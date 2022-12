«Τρομακτικό» κύμα παρέσυρε και σκότωσε τρεις λουόμενους σε παραλία της Νότιας Αφρικής

Τρεις λουόμενοι έχασαν τη ζωή τους από «τρομακτικό» κύμα που τους παρέσυρε, στην παραλιακή πόλη του Ντέρμπαν στη Νότια Αφρική.

«Τα επείγοντα ενημερώθηκαν για ένα τρομακτικό κύμα που σάρωσε μια ομάδα λουόμενων χτυπώντας τους σε αποβάθρα και προκαλώντας τους πολλαπλά τραύματα» ανέφερε ο εκπρόσωπος Njabulo Dlungele σε ανακοίνωσή του.

Όπως πρόσθεσε ο ίδιος, μεταξύ των θυμάτων ήταν και ένας έφηβος.

‼️3 Confirmed Deceased After Mass Drowning - North Beach,Durban. EMS responded to reports of a freak wave that swept a group of beachgoers against the pier causing multiple injuries. Unfortunately 3 including a teenager was amongst those who were declared deceased at the scene💔 pic.twitter.com/3FPemwjLCr