Η ΓΑΛΛΙΑ ΕΙΣΗΛΘΕ ΣΤΟ 4ο ΚΥΜΑ

Ο Γάλλος υπουργός Υγείας, Ολιβιέ Βεράν, δήλωσε χθες ότι η χώρα εισήλθε στο 4ο κύμα.

Στη Γαλλία, 18.000 κρούσματα της covid-19 καταγράφηκαν σε 24 ώρες, η δε κυκλοφορία του ιού αυξήθηκε κατά 150% σε μια βδομάδα (έναντι 7.000 την προηγούμενη βδομάδα). «Ουδέποτε το ξαναείδαμε», σύμφωνα με τον Ολιβιέ Βεράν.

Με 85 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους, όλα τα διαμερίσματα της Ιλ-ντε-Φρανς ξεπέρασαν το κατώφλι συναγερμού (50 κρούσματα στους 100.000 κατοίκους).

Απέναντι στην έξαρση των κρουσμάτων, η γαλλική κυβέρνηση δεν δείχνει πλέον ότι κρύβεται. Ο πρωθυπουργός, Ζαν Καστέξ, χθες Τρίτη 20 Ιουλίου, δήλωσε ότι «δύσκολες στιγμές περιμένουν τη χώρα μας». Την επομένη της υιοθέτησης από το υπουργικό συμβούλιο του νομοσχεδίου για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των νοσοκομειακών και την επέκταση του πιστοποιητικού εμβολιασμού, ο Γάλλος πρωθυπουργός τόνισε ότι «πρέπει να δράσουμε και να πάρουμε σωστές αποφάσεις.

Η κυβέρνηση εκτιμά (φοβάται) ότι η έκρηξη στα κρούσματα, που σχετίζεται ουσιαστικά με τους νέους προς το παρόν, θα επεκταθεί στους ανεμβολίαστους ηλικιωμένους ή σε ευπαθή πρόσωπα, και θα αυξηθούν οι νοσηλείες.

Σε κάθε ευκαιρία, τα κυβερνητικά στελέχη δηλώνουν ότι υπάρχει ένα και μόνον ένα όπλο, ο εμβολιασμός, για να γλυτώσουμε άπαξ διά παντός από την covid.

Πηγή: L’OBS, Le Monde

• • •

ΑΥΣΤΗΡΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Το Ισραήλ υιοθετεί αυστηρή πολιτική προκειμένου να αντιμετωπίσει την έξαρση των κρουσμάτων λόγω της μετάλλαξης Δέλτα.

Ακυρώθηκε η προβλεπόμενη για την από 1ης Αυγούστου είσοδο εμβολιασμένων τουριστών στη χώρα, δίχως να προσδιοριστεί νέα ημερομηνία. Παράλληλα, η κυβέρνηση προειδοποίησε ότι δεν είναι εποχή για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ενώ αναζητεί τρόπους περιορισμού των ταξιδιών.

Επιπλέον, οι αρχές επεξεργάζονται ένα σύστημα επίβλεψης ατόμων σε καραντίνα που θα συνδυάζει τη χρήση τεχνολογικών μέσων καθώς και αστυνομικούς και τοπικούς επιθεωρητές. Ειδικότερα, εξετάζεται η δυνατότητα η αστυνομία να παρακολουθεί την τοποθεσία τους μέσω ενός συστήματος SMS.

Ο υπουργός Υγείας, Νιτζάν Χόροβιτζ, είπε ότι η δυνατότητα ενός λοκντάουν υπάρχει, αλλά η κυβέρνηση δεν την εξετάζει προς το παρόν, και ο στόχος είναι να το αποφύγει: «Φυσικά, είναι δυνατόν ότι θα υπάρξει και άλλο λοκντάουν, αλλά δεν το συζητάμε τώρα. Καθένας μπορεί να καταλάβει ότι αν υπάρξει μεγάλη έξαρση εδώ, συμπεριλαμβανομένης σοβαρής νοσηρότητας, θα το κάνουμε. Λαμβάνουμε μέτρα ώστε να μην το χρειαστούμε».

Η κυβέρνηση δραστηριοποιήθηκε εξαιτίας της έξαρσης των κρουσμάτων. Ενώ στις αρχές Ιουνίου τα κρούσματα ήταν 10-20 ημερησίως, την περασμένη Παρασκευή καταγράφηκαν 1.120 (ρεκόρ από τον Μάρτιο) και το Σάββατο 430. Εκτιμάται ότι η έξαρση ξεκίνησε από κάποια σχολεία και διαδόθηκε ταχύτατα.

Πηγή: The Jerusalem Post

• • •

Η ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΗ ΒΡΟΧΗ ΣΕ 1000 ΧΡΟΝΙΑ

Μετεωρολόγοι λένε ότι βροχή όπως αυτή στην επαρχία Χέναν της Κίνας συμβαίνει μία φορά στα 1.000 χρόνια.

Από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι αργά την Τρίτη έπεσαν στην πρωτεύουσα της επαρχίας, Ζενγκζού, 617,1 χιλιοστά βροχής, σχεδόν όσος είναι ο ετήσιος μέσος όρος (640,8 χιλιοστά). Για σύγκριση, στις πρόσφατες πλημμύρες της Γερμανίας έπεσαν περίπου 150 χιλιοστά.

12 άτομα πνίγηκαν και 500 διασώθηκαν στο μετρό της πρωτεύουσας που πλημμύρισε.

Heavy flooding hit central China, with footage released by Chinese state TV showing the subway system in the city of Zhengzhou inundated with rushing water. https://t.co/7RsPyaWV5t pic.twitter.com/muF46shhhl