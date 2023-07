Τραγουδιστής υπέστη θερμοπληξία εν μέσω συναυλίας - Αποχώρησε βιαστικά από τη σκηνή

Ο τραγουδιστής της κάντρι Jason Aldean υπέστη θερμοπληξία κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Κονέκτικατ και αποχώρησε από τη σκηνή, όντας σε κατάσταση έντονης δυσφορίας.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο τραγουδιστής εμφανίστηκε να πασχίζει για να ερμηνεύσει ένα από τα τραγούδια του.

Στα μισά της εμφάνισης, απομακρύνθηκε από το μικρόφωνο και άρχισε να βήχει. Επιχείρησε να συνεχίσει, αλλά δεν ήταν σε κατάσταση και τελικώς αποχώρησε βιαστικά από τη σκηνή.

«Η χθεσινή συναυλία του Jason Aldean θα επαναπρογραμματιστεί για μελλοντική ημερομηνία. Εκτιμούμε την υπομονή σας καθώς εργαζόμαστε για τον επαναπρογραμματισμό μιας νέας ημερομηνίας, καθώς και για τις πολλές ευχές για τον Jason» ανέφερε ο χώρος διεξαγωγής της συναυλίας.

An update on Jason Aldean at Xfinity Theatre pic.twitter.com/AazUm1jala