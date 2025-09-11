Τρεις νεκροί και 70 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου στην Πόλη του Μεξικού

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 70 τραυματίστηκαν, ορισμένοι με σοβαρά εγκαύματα, όταν βυτιοφόρο που μετέφερε βενζίνη ανετράπη και εξερράγη σε αυτοκινητόδρομο της Πόλης του Μεξικού το απόγευμα της Τετάρτης.

Το φορτηγό, που μετέφερε πάνω από 49.000 λίτρα καυσίμου, αναποδογύρισε κάτω από ανισόπεδη γέφυρα στον νότιο τομέα της πρωτεύουσας και τυλίχθηκε στις φλόγες. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, καταστρέφοντας σχεδόν 30 οχήματα και καλύπτοντας την περιοχή με πυκνό καπνό.

Μάρτυρες και βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα έδειξαν ανθρώπους με εκτεταμένα εγκαύματα να προσπαθούν να ξεφύγουν από τις φλόγες, με τα ρούχα τους κολλημένα πάνω στο δέρμα τους. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται ένα μωρό και ένα παιδί δύο ετών. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι 19 άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανάμεσά τους και ο οδηγός του βυτιοφόρου.

At least 3 people were killed and 67 others injured by a gas tanker truck explosion along a highway in Mexico City. The vehicle blew up under a highway overpass in a populous district in Mexico's capital.https://t.co/NQlS5oFunn pic.twitter.com/NVC30jqA5G — DW News (@dwnews) September 11, 2025

Κάτοικοι της περιοχής έτρεξαν να βοηθήσουν, τραβώντας τραυματίες μέσα από τα φλεγόμενα αυτοκίνητα και μεταφέροντάς τους σε ασφαλές σημείο, την ώρα που κατέφθαναν ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα.

«Πρόκειται για ένα φρικτό ατύχημα», δήλωσε η δήμαρχος Κλάρα Μπρουγκάδα, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «έκτακτη ανάγκη». Εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και τόνισε ότι η εισαγγελία ερευνά τα αίτια. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι το βυτιοφόρο ανετράπη και εξερράγη.

Το όχημα έφερε το λογότυπο της εταιρείας Silza, αλλά εκπρόσωπος της επιχείρησης αρνήθηκε ότι ανήκε σε αυτήν. Αργότερα, το υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι η Silza δεν είχε σε ισχύ την απαιτούμενη ασφάλιση για μεταφορά καυσίμων, καθώς σχετική αίτησή της είχε απορριφθεί.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλάουδια Σέινμπαουμ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της μέσω ανάρτησης στο Χ και ευχαρίστησε τα συνεργεία διάσωσης για την άμεση κινητοποίησή τους.

Ύστερα από ώρες επιχειρήσεων, η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο με νερό και αφρό. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες που συνδέουν την πρωτεύουσα με την πόλη Πουέμπλα. Ο δρόμος έμεινε κλειστός για αρκετές ώρες, αλλά μέχρι το βράδυ είχε δοθεί ξανά στην κυκλοφορία.

BREAKING: A massive gas tanker truck explosion along a major Mexico City highway has killed 3 people, while 70 others are reported injured.



AP says the explosion burnt 18 vehicles and left 19 of those injured in grave condition.#Mexico pic.twitter.com/ymQJXJJWAq — Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) September 11, 2025

Με πληροφορίες από Associated Press