Τζο Μπάιντεν: Τα μηνύματα για τη στρατιωτική ενίσχυση Ελλάδας και Τουρκίας

Συνέντευξη στο CNN παραχώρησε ο Τζο Μπάιντεν και αναφέρθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ αλλά και στην προσπάθεια στρατιωτικής ενίσχυσης τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας.

Αναφορικά με τη Σύνοδο Κορυφής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λιθουανία το διήμερο 11-22 Ιουλίου, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως γίνεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η Σουηδία επιθυμεί να ενταχθεί στη Συμμαχία, αντιμετωπίζοντας ωστόσο την αντίσταση τόσο της Τουρκίας όσο και της Ουγγαρίας. Στο σημείο αυτό, ο Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι είναι αισιόδοξος για την εισδοχή της Σουηδίας στο NATO, αφού το «εμπόδιο» είναι η αναβάθμιση του στόλου μαχητικών αεροσκαφών τύπου F16 της Τουρκίας του ΝΑΤΟ.

Ο Τζο Μπάιντεν είπε χαρακτηριστικά πως «η Τουρκία αναζητά τον εκσυγχρονισμό των αεροσκαφών F16. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ελλάδα αναζητά επίσης κάποια βοήθεια. Άρα λοιπόν, αυτό που προσπαθώ να κάνω ειλικρινά είναι να πετύχω μια συνεργασία, στην οποία ενισχύουμε το NATO όσον αφορά την στρατιωτική ικανότητα τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας ώστε να επιτρέψουμε στη Σουηδία να ενταχθεί στην Συμμαχία».

Με άλλα λόγια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να αποκαλύπτει την προσπάθεια της Ουάσινγκτον ως προς τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία και τη Σουηδία για την ένταξη της τελευταίας στο NATO, υλοποιώντας το αίτημα της Άγκυρας για την αναβάθμιση του στόλου μαχητικών αεροσκαφών F16. Κάτι τέτοιο όμως, αποτελεί αρνητική εξέλιξη για την Αθήνα, αλλά από την άλλη ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν, φαίνεται να πιέζει παράλληλα και για την ικανοποίηση των ελληνικών προθέσεων ως προς την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, ενδεχομένως με την προμήθεια stealth μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων πέμπτης γενιάς τύπου F35.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τζο Μπάιντεν και του Τούρκου ομόλογού του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία συμφωνήθηκε συζήτησαν την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης για την παράδοση των μαχητικών αεροσκαφών F16 καθώς για το καθεστώς της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

«Οι ηγέτες συμφώνησαν έχουν κατ' ιδίαν συνάντηση στο Βίλνιους, κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, και να συζητήσουν λεπτομερώς τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ και περιφερειακά ζητήματα», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Συνάντηση Δένδια-Όστιν για τα F35

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως νωρίτερα σήμερα, έγινε γνωστό ότι ο Νίκος Δένδιας και ο Αμερικανός ομόλογός του Λόιντ Όστιν αναμένεται να έχουν συνάντηση στο Βίλνιους της Λιθουανίας, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Εκεί, η ελληνική πλευρά, μέσω του Νίκου Δένδια, αναμένεται να συζητήσει το ζήτημα της προμήθειας των υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F35. Παράλληλα, οι δύο υπουργοί είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία. Όπως γνωστοποίησε μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας, στο επίκεντρο βρέθηκαν η αμυντική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ, η κατάσταση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και η κατάσταση στην Ουκρανία.

I had a phone call with the US @SecDef Lloyd J. Austin in view of the #NATO Summit in Vilnius. The Greece-US defence relationship, the situation in the East Mediterranean and the situation in Ukraine at the core of our discussion. pic.twitter.com/SUyAUwjDjZ