Κι αυτό αντίσταση είναι

ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΤΟΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

Ο Εμ. Μακρόν πήρε αποστάσεις από τον όρο «γενοκτονία», που χρησιμοποίησε ο Τζο Μπάιντεν την Τρίτη για να χαρακτηρίσει τα εγκλήματα των Ρώσων στην Ουκρανία. Όταν ρωτήθηκε στο France 2 χθες, ο Γάλλος Πρόεδρος αμφισβήτησε τη χρησιμότητα μιας «λεκτικής κλιμάκωσης» για τον τερματισμό του πολέμου: «Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει, είναι απίστευτα βάναυσο (...), αλλά ταυτόχρονα κοιτάζω τα γεγονότα και θέλω να προσπαθήσω όσο το δυνατόν περισσότερο να συνεχίσω να είμαι σε θέση να σταματήσω αυτόν τον πόλεμο και να ανοικοδομήσω την ειρήνη, οπότε δεν είμαι σίγουρος ότι η λεκτική κλιμάκωση των λόγων εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό».

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, επίσης απέφυγε τη χρήση του όρου χθες, λέγοντας: «Η γενοκτονία ορίζεται αυστηρά στο διεθνές δίκαιο. Και όσον αφορά τα Ηνωμένα Έθνη, βασιζόμαστε στον τελικό νομικό προσδιορισμό από τα αρμόδια δικαστικά όργανα».

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών υπερασπίστηκε μεν τις δηλώσεις περί γενοκτονίας του προέδρου Τζο Μπάιντεν, αλλά ο εκπρόσωπος του, Νεντ Πράις, δήλωσε «είναι πολύ λιγότερο σημαντικό το πώς το αποκαλείς, παρά το πώς απαντάς σε αυτό», και δεν υποσχέθηκε ότι το υπουργείο να ξεκινήσει δική του έρευνα, λέγοντας ότι θα υποστηρίξει αντίθετα τις διεθνείς προσπάθειες να λογοδοτήσει η Ρωσία.

Παρομοίως, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν θα αξιολογήσει περαιτέρω εάν θα ξεκινήσει τη δική της επίσημη εξέταση.

ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ

Η «ανεξήγητη απόφαση» του Κιέβου να θεωρήσει ανεπιθύμητο τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους Γερμανούς πολιτικούς.

Το Κίεβο προσπάθησε άρον-άρον να μαζέψει τα πράγματα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι δεν είχε δεχθεί επισήμως πρόταση για επίσκεψη του Σταϊνμάιερ στην Ουκρανία. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της πυγμαχίας, Βλαντίμιρ Κλίτσκο, αδελφός του δημάρχου του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε στην εφημερίδα Bild ότι ελπίζει ότι θα υπάρξει επίσκεψη του Γερμανού προέδρου στο Κίεβο τις επόμενες εβδομάδες.

Σε μια ενδιαφέρουσα πρόσφατη συνέντευξή του στο Spiegel, ο Σταϊνμάιερ είπε: «Δεν πιστεύω ότι ο Πούτιν εξακολουθεί να σκέφτεται τόσο ορθολογικά... Η επίθεση στην Ουκρανία, η άρνηση της κρατικής της υπόστασης, η σφαγή και η ατελείωτη ταλαιπωρία αποτελούν οριστική ρήξη. Και επίσης ένα σημείο καμπής... Οι εικόνες από την Μπούσα είναι φρικτές, με δυσκολία τις αντέχω. Μου ραγίζει η καρδιά. Αναδεικνύουν για άλλη μια φορά τι σημαίνει η εγκληματική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το είδος του πόνου και του θανάτου που προκαλεί, καθώς και τον εκτοπισμό. Αυτό με εξοργίζει και με λυπεί απίστευτα».

Μια φωτογραφία του τότε υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, που χρησιμοποιείται ως δήθεν απόδειξη των στενών τους σχέσεων.

Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ

Αυτή η κυνική καθαγίαση της λογοκρισίας από την επικεφαλής του Russia Today είναι ανατριχιαστική.

