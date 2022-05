Τρώει Big Mac σχεδόν κάθε μέρα εδώ και 50 χρόνια -«Δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα προτιμούσα να φάω»

Ο Ντον Γκόρσκε είναι ένας λάτρης των McDonald's και αυτό αποδεικνύεται από τον τίτλο των ρεκόρ Γκίνες, που κατέχει, καθώς είναι ο άνθρωπος που έχει φάει τα περισσότερα Big Mac στη ζωή του.

Ο 68χρονος από το Fond du Lac του Ουισκόνσιν τρώει σχεδόν κάθε μέρα Big Mac από το 1972. Την Τρίτη, μάλιστα, γιόρτασε την 50η επέτειο του πρώτου Big Mac, τρώγοντας στα McDonald's της περιοχής του, που τοποθέτησαν μια ταμπέλα προς τιμήν του.

Ο Γκόρσκε έχει απολαύσει δεκάδες χιλιάδες Big Mac στη ζωή του, αλλά, όπως λέει, όταν δαγκώνει ένα είναι σαν να είναι η πρώτη φορά.

«Δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα προτιμούσα να φάω», αναφέρει.

Don Gorske celebrated 50 years of eating Big Macs yesterday at his local McDonald's in Fond du Lac, Wisconsin.



They even put a sign up for him outside the front of the store 🥰️https://t.co/KRYZIj98xN pic.twitter.com/Pn2DQIXP08