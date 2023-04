"Working: What We Do All Day" - Ο Μπαράκ Ομπάμα «πιάνει δουλειά» στη νέα σειρά του Netflix

Έρχεται νέα σειρά στο Netflix με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, να σηκώνει τα μανίκια και να πιάνει δουλειά.

Το ερώτημα που επιχειρεί να απαντήσει ο Μπαράκ Ομπάμα μέσω του Netflix είναι: "Working: What We Do All Day" (Δουλειά: Τι κάνουμε όλη τη μέρα).

Η σειρά, με αφηγητή τον Ομπάμα, «διερευνά τους τρόπους με τους οποίους βρίσκουμε νόημα στη δουλειά μας και πώς οι εμπειρίες και οι αγώνες μας μας συνδέουν σε ανθρώπινο επίπεδο» σύμφωνα με την περιγραφή που δίνει το Netflix.

«Όταν διασφαλίζουμε ότι όλοι αισθάνονται ότι η εργασία τους είναι σεβαστή, ότι η συμβολή όλων τιμάται και ότι όλοι πληρώνονται αρκετά, ώστε να συμμετέχουν πραγματικά στη ζωή των κοινοτήτων μας, ενισχύουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ μας που κάνει τα πάντα στη ζωή μας δυνατά» σημείωσε ο ίδιος ο Ομπάμα, σε σχετική δήλωση.

Το CNN είχε τη δυνατότητα να ρίξει μία ματιά στα επεισόδια και ενημερώνει πως μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος εμφανίζεται να μιλάει με καθημερινούς ανθρώπους, εργαζόμενους σε διάφορους κλάδους.

Εμπνευσμένη από το βιβλίο του βραβευμένου με Πούλιτζερ συγγραφέα Σταντς Τέρκελ "Working" του 1974 - που εξερευνά τις δουλειές και τα άτομα που τις κάνουν - η σειρά έχει ως στόχο να προωθήσει την κατανόηση και την εκτίμηση ως προς την εργασία των ανθρώπων.

Ο Μπαράκ και η σύζυγός του, Μισέλ Ομπάμα, είναι μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών της σειράς. Ειδικότερα, πρόκειται για κοινή παραγωγή του Concordia Studio και του Higher Ground, το οποίο ιδρύθηκε από το άλλοτε προεδρικό ζεύγος το 2018. Η επιχείρησή τους έχει αναλάβει την παραγωγή σε περισσότερες από 10 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων και το βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ "American Factory".

Με πληροφορίες από CNN