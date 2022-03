Μαριούπολη: «Δεν υπάρχει τίποτα πια»

ΤΟ ΡΟΥΒΛΙ ΣΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΕΠΙΠΕΔΑ

Χθες κυκλοφόρησε ευρέως στα κοινωνικά μέσα ότι το Βατικανό είναι το πρώτο ευρωπαϊκό κράτος που αγόρασε σε ρούβλια φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Η Τράπεζα του Βατικανού αγόρασε 10 εκατ. ευρώ ρούβλια από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας με τα οποία πλήρωσε το αέριο. Αργότερα μέσα στην ημέρα γράφτηκε ότι πρόκειται για fake news. Μέχρι στιγμής, πάντως, το Βατικανό ούτε διέψευσε ούτε επιβεβαίωσε τις πληροφορίες.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι, ως απάντηση στις οικονομικές κυρώσεις κατά της χώρας του, η Ρωσία θα απαιτήσει πληρωμές σε ρούβλια για τις παραδόσεις φυσικού αερίου σε «μη φιλικές» χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το γραφείο του Όλαφ Σολτς ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στον Γερμανό καγκελάριο σε μεταξύ τους τηλεφωνική επικοινωνία, ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν σε ευρώ ή δολάρια. Ο Ρώσος πρόεδρος εξήγησε ότι τα χρήματα θα καταβληθούν στην Gazprombank, που δεν υπόκειται επί του παρόντος σε κυρώσεις, και στη συνέχεια θα μεταφερθούν σε ρούβλια στη Ρωσία.

«Ο Σολτς δεν συμφώνησε σε αυτή τη διαδικασία στη συνομιλία, και ζήτησε γραπτές πληροφορίες για να κατανοήσει καλύτερα τη διαδικασία», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Εν πάση περιπτώσει, το ρούβλι χθες βρέθηκε στα προ της εισβολής επίπεδα (1 USD = 83.75 RUB). Στις 7 Μαρτίου η ισοδυναμία ήταν 1 USD = 137 RUB.

Πηγή: DW, Reuters, Le Monde

• • •

ΟΙ ΣΙΝΟ-ΡΩΣΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥΣ

Στη συνάντηση του Κινέζου υπουργού Εξωτερικών, Γουάνγκ Γι, με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, όλα πήγαν όπως αναμενόταν. Η σύγκλιση των δύο χωρών είχε ήδη επικυρωθεί στη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.

Το μεταξύ τους άριστο κλίμα αντανακλάται στις δηλώσεις τους, στις οποίες δεν τσιγκουνεύτηκαν τον ενθουσιασμό τους για τις προοπτικές της σινο-ρωσικής συνεργασίας.

Πεκίνο και Μόσχα συμφώνησαν να διευρύνουν τη διμερή συνεργασία τους και να μιλούν «με ενιαία φωνή» για τις παγκόσμιες υποθέσεις, ο δε Σεργκέι Λαβρόφ είπε: «Εμείς, μαζί με εσάς και με τους συμπαθούντες μας θα κινηθούμε προς μια δίκαιη, δημοκρατική, με πολλούς πόλους παγκόσμια τάξη πραγμάτων».

«Δεν υπάρχει όριο στη συνεργασία Κίνας-Ρωσίας, κανένα όριο στις προσπάθειές μας να πετύχουμε ειρήνη, διασφαλισμένη ασφάλεια και αντίθεση στην ηγεμονία». δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Ουάνγκ Ουενμπίν.

Είναι ίσως νωρίς να μιλήσουμε για νέο τοπίο στις διεθνείς σχέσεις και για τα γεννητούρια Νέου Ψυχρού Πολέμου. Αναμφισβήτητα, όμως, η διεθνής κατάσταση περιπλέκεται τουλάχιστον μεσο-βραχυπρόθεσμα. Η συντριπτική πλειονότητα του ΟΗΕ καταδίκασε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά 140 και άνω κράτη-μέλη στα περισσότερα από 190 δεν συμμετέχουν στις κυρώσεις. Η λεκτική καταδίκη είναι μεν ευπρόσδεκτη, αλλά η συμμετοχή ή μη στις κυρώσεις είναι που μετράει.

Facebook Twitter Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, Γουάνγκ Γι, με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, στην πρόσφατη συνάντησή τους στο Πεκίνο.

• • •

ΨΑΞΤΕ ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΑ

Προχθές, ο Τζο Μπάιντεν υπέγραψε τον ιστορικό νόμο του αντι-λιντσαρίσματος.

Συμπατριώτες μας λοιδώρησαν τους Αμερικανούς για την όντως πολύ μεγάλη καθυστέρηση.

Χθες, όχλος μαζεύτηκε στην Πάτρα με σκοπό να «λιντσάρει» δύο συγγενικά πρόσωπα της μητέρας των τριών τέκνων που συνελήφθη.

Πρέπει μάλλον να το ψάξουν βαθύτερα, όσοι έσπευσαν να κοιτάξουν αφ΄ υψηλού τους Αμερικανούς. Το πράγμα είναι πιο μπερδεμένο. Η αγριότητα, η βαναυσότητα, ο πρωτογονισμός, ούτε με την εθνικότητα έχουν να κάνουν, ούτε με τη δικαιοσύνη.

• • •

ΚΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ

Ο πληθωρισμός ξεπέρασε τον Μάρτιο κατά πολύ τις προβλέψεις στη Γερμανία. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 7,3%, ήτοι 2,2 μονάδες περισσότερες από τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με το στατιστικό ινστιτούτο Destatis, είναι ο υψηλότερος από την επανένωση της Γερμανίας το 1990, και πρέπει κανείς να ανατρέξει στη Δυτική Γερμανία τον Νοέμβριο του 1981 για να βρει τόσο υψηλό ποσοστό.

Παρομοίως στην Ισπανία, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 9,8% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο, ο ταχύτερος ρυθμός τους από τον Μάιο του 1985, πραγματοποιώντας άλμα από το 7,6% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας. Οι προβλέψεις αναλυτών που ανέμεναν αύξηση 8% του δείκτη τιμών καταναλωτή σε ετήσια βάση διαψεύστηκαν επίσης.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διευκρίνησε ότι η ακριβότερη ηλεκτρική ενέργεια, τα ακριβότερα καύσιμα και τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα ευθύνονται σχεδόν για τα τρία τέταρτα της συνολικής αύξησης του πληθωρισμού, και συμπλήρωσε: «Πρόκειται για κακά δεδομένα. Κακά δεδομένα που επηρεάζουν την οικονομία μας, την κοινωνία μας, ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες ομάδες».

Πηγή: Reuters, 20 Minutes

Τιμές των καυσίμων στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας.

• • •

ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Ένα καλό νέο από την Ουκρανία. Η χώρα αποκατέστησε το ηλεκτρικό ρεύμα σε 150.400 νοικοκυριά την 28η Μαρτίου, χάρη στις προσπάθειες των μηχανικών και τεχνικών, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ενέργειας.

Ωστόσο, 831.000 Ουκρανοί σε 1.491 οικισμούς παραμένουν δίχως ηλεκτρικό ρεύμα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για την άμεση αποκατάσταση του φωτός και της θερμότητας στους Ουκρανούς πολίτες. Εντούτοις, οι εργασίες συντήρησης και επισκευής σε ορισμένες περιοχές έχουν καθυστερήσει ή είναι αδύνατες λόγω της έντασης των εχθροπραξιών και της εμφάνισης νέων ζημιών.

• • •

ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Συνεχίστηκε ο συστηματικός βομβαρδισμός από τους Ρώσους εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων στην Ουκρανία.

Χθες επλήγησαν με πυραύλους δεξαμενή πετρελαίου και δύο βυτιοφόρα με πετρέλαιο στην περιοχή του Ντνίπρο της κεντρικής Ουκρανίας.

Μια από τις τρεις περιοχές με κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην Ουκρανία, το λεκανοπέδιο Ντνίπρο-Ντονέτσκ παράγει το 90% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της χώρας.

Russia continues missile strikes on oil depots



Dnipro, 21:35: 2 missiles hit the oil depot, full of fuel. It was destroyed,"–Oblast Head https://t.co/g64mCduzwP

📹It took SES 2 days to liquidate the fire after Russia hit oil depot near Rivne on Mar 28 https://t.co/sdLiiQnviA pic.twitter.com/KO3KGI3mVr