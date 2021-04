Η ΚΟΡΩΝΟΧΤΥΠΗΜΕΝΗ ΓΑΤΑ ΤΟΥ ΣΡΕΝΤΙΝΓΚΕΡ

11 Μαρτίου 2021: «Η χρήση των ΜΜΜ εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους διάδοσης του κορωνoϊού Covid-19» (σε τροπολογία του υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή).

31 Μαρτίου: «Πουθενά δεν έχει αποδειχθεί σε καμία μελέτη ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι εστίες υπερμετάδοσης, είναι εστίες απλής μετάδοσης» (δήλωση του υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή).

Επειδή ένα «υπέρ» δεν σώζει την κατάσταση, το ορθότερο είναι να μιλάμε για την εκδοχή κορωνοχτυπημένης γάτας του Σρέντινγκερ.

• • •

ΒΑΘΑΙΝΕΙ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Μετά την παραίτηση του «χειρότερου υπουργού Εξωτερικών που είχε ποτέ η Βραζιλία», Ερνέστο Αραούχο, την απόλυση του υπουργού Άμυνας, Φερνάντο Αζεβέδο ε Σίλβα, και τις παραιτήσεις των αρχηγών των τριών όπλων που ακολούθησαν, η κρίση στη Βραζιλία του ακροδεξιού Ζαΐρ Μπολσονάρο τείνει να πάρει κατακλυσμιαίες διαστάσεις.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Μπολσονάρο ότι επιχειρεί να ελέγξει τον στρατό, καθώς η υγειονομική κρίση είναι πλέον εκτός ελέγχου, και ζητάει την παραίτησή του. Πάνω από 66.000 θάνατοι από κορωνοϊό καταγράφηκαν τον Μάρτιο, ρεκόρ του πιο θανατηφόρου μήνα από την έναρξη της πανδημίας.

• • •

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ VOLTSWAGEN

Τα ειδησεογραφικά πρακτορεία, μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, γνωστές εφημερίδες δίστασαν στην αρχή να μεταδώσουν την ανακοίνωση της Voltswagen ότι, από τις 21 Μαΐου, θα ονομάζεται στις ΗΠΑ Voltswagen προκειμένου να δείξει τη δέσμευση της εταιρείας στην ηλεκτροκίνηση.

Μολονότι η ανακοίνωση και το σχετικό ποστ κυκλοφόρησαν την Τρίτη 30 Μαρτίου θεώρησαν ότι πρόκειται για πρωταπριλιάτικο αστείο. Ωστόσο, αναπαρήγαγαν την είδηση, επειδή η ανακοίνωση ήταν επίσημη και προερχόταν από εταιρεία-κολοσσό, και επειδή ανακοινώθηκε δύο μέρες πριν από την πρωταπριλιά.

Τελικά, η εταιρεία διευκρίνισε, χθες Τετάρτη 31 Μαρτίου, ότι επρόκειτο για πρόωρο πρωταπριλιάτικο αστείο.

Έγκλημα και τιμωρία: η VW εισέπραξε αμέσως τις συνέπειες του υποτιθέμενου πετυχημένου της μάρκετινγκ. Πολλοί θεώρησαν το ψέμα της θλιβερό, και το συνέδεσαν με τα ψεύδη της στο σκάνδαλο του 2015 για τις εκπομπές των αυτοκινήτων της, που της κόστισαν κάπου 35 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ύστερα από ώρες, η εταιρεία από την έδρα της εξέδωσε νέα ανακοίνωση στην οποία λέει ότι «Λυπούμαστε αν φάνηκε σε κάποιους ότι ξεπεράσαμε το όριο της καμπάνιας μας».

Είναι η δεύτερη μεγάλη διαφημιστική γκάφα της εταιρείας σε μικρό χρονικό διάστημα. Πέρυσι, ξεσηκώθηκε θύελλα διαμαρτυριών, εξαιτίας ενός ρατσιστικού χαρακτήρα βιντεοκλίπ που έδειχνε ένα γιγάντιο λευκό χέρι να ελέγχει έναν μαύρο.

• • •

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

Ο φωτογράφος του Reuters, Carlos Barria, φωτογράφισε τη Σαγκάη το 2013 από την ίδια οπτική γωνία που είχε φωτογραφηθεί το 1987.

Η διαφορά μέσα σε 26 χρόνια είναι εντυπωσιακή για την τότε ταχύτερα αναπτυσσόμενη πόλη του κόσμου, που σχεδόν είχε διπλασιάσει τον πληθυσμό της από το 1987.

Photographer Carlos Barria spent some time in Shanghai, China, the fastest-growing city in the world in 2013. He took these amazing shots, recreating the same framing & perspective as a photograph taken in 1987 and 26 years later [source: https://t.co/kJXYDTHSEL] pic.twitter.com/UBppfTv8LL