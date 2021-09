Oι βαρκούλες του εμβολιασμού

ΟΙ ΒΑΡΚΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, από τα 10 ΜΕΓΑ εμβολιαστικά Κέντρα θα συνεχίζουν να λειτουργούν τα 7. Το κλείσιμο 3 ΜΕΓΑ εμβολιαστικών Κέντρων είναι πρόσθετη απόδειξη ότι το εμβολιαστικό πρόγραμμα δεν πάει καλά.

Πολλούς λόγους θα μπορούσε να επικαλεστεί κάποιος, αλλά οι ευθύνες της κυβέρνησης δεν είναι αμελητέες.

Δεν μπορεί να λέει ο πρωθυπουργός, μόλις πριν από μερικές μέρες στη Θεσσαλονίκη, πως είναι βέβαιο «ότι πρέπει να αυξήσουμε τα ποσοστά εμβολιασμού στα παιδιά άνω των 12» και πριν αλέκτορα φωνήσαι ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, να ισχυρίζεται ότι «δεν κινδυνεύει η δημόσια υγεία ή η υγεία της οικονομίας από τη νόσηση των παιδιών». Προχώρησε μάλιστα και σε πολιτικό-ιδεολογική αιτιολόγηση θεμελίωση της κυβερνητικής πολιτικής, χαρακτηρίζοντας αυταρχισμό το «να υποχρεωθεί ένας εργαζόμενος να είναι εμβολιασμένος».

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε ο υπουργός Υγείας, Θανάσης Πλεύρης, να πει ότι «για τη (12χρονη) κόρη μου θα είχα μία δεύτερη σκέψη, όπως θα είχε και κάθε γονέας».

Λέγεται πως καλύτερα να έχεις λάθος πολιτική, παρά να μην έχεις καθόλου. Λέγεται, επίσης, ότι αν πατάς σε πολλές βαρκούλες θα πέσεις στη θάλασσα.

• • •

ΠΡΟΣ ΕΝΑ «ΑΣΙΑΤΙΚΟ ΝΑΤΟ»;

Με αφορμή τη μαζική παραβίαση της Ζώνης Αναγνώρισης Αεράμυνας της Ταϊβάν από κινεζικά πολεμικά αεροσκάφη, έγραψα τον περασμένο Ιούνιο: «Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι βρισκόμαστε στην αρχή μεγάλων εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, που μάλλον θα δεσπόσουν στη διεθνή πολιτική τους προσεχείς μήνες». Η χθεσινή αμυντική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Βρετανίας και Αυστραλίας εγαινίασε μια περίοδο επικίνδυνης αβεβαιότητας.

Η αντίδραση του Πεκίνου ήταν αναμενόμενη και άμεση. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Ζάο Λιζιάν, υποστήριξε ότι η συμφωνία «υποβαθμίζει σοβαρά την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα, επιταχύνει την κούρσα των εξοπλισμών» και προκαλεί αμφιβολίες όσον αφορά «την ειλικρίνεια της Αυστραλίας να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της για τη μη διάδοση των πυρηνικών».

Σε πιο στρατοκρατικό τόνο, η κινεζική εφημερίδα Global Times έγραψε ότι σε περίπτωση σύγκρουσης «τα αυστραλιανά στρατεύματα θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι οι πρώτοι δυτικοί στρατιώτες που θα σπαταλήσουν τη ζωή τους στη θάλασσα της Νότιας Κίνας» ― παρόμοια σκληρή, «φιλοπολεμική» γλώσσα χρησιμοποίησε ο Κινέζος υπουργός Άμυνας τον Ιούνιο: «Η ανεξαρτησία της Ταϊβάν σημαίνει πόλεμο».

Ωστόσο, οι ανησυχίες του Πεκίνου είναι πολύ μεγαλύτερες. Στις 24 Σεπτεμβρίου, ΗΠΑ, Αυστραλία, Ιαπωνία και Ινδία συναντώνται στον Λευκό Οίκο, και οι Κινέζοι φοβούνται ότι μια τετραμερής συμφωνία θα οδηγήσει σε «ασιατικό ΝΑΤΟ». Στην περίπτωση αυτή, θα μπορούμε να μιλάμε για μετακίνηση τεκτονικών πολιτικών πλακών στην Ασία.

ΥΓ. Ο Μπόρις Τζόνσον, μέσω του εκπροσώπου του, έσπευσε να δηλώσει ότι η συμφωνία δείχνει το όφελος από το Brexit, διότι δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απεγνωσμένη προσπάθεια να βρεθούν πλεονεκτήματα στο Brexit, καθώς η εθνική άμυνα είναι εθνικό ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

• • •

ΟΙ ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΒΡΗΚΑΝ 12 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ

Η Τράπεζα του Αφγανιστάν ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν 12,3 εκατομμύρια δολάρια σε ρευστό και ράβδους χρυσού, που φύλαγαν υψηλόβαθμα στελέχη της προηγούμενης κυβέρνησης.

Το Ισλαμικό Εμιράτο τα μετέφερε στα εθνικά ταμεία «εν ονόματι της διαφάνειας», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Η διαφθορά στο προηγούμενο καθεστώς ήταν γενικευμένη και ενδημική. Ο τέως Αφγανός πρόεδρος, Ασράφ Γκάνι, κατηγορήθηκε ότι κουβάλησε μαζί του εκατομμύρια δολάρια φεύγοντας από τη χώρα.

Η ανακοίνωση γίνεται τη στιγμή που η χώρα αντιμετωπίζει οξύτατο πρόβλημα ρευστότητας. Η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διέκοψαν τη βοήθειά τους, οι δε ΗΠΑ πάγωσαν τα αποθέματα της αφγανικής Κεντρικής Τράπεζας που φυλάσσονται στην Ουάσινγκτον.

Για να αποφύγει την κατάρρευση του τραπεζικού της συστήματος, η κυβέρνηση επιτρέπει σε κάθε Αφγανό να αποσύρει μόνο το ισοδύναμο 200 δολαρίων τη βδομάδα.

Πηγή: Le Figaro, World News Media ALERT

• • •

Η MARKS & SPENCER ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΟ BREXIT

Η βρετανική αλυσίδα Marks & Spencer ανακοίνωσε, χθες Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου, ότι κλείνει τα μισά καταστήματά της ειδών διατροφής στη Γαλλία.

Η εταιρεία κατηγορεί το Brexit για την απόφασή της, επειδή «η πολυπλοκότητα της αλυσίδας εφοδιασμού μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά σχεδόν αδύνατη τη χρήση φρέσκων και κατεψυγμένων προϊόντων.

Σε φθίνουσα πορεία την τελευταία εικοσαετία, η βρετανική εταιρεία ανακοίνωσε τον Αύγουστο 2020 την κατάργηση 7.000 θέσεων εργασίας από τα 80.000 άτομα που απασχολεί, λόγω της covid-19.

Πηγή: Le Parisien, Courier International

• • •

ΚΕΜΠΑΠ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Νυν υπέρ πάντων αγών στο Βερολίνο.

Από τις 15 Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα στις 7μμ, όποιος θέλει μπορεί να εμβολιαστεί σε ένα τούρκικο φαστφουντάδικο στο κέντρο της πόλης.

Όποιος εμβολιαστεί θα δικαιούται δωρεάν σάντουιτς με ντόνερ κεμπάπ, και με ό,τι επιθυμεί μέσα.

Πηγή: The Berlin Spectator

VIDEO: A free kebab for every newly vaccinated person. Berlin is trying to encourage people to get a Covid-19 jab as vaccination rates wane in the country pic.twitter.com/759IlLN1U8