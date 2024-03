Τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα: Τιμήθηκαν δύο έφηβοι - ήρωες που βοήθησαν δεκάδες ανθρώπους να διαφύγουν

Ο Ισλάμ Καλίλοφ και ο Αρτιόμ Ντονσκόφ, τιμήθηκαν από το σχολείο τους γιατί βοήθησαν δεκάδες ανθρώπους να διαφύγουν από την αίθουσα συναυλιών, κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα την Παρασκευή.

Οι δύο 15χρονοι έλαβαν ως επιβράβευση του ηρωισμού δύο φορητούς υπολογιστές. Το απόγευμα της Παρασκευής οι δυο τους βρέθηκαν στο Crocus City Hall στη Μόσχα, καθώς εργάζονται στα βεστιάρια του. Όπως μεταφέρουν τα ΜΜΕ αλλά και βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, επέδειξαν παραδειγματική ψυχραιμία συνοδεύοντας προς την έξοδο ομάδες θεατών.

Σε πλάνα που καταγράφηκαν από ένα κινητό, διακρίνεται ο Ισλάμ Καλίλοφ να τρέχει στην αντίθετη κατεύθυνση από μια σειρά δεκάδων πανικόβλητων ανθρώπων. «Όλοι από εκεί!», φώναζε. «Για να πούμε την αλήθεια, φοβήθηκα πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο ρωσικό ραδιοφωνικό δίκτυο BFM, προσθέτοντας πως επιβεβαίωσε πως κανείς δεν είχε μείνει πίσω προτού φύγει κι ο ίδιος από τον τόπο της τραγωδίας. «Μας είχαν δείξει πού να στέλνουμε τον κόσμο σε περίπτωση κάποιου συμβάντος. Γνώριζα που να τους οδηγήσω για να είναι ασφαλείς», τόνισε.

#Russland: The 15-year-old cloakroom attendant, #Islam, led over 100 people to safety during the terrorist attack in #Krasnogorsk (Moscow Region) through office spaces from a dead end. pic.twitter.com/kd3xcC6qb7