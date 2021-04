ΔΥΟ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Ο επονομαζόμενο «τσάρος της covid» του Ισραήλ, καθηγητής Nachman Ash, δήλωσε ότι πιστεύει πως από την προσεχή εβδομάδα θα επιτραπεί στους Ισραηλινούς να μη φορούν μάσκα στους εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, υπογράμμισε, ότι οι μάσκες θα παραμείνουν υποχρεωτικές στους εσωτερικούς χώρους σε πρώτη φάση, και θα επαναξιολογηθεί το μέτρο ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.

Η εφημερίδα The Jerusalem Post αναφέρει σε αποκλειστικό της ρεπορτάζ ότι η Pfizer σταμάτησε την αποστολή εμβολίων, διότι το Ισραήλ δεν πλήρωσε. Η αποστολή φορτίου 700.000 εμβολίων που επρόκειτο να φθάσει στο Ισραήλ την Κυριακή μετατέθηκε για το μέλλον.

Υψηλόβαθμα στελέχη της Pfizer δήλωσαν ότι ανησυχούν για την πληρωμή λόγω του σχηματισμού νέας κυβέρνησης, και ότι δεν κατανοούν πώς μπορεί αυτό να συμβαίνει σε οργανωμένη χώρα. Το Ραδιόφωνο του Στρατού ανέφερε ότι η Pfizer χαρακτήρισε το Ισραήλ «μπανανία».

Είναι άγνωστο αν αυτή η εμπλοκή στις παραδόσεις σχετίζεται, όπως υπαινίσσονται ορισμένοι, με το πολιτικό μέλλον του Μπένγιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται κατηγορούμενος για υποθέσεις διαφθοράς.

Ο Νετανιάχου δήλωσε προχθές: «Τα εμβόλια που έχουμε, κανείς δεν γνωρίζει πόσο κρατούν... Πρέπει να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο. Το χειρότερο σενάριο είναι ότι πρέπει να εμβολιαζόμαστε κάθε 6 μήνες» — δήλωση που δεν χαροποίησε κανέναν.

Πηγή: Haaretz, The Jerusalem Post

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

Τουλάχιστον 157 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δεκάδες αγνοούνται και χιλιάδες έχουν μείνει άστεγοι από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Ινδονησία και το Ανατολικό Τιμόρ.

Οι κατολισθήσεις και οι πλημμύρες είναι συνηθισμένες στην περιοχή, κυρίως την περίοδο των βροχών. Ωστόσο, πολλοί υποστηρίζουν ότι η αποδασοποίηση επιδεινώνει αυτά τα φαινόμενα.

Video shows homes and bridges being swept away in Indonesia and East Timor as torrential rain brought landslides and floods to the region, leaving dozens dead. pic.twitter.com/VlJ7Hl0oOb