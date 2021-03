ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ

Πρώτα, διαβάσαμε σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ότι μόνον η Siemens έχει πάρει έγκριση για self test και άρα ο πρωθυπουργός είναι «ο πιο πιστός πλασιέ της Siemens».

Κατόπιν, μάθαμε ότι 30 εταιρείες έδωσαν προσφορές, αλλά μέσα σε αυτές δεν υπήρχε η Siemens.

Τέλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, δικαιολογήθηκε λέγοντας «ΟΚ, έκανε μια αστοχία ο ΣΥΡΙΖΑ».

Απολύτως κατανοητό. Ανθρώπινο είναι να κάνεις λάθος.

Αλλά αν κάνετε κάτι σωστό, μη διστάσετε να το πείτε. Κι αυτό ανθρώπινο είναι.

ΜΑΚΡΟΝ Ο ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ

Ανέκαθεν οι κόλακες και οι γλείφτες ήταν κατάρα για την εξουσία. Μια πρόσθετη επιβεβαίωση ήρθε από το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν.

«Συμβουλεύεται όλες τις μελέτες, μόλις δημοσιευτούν. Σε σημείο που ενίοτε ο πρόεδρος μπορεί να επικαλεστεί κάποια την οποία οι απέναντί του εμπειρογνώμονες δεν έχουν διαβάσει», λέει κάποιος από το περιβάλλον του.

Και μετά ακούς τον υπουργό Παιδείας, Ζαν-Μισέλ Μπλανκέ, να δηλώνει με στόμφο: «Ο πρόεδρος απέκτησε πραγματική ειδημοσύνη στα θέματα υγείας. Δεν είναι απροσπέλαστο αντικείμενο για μια διάνοια (intelligence) όπως η δική του και όσον αφορά τον σημαντικό χρόνο που αφιερώνει εδώ και πολλούς μήνες».

Δεν χρειάστηκαν περισσότερα για να αρχίσει ένα μαζικό «πάρτι» με ειρωνείες και σκωπτικά σχόλια στο διαδίκτυο. Αστραπιαία, επίσης, πέρασαν αυτές οι δηλώσεις τα γαλλικά σύνορα και το πάρτι έγινε διεθνές.

Κάποιοι μάλιστα θυμήθηκαν ότι πριν από δύο μήνες σύμβουλός του δήλωνε: «Ο Μακρόν ενδιαφέρεται τόσο για την covid, ώστε μπορεί να προκαλεί τους επιστήμονες, θέτοντας την ερώτηση που τους αποσταθεροποιεί». «Εφεξής, το Επιστημονικό Συμβούλιο δεν είναι το πρώτο στη λήψη των αποφάσεων», δήλωνε ένας υπουργός.

Αυτό είναι η σκοπιμότητα του θαυμασμού των υπουργών και συμβούλων του: να στηρίξουν τον Μακρόν που υποβαθμίζει τη σημασία του Επιστημονικού Συμβουλίου και κινείται ανεξάρτητα από τις υποδείξεις του. Για πρώτη φορά αυτό συνέβη στις 13 Απριλίου 2020, όταν αποφάσισε να ανοίξουν τα σχολεία παρά την αντίθετη γνώμη της Επιτροπής. Έκτοτε, το χάσμα μεταξύ τους φαίνεται ότι μεγάλωσε, ιδίως όταν αποφάσισε στα τέλη Ιανουαρίου να μην προχωρήσει σε λοκντάουν.

Σήμερα, η κατάσταση στη Γαλλία επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα και άπαντες περιμένουν τις αποφάσεις του Γάλλου προέδρου. Και σαν να μη έφταναν όλα αυτά, χθες ανακοινώθηκε ότι, εξαιτίας λαθών, τα κρούσματα της περασμένης Δευτέρας δεν ήταν 30.000, αλλά κοντά στις 40.000.

Το δίδαγμα προς όλους είναι κοινότοπο. Δεν υπάρχει πιο διαβρωτική αντιπολίτευση σε κάποιον ηγέτη από να τον πάρουν οι πολίτες στο δούλεμα.

Πηγή: Le Monde, France Inter, Politico

ΕΝΑΣ ΑΓΡΙΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ένας Τούρκος αγριάνθρωπος ανάρτησε στο διαδίκτυο τη φωτογραφία ενός νεαρού αιμόφυρτου κωφάλαλου, τον οποίο κρατάει από τα μαλλιά και τον περιγράφει ως «βρωμιάρη διεστραμμένο ομοφυλόφιλο».

Η φωτογραφία ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών, αναγκάζοντας την αστυνομία να συλλάβει αυτό το ανθρωποειδές που αποκαλύφθηκε ότι εκμεταλλευόταν μια ομάδα κωφαλάλων.

Για πολλούς αυτή η βαρβαρότητα δεν είναι άσχετη με την προ ολίγων ημερών απόσυρση της Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης με το πρόσχημα ότι η σύμβαση «κανονικοποιεί την ομοφυλοφιλία».

ΕΝΑ ΝΕΟ ΡΟΜΠΟΤ

Τη Δευτέρα, η εταιρεία ρομποτικής Boston Dynamics παρουσίασε το νέο ρομπότ της, ονόματι Stretch, το οποίο σχεδιάστηκε να εκτελεί την πολύ εξειδικευμένη δουλειά της μετακίνησης κουτιών σε αποθήκες.

Αυτό ήταν το (πικρόχολο) σχόλιο του αρθρογράφου στους New York Times, Kevin Roose: «Η εταιρεία που παρήγαγε 800 φοβερά φουτουριστικά βίντεο για ρομπότ και αθόρυβα στράφηκε στα ρομπότ των αποθηκών, τα οποία είναι οριακά μόνον πιο αποτελεσματικά από τους εργαζόμενους, αποτελεί μια καλή μεταφορά για πολλά σημερινά λεγόμενα περί Τεχνητής Νοημοσύνης και αυτοματισμού».

Boston Dynamics is bringing mobility to warehouse automation. Watch Stretch - our new case handling robot - move, groove and unload trucks.



