«Μετανοεί» ο Ζελένσκι: «Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε υπό την ισχυρή ηγεσία του Τραμπ για ειρήνη»

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό για να φέρει την ειρήνη πιο κοντά» τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτηση που έκανε νωρίτερα, σήμερα.

«Κανείς δε θέλει την ειρήνη περισσότερο από τους Ουκρανούς» προσθέτει ο Ουκρανός πρόεδρος, λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη σύγκρουσή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος να εργαστεί «υπό την ισχυρή ηγεσία» του Ντόναλντ Τραμπ, για να επιτευχθεί η ειρήνη

«Θα ήθελα να επαναλάβω τη δέσμευση της Ουκρανίας για ειρήνη», γράφει στην αρχή του νέου του μηνύματος, ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Κανείς μας δεν επιθυμεί έναν ατελείωτο πόλεμο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό για να φέρει πιο κοντά τη διαρκή ειρήνη. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από τους Ουκρανούς. Η ομάδα μου και εγώ είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε υπό την ισχυρή ηγεσία του Προέδρου Τραμπ για μια ειρήνη που θα έχει διάρκεια» προσθέτει.

«Η συνάντησή μας στην Ουάσινγκτον, στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, δεν πήγε όπως έπρεπε. Είναι λυπηρό που συνέβη με αυτόν τον τρόπο. Είναι καιρός να διορθώσουμε τα πράγματα. Θα θέλαμε η μελλοντική συνεργασία και επικοινωνία να είναι εποικοδομητική. Όσον αφορά τη συμφωνία για τα ορυκτά και την ασφάλεια, η Ουκρανία είναι έτοιμη να την υπογράψει ανά πάσα στιγμή και σε οποιαδήποτε κατάλληλη μορφή. Βλέπουμε αυτή τη συμφωνία ως ένα βήμα προς μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερές εγγυήσεις ασφαλείας και ελπίζω πραγματικά ότι θα λειτουργήσει αποτελεσματικά», τονίζει σε άλλο σημείο, ο Ζελένσκι.

