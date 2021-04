ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ COVID-19

Μελέτη επιστημονικής ομάδας υπό τον καθηγητή της Ψυχιατρικής στην Οξφόρδη, Πολ Χάρισον, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Lancet Psychiatry στις 6 Απριλίου 2021, βάσει της ανάλυσης 236.379 ιατρικών φακέλων πρώην ασθενών από covid-19, βρήκε ότι το 34% διαγνώστηκε με νευρολογική ή ψυχική πάθηση σε διάστημα έξι μηνών.

Άγχος, σε ποσοστό 17%, και διαταραχές διάθεσης, σε ποσοστό 14%, ήταν οι πιο κοινές παθήσεις, ενώ δεν φάνηκε να σχετίζονται με το πόσο ήπια ή βαριά υπήρξε η λοίμωξη.

Μεταξύ όσων εισήχθησαν σε ΜΕΘ με βαριά covid-19, 7% υπέστησαν εγκεφαλικό επεισόδιο και σχεδόν 2% διαγνώστηκαν με άνοια.

Ανεξάρτητοι ειδικοί επισήμαναν ότι τα ευρήματα της μελέτης επιβεβαιώνουν ότι η covid-19 επηρεάζει σοβαρά την πνευματική και ψυχική υγεία, και ότι επείγει να πραγματοποιηθεί σύντομα περαιτέρω έρευνα.

• • •

ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΤΟΥ ΜΠΟΥΤΑΝ

Σφηνωμένο μεταξύ Ινδίας και Κίνας στα Ιμαλάια, το μικρό βασίλειο του Μπουτάν, έγινε γνωστό όταν, πριν από δεκαετίες, έθεσε ως στόχο του την Ακαθάριστη Εθνική Ευτυχία, αντί για το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν.

Τώρα το Μπουτάν έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο σε ταχύτητα εμβολιασμών με μία δόση, ξεπερνώντας τις Σεϋχέλες, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Την περασμένη Τετάρτη, οι αρχές της χώρας ανακοίνωσαν ότι σε 9 ημέρες εμβολιάστηκε περίπου το 60% του πληθυσμού του, ήτοι 470.000 άτομα από τον συνολικό πληθυσμό των 770.000 κατοίκων.

Κρίσιμο ρόλο στην επιτυχία της έπαιξε η γειτονική Ινδία, η οποία για να αντισταθμίσει την επιρροή της Κίνας στην περιοχή έδωσε δωρεάν 600.000 δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca, ως χειρονομία καλής θέλησης.

Το Μπουτάν έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 896 θανάτους και μόνον έναν θάνατο από την covid-19.

Πηγή: The Economic Times

• • •

Η ΥΦΑΝΤΗ ΠΟΛΗ

Πριν από έναν χρόνο, τον Ιανουάριο του 2020, η εταιρεία Toyota ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να κατασκευάσει μια έξυπνη φουτουριστική πόλη, την «Υφαντή Πόλη» (Woven City), στους πρόποδες του όρου Φούτζι στην Ιαπωνία.

Η εταιρεία ήδη ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η κατασκευή της πόλης που θα καλύπτει 710 στρέμματα. Οι πρώτοι κάτοικοί της θα είναι περίπου 360 εφευρέτες, νέες οικογένειες, και συνταξιούχοι.

Η πόλη αναμένεται να αποτελέσει τεστ σε πραγματικές συνθήκες των πιο προωθημένων τεχνολογιών (ρομποτική, έξυπνα σπίτια, μηδενικοί ρύποι, κ.ά).

