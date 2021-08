Λάμα εναντίον κορωνοϊού

ΕΦΕΞΗΣ «Η ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΙ ΤΖΙΠΙΝΓΚ»

Μετά από ένα κενό άνω των 50 ετών, η Κίνα αποκτά νέα «σκέψη».

Ο υπουργός Παιδείας της Κίνας με χθεσινή εγκύκλιό του ορίζει ότι «Η σκέψη του Σι Τζιπίνγκ» θα ενσωματωθεί στα εθνικά προγράμματα σπουδών.

Η σκέψη του Σι «για τον σοσιαλισμό με κινεζικά χαρακτηριστικά» θα διδάσκεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο, με σκοπό να ενισχυθούν οι νέοι «να ακούν και να ακολουθούν το Κόμμα».

Ένα συμπέρασμα θα μπορούσε να είναι ότι είτε η Κίνα ή το Κομμουνιστικό Κόμμα της δεν μπορεί να κάνει δίχως μια «σκέψη» είτε το πιθανότερο αμφότερα.

Πηγή: Reuters

• • •

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ

Σε ανακοίνωσή της, στις 19 Αυγούστου, η Γενική Διευθύντρια της Unesco, Οντρέ Αζουλέ, απηύθυνε κάλεσμα «να διατηρηθεί η πολιτιστική κληρονομιά του Αφγανιστάν στη διαφορετικότητά του, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, και να υπάρξουν όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις για να προστατευθεί η πολιτιστική κληρονομιά από κάθε ζημία και και λεηλασίες».

Επιπλέον, η Unesco υπογραμμίζει την «ανάγκη να εξασφαλιστεί ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους επαγγελματίες της πολιτιστικής κληρονομιάς και τους ντόπιους καλλιτέχνες, που παίζουν κεντρικό ρόλο στην εθνική συνοχή και τον κοινωνικό ιστό του Αφγανιστάν».

Η ανησυχία είναι δικαιολογημένη. Πριν από 20 χρόνια, οι Ταλιμπάν κατέστρεψαν πολλά ίχνη της προ-ισλαμικής περιόδου, μεταξύ άλλων, αγάλματα στο αρχαιολογικό μουσείο της Καμπούλ, και τους γιγάντιους Βούδες του Μπαμιγιάν.

Η πρακτική αυτή, γνωστή ως «πολιτιστική κάθαρση», έχει καταστεί μια από τις πιο ορατές συνιστώσες της πολιτικής των εξτρεμιστών. Το 2012, τζιχαντιστές κατάστρεψαν 9 μαυσωλεία στο Τιμπουκτού του Μαλί και, το 2015, το Ισλαμικό Κράτος ανατίναξε αρχαία ερείπια στην Παλμύρα της Συρίας.

• • •

ΜΙΛΙΤΑΡΙΣΤΙΚΗ «ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ»

Στην ετήσια έκθεση οπλικών συστημάτων Army 2021 κοντά στη Μόσχα, 22-28 Αυγούστου 2021, χορευτές χορεύουν τη «Λίμνη των Κύκνων» πάνω σε ένα τανκς.

Αυτός που το σκέφτηκε πρέπει να είχε διεστραμμένο μιλιταριστικό μυαλό.

Meanwhile, at the Army 2021 arms fair near Moscow, they're performing Swan Lake on a tank... pic.twitter.com/c91D9Bm1XJ