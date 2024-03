Τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα: «Οι Τατζίκοι δράστες είχαν περάσει από την Τουρκία»

Οι ένοπλοι από το Τατζικιστάν που συμμετείχαν στην πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα, είχαν περάσει για μικρό χρονικό διάστημα από την Τουρκία, προκειμένου να ανανεώσουν τις άδειες παραμονής τους στη Ρωσία, όμως η ριζοσπαστικοποίησή τους δεν συνέβη εκεί, σύμφωνα με Τούρκο αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η πηγή αυτή, που μίλησε στο πρακτορείο Reuters ζητώντας να μην κατονομαστεί, είπε ότι δεν υπήρχε ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους, κάτι που σημαίνει ότι μπορούσαν να ταξιδέψουν ελεύθερα μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας. Οι δράστες, πρόσθεσε, ζούσαν στη Μόσχα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δύο από τους δράστες έφυγαν από την Τουρκία για τη Μόσχα με την ίδια πτήση, στις 2 Μαρτίου 2024.

Σε οπτικοακουστικό υλικό με ανακρίσεις συλληφθέντων που δόθηκε στη δημοσιότητα από ρωσικά ΜΜΕ, ένας εκ των συλληφθέντων δήλωσε ότι άγνωστοι του υποσχέθηκαν -μέσω Telegram- μισό εκατομμύριο ρούβλια για να πυροβολήσει αδιακρίτως εναντίον των θεατών της συναυλίας. Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως έφυγε από την Τουρκία την 4η Μαρτίου και είχε λάβει οδηγίες από αγνώστους για να διαπράξει την επίθεση με αντάλλαγμα χρήματα και συγκεκρμένα 500.000 ρούβλια.

Moscow attacker questioning:



Full transcript.



He claims that he arrived from Turkey on March 4.



- What did you do at Crocus?

- Shot them.

- Whom? By whose instructions?

- Of people.

- For what?

- For money.

- For how much money?

- About half a million.

- Half a million of… pic.twitter.com/LCq1ZYPohP