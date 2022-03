Ο Γιούρι Γκαγκάριν θύμα της cancel culture

ΕΓΓΥΗΤΡΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ;

Σε χθεσινή του συνέντευξη στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο της Ουκρανίας, Suspilne, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε: «Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να πει τώρα ότι μας δέχεται, ή να πει ανοιχτά ότι δεν μας δέχεται, επειδή φοβάται τη Ρωσία — το οποίο ισχύει».

«Και κατόπιν να ηρεμήσουμε και να πούμε — εντάξει, υπάρχουν χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ που θα μας παράσχουν εγγυήσεις ασφάλειας δίχως συμμετοχή στο ΝΑΤΟ» και συμπλήρωσε: «Αυτός είναι φυσιολογικός συμβιβασμός. Εδώ βρίσκεται το τέλος του πολέμου».

Αν υποθέσουμε ότι μια εγγυήτρια χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, ας πούμε η Πολωνία, στηρίξει στρατιωτικά την Ουκρανία σε μελλοντική ρωσική καταπάτηση των συμφωνιών, η Ρωσία θα μπορούσε να κηρύξει πόλεμο σε αυτή. Ως χώρα που δέχεται επίθεση, το ΝΑΤΟ πρέπει να τη συνδράμει, και η σύγκρουσή του με τη Ρωσία θα είναι αναπόφευκτη.

Πηγή: The Kyiv Independent

«ΟΙ ΠΟΛΩΝΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΘΙΟΙ»

«Οι Πολωνοί ηγέτες είναι ηλίθιοι», έγραψε χθες ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος, ο Μεντβέντεφ παραμένει σημαίνον πρόσωπο της ρωσικής πολιτικής τάξης.

Ο χρόνος της επίθεσης δεν ήταν τυχαίος. Αυτή τη βδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, θα επισκεφθεί τη Βαρσοβία μετά την έκτακτη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών ήταν, ούτως ή άλλως, κακές. Καταρχάς, υπάρχει το βάρος της Ιστορίας: εισβολή των σοβιετικών το 1939, μακελειό του Κατίν, και σαράντα στέρησης των ατομικών ελευθεριών. Επιπλέον, ο ισχυρός άντρας της χώρας, Γιάροσλαβ Καζίνκσι, θεωρεί υπαίτιους τους Ρώσους για τον θάνατο του δίδυμου αδελφού του, προέδρου Λεχ Καζίνσκι.

Ωστόσο, η ένταση πολλαπλασιάστηκε εξαιτίας της σφοδρής αντίθεσης της Πολωνίας στη ρωσική εισβολή, με αποκορύφωμα την πρότασή της να αποσταλεί «ειρηνευτική δύναμη» του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Η πρόταση θα συζητηθεί στη σύνοδο των Βρεξελλών, και μάλλον προς τα εκεί στοχεύει η μετωπική επίθεση του Μεντβέντεφ.

Η διογκούμενη εμπάθεια μεταξύ των δύο χωρών δεν είναι καλό σημάδι. Αρκεί να σκεφτεί κανείς την ισοπέδωση της βάσης Γιαβορίβ με 30 πυραύλους, που βρίσκεται 10 χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα, η οποία ερμηνεύτηκε από τη Δύση ως έμμεση προειδοποίηση προς την Πολωνία από την οποία ξεκινούν φορτία οπλισμού προς την Ουκρανία.

Ο νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, χαρακτήρισε «ηλίθιους» τους Πολωνούς ηγέτες.

ΕΞΥΠΝΗ ΙΔΕΑ ΜΕΝ, ΔΥΣΕΦΑΡΜΟΣΤΗ ΔΕ

Σε χθεσινή του συνέντευξη στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο της Ουκρανίας, Suspilne, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι είναι έτοιμος στην πρώτη υποθετική συνάντησή του με τον Πούτιν «να προσπαθήσει να προσεγγίσει όλα όσα εξοργίζουν και δυσαρεστούν τη Ρωσία». Αλλά οποιοσδήποτε συμβιβασμός σε εδαφικά θέματα θα πρέπει να εγκριθεί με δημοψήφισμα από τους Ουκρανούς.

«Πιστεύω ότι το ζήτημα της Κριμαίας και του Ντονμπάς είναι για όλους πολύ δύσκολη ιστορία», αναγνώρισε ο Ζελένσκι. «Είμαι έτοιμος για όλα, άπαξ και συμφωνεί με αυτά ο λαός μας. Με κανέναν τρόπο δεν θέλω να διαιρέσω τον λαό μας».

Έξυπνη κίνηση του Ζελένσκι. Από τη μια, προετοιμάζει τους Ουκρανούς για ενδεχόμενο επώδυνο συμβιβασμό και, από την άλλη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα στις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, η διεξαγωγή δημοψηφίσματος ενέχει εξαιρετικά υψηλό ρίσκο με δεδομένα τα πάθη που ο πόλεμος εκτόξευσε στα ύψη. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι θα μπορούσε να απορριφθεί μια συμφωνία, στην οποία θα έφθαναν τα δύο μέρη με πολύ κόπο.

Πηγή: Le Monde

ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΞΕΣΠΙΤΩΘΗΚΕ

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 3.528.346 είναι οι πρόσφυγες Ουκρανοί.

Ορισμένες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι συνολικά 10.000.000 μετακινήθηκαν από τις εστίες τους.

Είναι ασύλληπτο. Σαν να ξεσπιστώθηκε ολόκληρη η Ελλάδα.

Περί τα 10.000.000 Ουκρανοί μετακινήθηκαν από τις εστίες τους.

«ΣΚΟΤΩΝΕΤΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ»

«Είμαι η μόνη γυναίκα σε τούτο το βήμα. Είμαι η μόνη γιατρός σε τούτο το βήμα. Αυτός ο νόμος είναι ιατρική απάτη. Δεν ακολουθεί την ιατρική. Δεν ισχυρίζεται καν ότι ακούει την ιατρική».

Η επιτροπή συζητούσε έναν νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα στο Κεντάκι που περιορίζει δραματικά το δικαίωμα στην άμβλωση.

Μοναδική γυναίκα και μοναδική γιατρός στην επιτροπή, η γερουσιαστής του Κεντάκι, Κάρεν Μπεργκ, υπερασπίστηκε παθιασμένα το δικαίωμα στην άμβλωση.

