να αντιδράσει στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Πηγή: RFE/RL, The Times of Israel

• • •

ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΠΛΗΓΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΡΩΣΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μετά τη ΒΡ, τη νορβηγική Equinor και τη Shell, η αμερικανική Exxon ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη Ρωσία: «Ξεκινούμε τη διαδικασία διακοπής των λειτουργιών και αναπτύσσουμε τα βήματα εξόδου από την κοινοπραξία Sakhalin-1 LNG». Τα περιουσιακά στοιχεία της Exxon στη Ρωσία είναι πάνω από 4 δισ. δολάρια.

Σημειωτέον, ότι τελευταίος επικεφαλής της Exxon και πρώτος υπουργός Εξωτερικών επί Τραμπ, Ρεξ Τίλερσον, παρασημοφορήθηκε από τον Πούτιν για τις υπηρεσίες του στη Ρωσία.

Παράλληλα, ο ιταλικός ενεργειακός όμιλος, ΕΝΙ, συνιδιοκτήτης με την Gazprom του αγωγού Blue Stream που μεταφέρει αέριο από τη Ρωσία στην Τουρκία, ανακοίνωσε ότι προγραμματίζει την πώληση του μεριδίου του. Παρομοίως, ο αυστριακός ενεργειακός όμιλος OMV ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην εκμετάλλευση του κοιτάσματος αερίου της Gazprom.

Τέλος, ο ιαπωνικός όμιλος Sakhalin Oil and Gas Development (SODECO), που συμμετέχει με 30% στην κοινοπραξία Sakhalin-1 LNG, εξετάζει την απόφαση της Exxon και θα αποφασίσει μελλοντικά.

Τα πλήγματα στον ρωσικό τομέα της ενέργειας διαδέχονται το ένα το άλλο. Πώς θα αναδιοργανωθεί, και πόσο χρόνο θα πάρει είναι άγνωστο. Είναι, όμως, ζωτικής σημασίας για τη χώρα και την ευημερία των πολιτών της.

• • •

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΚΟΒΟ

Βίντεο από τον βομβαρδισμό του Χάρκοβου στο οποίο έχουν ήδη εισέλθει ρωσικές δυνάμεις.

Ρωσική ρουκέτα έπληξε χθες το πρωί το κτήριο της περιφερειακής διοίκησης.

⚡️⚡️ Russian missile attack against the Kharkiv regional administration. Awful. This morning pic.twitter.com/hUmRN1JZsQ