Υστερία και σκηνές χάους στη Νέα Υόρκη: Influencer έταξε PlayStation και «πλημμύρισαν» οι δρόμοι

Αντιμέτωπος με κατηγορίες για υποκίνηση ταραχών θα βρεθεί γνωστός influencer μετά το χάος που δημιουργήθηκε στην Union Square της Νέας Υόρκης.

Ο streamer του Twitch, Kai Cenat, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, καθώς το κάλεσμά του για να δωρίσει πλατφόρμες Play Station σε fans του έφερε σκηνές χάους και υστερίας στους κεντρικούς δρόμους της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Ο influencer και streamer του Twitch, Kai Cenat θα κατηγορηθεί συγκεκριμένα για υποκίνηση ταραχών και παράνομη συνάθροιση, αφού χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στην Union Square στη Νέα Υόρκη το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το πλήθος, όπως προαναφέρθηκε, ανταποκρίθηκε στην υπόσχεση του Cenat για δωρεάν PlayStations, προκαλώντας τις πρωτοφανείς εικόνες και βέβαια την αντίδραση της αστυνομίας. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης προχώρησε σε 65 συλλήψεις και οι 30 από τους συλληφθέντες ήταν ανήλικοι, δήλωσε ο αρχηγός του τμήματος Τζέφρι Μάντρεϊ σε ενημέρωση το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Kai Cenat, είναι streamer και YouTuber του Twitch και ασχολείται με τα βίντεο μέσω διαδικτύου από το 2018, όταν πήγαινε ακόμα στο σχολείο. Τον Φεβρουάριο του 2023 εξασφάλισε μέσω του Twitch τις περισσότερες συνδρομές όλων των εποχών, με περισσότερους από 100.000 θαυμαστές. Έχει μάλιστα βραβευθεί και για το περιεχόμενο των βίντεο, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προκλήσεις, διαδικτυακές φάρσες και πολλά άλλα. Χιλιάδες είναι οι ακόλουθοί του στο κανάλι του στο Twitch, το οποίο ξεκίνησε το 2021.

