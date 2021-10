H σκληρή δεκαετία του '40

Η ΣΚΛΗΡΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΄40

Η δεκαετία του ΄40 συμπυκνωμένη σε τέσσερις περιπτώσεις.

Γεώργιος Τσολάκογλου, διοικητής του Γ΄ Σώματος Στρατού, δοξάστηκε στη Δυτική Μακεδονία, καταδικάστηκε ως δωσίλογος.

Χαράλαμπος Κατσιμήτρος, διοικητής της VIII Μεραρχίας Πεζικού, δοξάστηκε στο Καλπάκι, καταδικάστηκε ως δωσίλογος.

Δημήτριος Κασλάς, διοικητής στο ΙΙ/5 τάγμα πεζικού, δοξάστηκε στο 731 ύψωμα, αποστρατεύθηκε και εξορίστηκε λόγω της συμμετοχής του στον ΕΛΑΣ.

Δημήτριος Σπυρόπουλος, μόνιμος ανθυπολοχαγός, δοξάστηκε στην Πίνδο, αποτάχθηκε και φυλακίστηκε λόγω της συμμετοχής του στο ΕΑΜ.

Μέρες λαμπρές, μέρες ζοφερές. Μέρες που μας έδειξαν ότι ο άνθρωπος είναι ιδιαζόντως πολύπλοκο ον.

• • •

ΕΝΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΟΚΛΟΠΟΣ

Φαίνεται πως οι πολιτικοί έχουν ροπή προς τη λογοκλοπή. Μετά τα σκάνδαλα Γερμανών υπουργών, τώρα κατηγορείται για λογοκλοπή ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Ξαβιέ Μπετέλ.

Το περιοδικό Reporter του Λουξεμβούργου αναφέρει στην ιστοσελίδα του ότι μόνον δύο σελίδες από τις 56 της μεταπτυχιακής του διατριβής δεν περιέχουν αντιγραφή κειμένων.

Δίχως αναφορά στις πηγές, 20 σελίδες είναι στυγνή αντιγραφή από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 9 από έκθεση του τότε ευρωβουλευτή Γεώργιου Αναστασόπουλου, και άλλες σελίδες από εγχειρίδο για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Ο Μπέτελ έγραψε τη μεταπτυχιακή διατριβή το 1999, υπό τον τίτλο «Προς μία πιθανή μεταρρύθμιση των εκλογικών συστημάτων στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», στο πλαίσιο της απόκτησης του μεταπτυχιακού τίτλου DEA (Diplôme d’études approfondies, Δίπλωμα Προκεχωρημένων Σπουδών) από το Πανεπιστήμιο του Νανσί (νυν Πανεπιστήμιο της Λορέν).

Στην απάντησή του, ο Μπέτελ δηλώνει ότι συνέγραψε τη διατριβή «ειλικρινώς και ενσυνειδήτως», αλλά παραδέχεται ότι «θα μπορούσα — ναι, ίσως θα έπρεπε — να ενεργήσω διαφορετικά».

Πηγή: Politico, The Guardian

Xavier Bettel's master thesis from 1999 is probably one of the clearest cases of plagiarism. However the prime minister still insists that he wrote the thesis "to the best of my knowledge and belief at the time". pic.twitter.com/zHy4yOEL6W