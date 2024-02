Τζο Μπάιντεν: Πρώτη νίκη για το χρίσμα των Δημοκρατικών- «Θα κάνουμε τον Τραμπ να χάσει ξανά»

Στη Νότια Καρολίνα, την πολιτεία από την οποία ξεκίνησε ο Τζο Μπάιντεν και πριν από τέσσερα χρόνια την πορεία του προς τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος κατέγραψε την πρώτη νίκη του στην εκλογική δοκιμασία για το χρίσμα των Δημοκρατικών.

Σε μια διαδικασία με χαμηλό ποσοστό συμμετοχής, τα αμερικανικά ΜΜΕ εκτιμούν πως ο Τζο Μπάιντεν εξασφάλισε άνετα τη νίκη επί των αντιπάλων του- Ντιν Φίλιπς και Μάριαν Γουίλιαμσον- όπως αναμενόταν.

Αφού έγινε σαφής η εικόνα του αποτελέσματος των προκριματικών εκλογών στη Νότια Καρολίνα, ο Τζο Μπάιντεν εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα νικήσει και πάλι τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές.

«Όπως είπα πριν από τέσσερα χρόνια, αυτή η εκστρατεία είναι για όσους έμειναν πίσω. Αυτό ισχύει και σήμερα. Με πάνω από 14 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας και ρεκόρ 24 συνεχών μηνών ποσοστού ανεργίας κάτω 4%, συμπεριλαμβανομένου ιστορικού χαμηλού για την ανεργία των μαύρων Αμερικανών, δεν αφήνουμε κανέναν πίσω», είπε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Οι πολίτες της Νότιας Καρολίνας μίλησαν ξανά και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μας βάλατε στον δρόμο για να κερδίσουμε την προεδρία και να κάνουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να χάσει ξανά», συμπλήρωσε ο Τζο Μπάιντεν.

South Carolina, thank you for everything. pic.twitter.com/AaPEHljet9