Έκλεψαν ολόκληρη γέφυρα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ορισμένες πρώτες εκτιμήσεις, με βάση το 97% των καταμετρημένων ψήφων από το Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας. Μέσα στις παρενθέσεις, το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2017.

ΜΑΚΡΟΝ 27,6% (24%): Ο «τρόμος» πρωτιάς της Λεπέν προκάλεσε κινητοποίηση, και βρέθηκε σε σχετικά καλύτερη θέση από το 2017.

ΛΕΠΕΝ 23,41% (21,3%): Αύξηση μεν, αλλά η ψαλίδα με τον Μακρόν άνοιξε σε σχέση με το 2017.

ΜΕΛΑΝΣΟΝ 21,9% (19,6%): Αξιοσημείωτη αύξηση που τη γιόρτασε. Καλώς ή κακώς, αυτός είναι η Αριστερά στη Γαλλία σήμερα.

Εφεξής, αυτά είναι τα τρία μεγάλα μπλοκ στην πολιτική ζωή της Γαλλίας.

ΠΕΚΡΕΣ 4,80% (Φιγιόν: 20,01%): Με το εξευτελιστικό αποτέλεσμα κάτω από 5%, «Οι Ρεπουμπλικάνοι» βρίσκονται σε πορεία εξαέρωσης. Ήδη άρχισαν οι αποκλίσεις: η Πεκρές καλεί τους ψηφοφόρους του κόμματος να ψηφίσουν Μακρόν, ενώ το μεγαλοστέλεχος, Ερίκ Σιοτί, Λεπέν.

ΖΕΜΟΥΡ 7%: Το αν αυτός ο ακροδεξιός θα επιχειρήσει και θα καταφέρει να παραμείνει στην πολιτική μένει να το δούμε.

ΙΝΤΑΛΓΚΟ 1,74% (Αμόν, 6,36%): Το χειρότερο αποτέλεσμα στην ιστορία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, το οποίο μετατράπηκε πλέον σε γκρουπούσκουλο.

Χάος φαίνεται να χωρίζει τη Γαλλία από την «ανταγωνίστριά» της, Γερμανία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (δεύτερο ποσοστό):

Ακροδεξιά: 33% έναντι 10%

Σοσιαλδημοκρατία: 1,74 έναντι 26%

Οικολόγοι: 4,6 έναντι 15%

Ο Εμ. Μακρόν και η Μαρίν Λεπέν θα αναμετρηθούν στον δεύτερο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία.

ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΡΕΜΛΙΝΟ

Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που συναντιέται με τον Ρώσο πρόεδρο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο καγκελάριος της Αυστρίας, Καρλ Νεχάμερ, θα συναντηθεί σήμερα Δευτέρα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Το Σάββατο επισκέφτηκε το Κίεβο και την Μπούσα, και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είμαστε στρατιωτικά ουδέτεροι, αλλά [έχουμε] σαφή θέση για τον ρωσικό επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Πρέπει να σταματήσει! Απαιτούνται ανθρωπιστικοί διάδρομοι, κατάπαυση του πυρός και πλήρης διερεύνηση των εγκλημάτων πολέμου», έγραψε σε τουίτ, ανακοινώνοντας την επίσκεψή του στη Μόσχα.

Η Αυστρία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έχει καταδικάσει τη ρωσική εισβολή, έχει υιοθετήσει τις κυρώσεις, μεταξύ των οποίων το εμπάργκο στον ρωσικό άνθρακα, αλλά αντιτίθεται σε πιθανό εμπάργκο στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Ο Νεχάμερ δήλωσε ότι ενημέρωσε άλλους Ευρωπαίους εταίρους σχετικά με την επίσκεψή του στη Μόσχα, συμπεριλαμβανομένης της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, του Σαρλ Μισέλ και του Όλαφ Σολτς, καθώς και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πάντως, θα πρέπει μάλλον να θεωρείται βέβαιο ότι η επίσκεψη θα προκαλέσει μια κάποια αναστάτωση στη Δύση, σε μια εποχή που οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και οι σύμμαχοί τους προσπαθούν να παρουσιάσουν ενιαίο μέτωπο αντίθεσης στη ρωσική πολεμική επιθετικότητα.

Ο καγκελάριος της Αυστρίας, Καρλ Νεχάμερ, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντησή τους το Σάββατο 9 Απριλίου στο Κίεβο.

ΖΟΦΕΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε, το βράδυ της Κυριακής, δυσοίωνες οικονομικές προβλέψεις για την Ουκρανία, και προειδοποίησε για ένα ακόμη πιο ζοφερό σενάριο εάν η σύγκρουση συνεχιστεί: Το 2022, το ΑΕΠ της Ουκρανίας θα υποχωρήσει κατά 45,1%, ενώ της Ρωσίας κατά 11,2%.

Για την Ουκρανία, αυτό το σενάριο είναι πολύ χειρότερο από το 20% που ανακοίνωσε στις 31 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Η δεύτερη μεγάλη ανησυχία είναι η απότομη αύξηση της φτώχειας: Το ποσοστό του πληθυσμού που ζει με 5,50 δολάρια την ημέρα αναμένεται να αυξηθεί από 1,8% το 2021 σε 19,8% φέτος.

Η Παγκόσμια Τράπεζα αναμένει ότι οι αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία θα συρρικνωθούν κατά 4,1% φέτος εξαιτίας του πολέμου, σενάριο δύο φορές χειρότερο από την ύφεση λόγω της πανδημίας (-1,9%).

Πηγή: Le Monde, Reuters, Bloomberg

ΜΑΖΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΑΙΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΟΥ

Οι μαζικές και βίαιες διαδηλώσεις στο Περού θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως οι πρώτες οργισμένες αντιδράσεις (παρόμοιες έγιναν και στη Σρι Λάνκα) στην αύξηση των τιμών στα καύσιμα, τα τρόφιμα και τα λιπάσματα.

Ο πληθωρισμός στο Περού έπιασε τον Μάρτιο το υψηλό 26ετιας, η δε χώρα εισάγει 1,2 εκατ. τόνους λιπασμάτων. Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας λιπασμάτων παγκοσμίως και μεγάλος τροφοδότης της Λατινικής Αμερικής.

Φυσικά, ένα γεγονός ούτε αρκεί για να προβλέψουμε το τι θα συμβεί παγκοσμίως, ούτε όμως μπορεί να υποβαθμιστεί η σημασία του. Πάντως, είναι πασίγνωστο ότι οι φτωχοί είναι οι πρώτοι που πλήττονται από την έκρηξη των τιμών, και το ενδεχόμενο μαζικών βιαιοτήτων απασχολεί τις κυβερνήσεις.

Σημειωτέον, οι βιαιότητες (τέσσερις τουλάχιστον νεκροί) και οι λεηλασίες ήταν τέτοιας έκτασης, ώστε η κυβέρνηση επέβαλε περιορισμό της κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα, Λίμα.

