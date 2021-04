ΠΙΣΩ ΜΑΣ;

Πριν από λίγες μέρες, ο Γάλλος πρωθυπουργός, Ζαν Καστέξ, δήλωσε «Η κατάσταση βελτιώνεται στη χώρα μας. Εδώ και δέκα μέρες, διαπιστώνουμε πραγματική πτώση της κυκλοφορίας του ιού», και εκτίμησε ότι το τρίτο κύμα της covid-19 φαίνεται πως είναι «πίσω μας».

Χθες στη Γαλλία, ξεπεράστηκε το (ψυχολογικό) όριο των 6.000 ασθενών σε ΜΕΘ. Αυτό είχε να συμβεί από τον Απρίλιο του 2020.

Χθες επίσης, ο Ερντογάν ανακοίνωσε πανεθνικό ολικό lockdown έως τις 17 Μαΐου στην Τουρκία.

Ουδείς αμφισβητεί ότι οι κυβερνώντες πρέπει να μεταδίδουν αισιοδοξία στους πολίτες. Όπως και ουδείς αμφισβητεί ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η αισιοδοξία μπορεί να εξαχνωθεί σύντομα και πλήρως. Αυτά ισχύουν για κάθε κυβέρνηση, άρα και τη δική μας.

• • •

ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Στο εβδομαδιαίο γαλλικό περιοδικό, «Valeurs actuelles», δημοσιεύτηκε, στις 21 Απριλίου, επιστολή «μιας εικοσάδας στρατηγών, μιας εκατοντάδας υψηλόβαθμων στρατιωτικών και περισσότερων από μια χιλιάδα άλλων στρατιωτικών», οι οποίοι δίχως να το πολυκρύβουν απειλούν ότι μια μέρα ο στρατός θα παρέμβει για «μια ριψοκίνδυνη αποστολή προστασίας των πολιτισμικών αξιών μας».

Η επιστολή των συνταξιούχων στρατιωτικών στο ακροδεξιών τάσεων περιοδικό, που απευθύνεται σε όλη την ηγεσία της χώρας, επικαλείται όλα τα κλασικά θέματα και τις θεωρίες συνωμοσίας της ακροδεξιάς. Η Μαρίν Λεπέν έσπευσε να την επικροτήσει, και τους κάλεσε να προσχωρήσουν στον αγώνα της.

Από την άλλη, η υπουργός Άμυνας, Φλοράνς Παρλί, δήλωσε πως πρόκειται για «ευθεία προσβολή χιλιάδων στρατιωτικών» και θα «πέσουν τιμωρίες», αν μεταξύ των υπογραψάντων βρίσκονται εν ενεργεία στρατιωτικοί.

Η κίνηση αυτή των στρατιωτικών εγγράφεται στην προεκλογική εκστρατεία για την προεδρική εκλογή του 2022, που ήδη άρχισε και προβλέπεται να είναι από τις πιο σκληρές.

Παραφράζοντας ελαφρά τον Σαρλ ντε Γκωλ θα έλεγα, πάντως, ότι «Μερικές φορές, οι στρατιωτικοί, υπερβάλλοντας τη σχετική αδυναμία της ευφυίας, αποφεύγουν να τη χρησιμοποιήσουν».

Πηγή: Valeurs Actuelles, Franceinfo

• • •

Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΩΝ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΩΝ

Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα είχε στις τάξεις του συντηρητικούς μεν πολιτικούς, αλλά σοβαρούς. Εδώ και χρόνια, όμως, πάει από το κακό στο χειρότερο.

Την περασμένη βδομάδα, ο Τζο Μπάιντεν παρουσίασε το πρόγραμμά του για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μίλησε για θέσεις εργασίας καθαρής ενέργειας, για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και άλλα πολλά, αλλά δεν είπε απολύτως τίποτα για την κατανάλωση κρέατος.

Πώς αντέδρασαν Ρεπουμπλικανοί βουλευτές και τα δεξιά μέσα ενημέρωσης; Το μοτίβο τους ήταν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να περιορίσει την κατανάλωση κόκκινου κρέατος κατά 90% μέχρι το 2030 και την κατά κεφαλήν σε 4 πάουντς ετησίως.

Παράδειγμα η βουλευτής Lauren Boebert που αναρωτιέται γιατί μπερδεύεται στην κουζίνα της ο Μπάιντεν.

Joe Biden’s climate plan includes cutting 90% of red meat from our diets by 2030. They want to limit us to about four pounds a year. Why doesn’t Joe stay out of my kitchen?